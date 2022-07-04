60歲張學友央視受訪片段被無聲下架 親發聲明回覆： 希望中國人是理性的
張學友受訪提及「香港加油」被下架？
為慶祝香港回歸25周年，張學友日前以廣東話接受央視訪問，說道：
大家好，我係張學友。香港過去25年經歷過好多高高低低、起起跌跌，但係因為我係同呢個城市一齊成長，我喺度出生，喺呢度長大。我仍然都相信呢個城市，希望呢個城市變成一個比以前更加好嘅城市，香港加油！
然而片段最後卻被官方刪除，未有解釋原因。
網民猜測張學友訪問下架三大重點
鑑於片段突然被無聲下架，此事引起不少網民關注，而由於訪問是談及香港回歸，網民認為張學友的訪問內容未提及過「回歸」及「祖國」字眼而受到內地網民爭議；另一方面，張學友在訪問最尾又提及到「香港加油」，網民認為是最終片段被下架的關鍵。
張學友親自回應：我個人無法理解
由於張學友訪問片段被下架，事件連日來在網絡上議論紛紛，而張學友亦終於按耐不住，親自回應事件。在張學友向傳媒發出的聲明上，他強調自己是一個愛回家、愛香港的中國人，不涉及政治亦是個人的基本原則。但提及到因為「香港加油」導致軒然大波，他卻表示無法理解：
香港正是須要努力加油的時候，我聽過『北京加油』、『武漢加油』、『上海加油』⋯，但『香港加油』卻因為一些犯了錯誤的人用過，『黑色』『黃色』被一些別有用心犯了罪的人穿過，變成了愛國不愛國的標準，成為了『禁語」『禁色』，我個人無法理解。
最後他更自稱蟻民，表示多謝大家對他言行上的監督，會繼努力做好一個人、一個好歌手。
張學友聲明全文如下：
本人（張學友）覺得我是一個愛國家，愛香港的中國人。作為藝人不涉政治是我的基本原則。我在香港出生香港長大，也希望在香港老死。正因爲我跟香港的緣份如此深，我見證了香港最黃金最輝煌的時刻，跟現在的香港比較實在是強差人意。
特別在過去的幾年裡，香港經歷了黑 暴，緊接著疫情，百業蕭條，人心惶惶，香港正是須要努力加油的時候，我聽過『北京加油』、『武漢加油』、『上海加油』⋯，但『香港加油』卻因為一些犯了錯誤的人用過，『黑色』『黃色』被一些別有用心犯了罪的人穿過，變成了愛國不愛國的標準，成為了『禁語」『禁色』，我個人無法理解。
本人是經過香港受國家高速發展而獲益的其中一員，如果這世界真有奇蹟，能讓數以億計的貧困人口，脫貧而步入小康的中國，是本世紀最大的奇蹟，我更以身為中國人深感驕傲。本人更希望我們中國人是理性的，是以理服人的，在世界人面前展現中國人的風範。
所謂聽其言，觀其行，本人是否愛國愛港，自有公論。謝謝大家對本人（一蟻民）的言行的監督，本人會本著身為中國人在大家監督下，繼續努力做一個好人，做一個好歌手。