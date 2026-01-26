64歲張學友剖白對「四大天王」真實想法 一句話揭合體可能性
現年64歲的歌神張學友完成324場《60+巡迴演唱會》後，24日晚在紅館舉行終章場演出。這場歷時兩年零七個月的巡唱正式落幕，學友在台上表現得依依不捨，更自嘲完場後即將成為「失業大軍」。然而最令人關注的，竟然是他在受訪時對「四大天王」合體演唱會的回應，一句反問令全場氣氛瞬間凝固，引發外界熱烈討論他對這個經典組合的真實想法。
張學友自嘲失業但展現大智慧
學友在終章場開場不久就向觀眾坦言：「大家好嗎？我麻麻哋啦！今日完咗就失業，但會好快搵番工作做，大家加油！要努力搵錢，因為好快會開下一次。」這番話既展現了他的幽默感，也透露出對演唱會結束的不捨之情。作為刷新個人紀錄的324場巡唱，學友在台上的每一個表現都充滿專業精神，即使面對「失業」的玩笑話題，依然保持樂觀態度。
四大天王合體提議遭冷水潑面
當被問及是否考慮「四大天王」合體舉行演唱會時，學友的反應令人意外。他反問記者：「點解你會想見啲全部老晒㗎？」這句話瞬間為現場帶來尷尬氣氛，但也反映出他對年齡和時代變遷的坦然態度。學友進一步表示，「四大天王」已成過去，直指這個尊稱只是一個年代的產物，顯示出他對這個經典組合有著清醒的認知。
張學友不願停留四大天王時代
學友對「四大天王」這個稱號有著獨特的看法，他坦言：「其實邊度仲有『四大天王』呢件事，大家都分開晒去發展，我唔想停留喺嗰個時代。我冇叫自己做『四大天王』，當時嘅樂壇、傳媒係咁講，佢哋好叻，可能『四大天王』個名易記啲，我寧願留喺美麗嘅感覺同回憶。」這番話清楚表達了他希望向前看的態度，不願被過去的光環束縛，展現出藝人的成熟心態。
未來計劃音樂劇挑戰胡楓紀錄
談及未來發展方向，學友透露會先考慮演音樂劇，若一切順利，籌備兩年就可成事。他同時謙稱未必能打破契爺胡楓94歲仍開騷的紀錄，但這番話也暗示了他對繼續演藝事業的熱忱。從巡唱到音樂劇，學友的轉型計劃顯示出他對藝術追求的多元化，不甘於只停留在演唱會的舒適圈內。
