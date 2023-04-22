張學友演唱會舉行在即 《馬時亨．香港情》專訪點名盛讚炎明熹
張學友籌備演唱會 練歌專攻高難度歌曲
入行快將四十年的學友，除坦言已籌劃再開演唱會之餘，又分享保持靚聲秘訣是每星期練足六日歌：
「長嘅話（練歌）兩個鐘頭，短嘅話就40分鐘到一個鐘左右，專係練唱一啲自己唱唔到嘅歌。（吓？你都有歌唱唔到？）我好多歌都唱唔到架，好似《藍雨》我就錄咗好多次同錄咗好耐，呢啲歌你唔練一個禮拜，再唱會辛苦少少，但如果唔練兩到三個禮拜，直情係要重頭練過。」
分享高峯滑落失落與惘 盛讚炎明熹
學友另外還分享了當年由高峯滑落的失落及迷惘感、對今昔樂壇發展的看法，更會開腔剖白為何拒盡千金、都堅持不為任何歌唱節目擔任導師或評審，不過張學友亦有表示，自己有留意近年歌唱比賽出道的歌手，尤是是炎明熹，他更點名稱讚 「唱得好好」。其實這並不是張學友首次點名讚賞炎明熹，早前在《Star Talk》都有表示自己有留意炎明熹，認為她有潛質，值得鼓勵及更多機會。
張學友自揭有「舞台恐懼症」
學友在訪問中自揭有「舞台恐懼症」，馬時亨及張文新聽畢忍不住爭相質疑，學友見狀只能舉例說：
「有次喺頒獎典禮後台，我同張國榮先生一齊出場，佢喺後面係震晒嘅，我諗冇人會相信係咁，我都唔相信佢會驚，但佢真係震晒，佢問我：『學友，出面啲觀眾係點架？』，你哋係唔會知道我哋好多時都係好驚。」
張學友昔日珍貴照片及片段曝光
《馬時亨‧香港情》第一集，邀得歌神張學友及有「金曲之父」美譽的張文新擔任嘉賓，節目中曝光了不少學友初出道時的珍貴片段，除有《全港十八區業餘歌唱大賽》大合照、還有1983年的《歡樂今宵「盡顯才華SING聲星」》珍貴參賽片段，及1986年與呂方在紅館舉行的《雙星演唱會》珍貴海報。
張文新爆張學友參賽多次被「叮」走
原來張文新與張學友早於《十八區》已結緣，二人相識接近四十載，張文新大讚學友當年獲獎「冇花冇假」：「嗰時每一區起碼千幾人報名，十八區加埋超過二萬人。」張文新又笑指學友雖然甫出道已火速爆紅，但其實在勝出《十八區》之前，學友曾在歌唱比賽中多番被叮走。
張學友演唱會2023｜首站選址澳門！
《張學友 60+巡迴演唱會》首站澳門，將於2023年6月9日在澳門威尼斯人金光綜藝館舉行啟動，有關此次巡演日期與售票資訊，請全球樂迷們密切留意演唱會消息公佈。
|《張學友60+巡迴演唱會》澳門站詳情
|日期
|2023年6月9日-6月10日、6月16日-6月17日、6月23日-6月24日
|時間
|晚上8時正
|地點
|澳門威尼斯人金光綜藝館
|票價
|HK$1988 / $1488 / $988 / $488
張學友演唱會2023｜澳門站門票4.20公開發售
日期：4月20日起
購票機構：金光票務
購票請按
售票處： 澳門威尼斯人® 西翼大堂金光綜藝館售票處
電話訂購：澳門熱線：+853 2882 8818 /香港熱線：+852 3065 9899 /中國內地免費熱線：4008 42 9018
張學友演唱會2023｜《張學友 60+巡迴演唱會》香港站
今次選澳門為巡唱首站，是因為澳門的場地多，原先亦考慮香港為首站，更想過戶外演出，但因為有很多技術問題是戶外場地難於解決，所以現在亦只會選在紅館，亦已經入紙申請，最快明年2024年可以舉行。
|張學友香港演唱會2023詳情
|日期
|2024年（待定）
|時間
|待定
|地點
|香港體育館（紅館）
|票價
|待定
《馬時亨‧香港情》嘉賓名單
合共八集的《馬時亨‧香港情》邀請了15位來自不同範疇、但同樣擁有超卓成就的朋友，分別就電影、音樂、交通、時裝、飲食及教育等話題進行分享，透過主持人及嘉賓們的自身經歷及感受，見證香港今昔美好一面，與觀眾齊齊細味當中的香港情，回味過去，珍惜現在，展望將來。
八集節目的嘉賓名單及討論主題如下：
第一集：張學友，張文新（音樂）
第二集：薜家燕，黎耀祥（交通）
第三集：張智霖，鍾鎮濤（家庭，教育）
第四集：梁家輝（電影）
第五集：陳山聰，鄧達智（時裝潮流）
第六集：譚詠麟，區瑞強（音樂）
第七集：吳錫輝，曾智華（飲食）
第八集：曾志偉，陶大宇（飲食）
除了訪談嘉賓，馬時亨邀來殿堂級林子祥、重新改編及主唱廣東話版本的《東方之珠》作為主題曲，別具意義。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、Twins、鄭秀文；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！