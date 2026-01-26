64歲張學友剖白對「四大天王」真實想法 一句話揭合體可能性

現年64歲的歌神張學友完成324場《60+巡迴演唱會》後，24日晚在紅館舉行終章場演出。這場歷時兩年零七個月的巡唱正式落幕，學友在台上表現得依依不捨，更自嘲完場後即將成為「失業大軍」。然而最令人關注的，竟然是他在受訪時對「四大天王」合體演唱會的回應，一句反問令全場氣氛瞬間凝固，引發外界熱烈討論他對這個經典組合的真實想法。