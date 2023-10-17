張學友演唱會︱預告12月演唱會3大焦點 重提台上意外暈倒一事：有陰影
張學友收大型書法禮物：要買大間啲屋
今日記者會一開場，贊助商就為學友送上一幅以「友」字書法作品，書法禮物至少有學友半個人咁高，兩個人咁闊，一收到禮物之後，學友都忍唔住笑話：「趁樓價低要買間大間啲樓放先得，唔係講笑啊，真係瞓都冇定瞓啊。」
重提台上意外暈倒一事：有啲心理陰影
當提到學友早前在馬來西亞因耳水不平衡而暈倒在台上一事，學友就坦言每次想起該次意外都「暈暈地」，笑指每次轉圈都會驚，不過相信自己很快可以克服到。他指從小一直有耳水不平衡的問題，但近年都少發病，在馬來西亞場之前亦從來未試過在台上發作：「算係一個挑戰，OK啦，大步檻過。我耳水不平衡姐，講嘢冇事，把聲冇事就可以做得到。」
歌神自爆從未中過新冠 提見80歲媽媽都要戴口罩溝通
近年不少歌手都會在演唱會期間住酒店，以免感染到新冠肺炎，不過學友就表示未有此打算：「我唔會，我覺得喺香港都住酒店就好奇怪，我喺澳門都冇住酒店。」學友更自爆一直很小心，從未中過招：「幾個原因啦，因為我唱歌㗎嘛，好多時流感、COVID都會攻擊嗰肺，所以如果對唱歌有咩影響我就真係唔敢搏；同埋屋企有老人家，我媽媽都80幾歲，我都係要小心。我到宜家都未除過口罩見我媽媽。」
預告12月演唱會3大焦點：
1. 香港場將會再做一字馬？「宜家唔做幾時做」
雖然學友已經62歲，但為了演唱會依然又唱又跳，早前在澳門演唱會更在台上突然做出一字馬動作，令台下嘩聲四起！當被問到會否再挑戰做一字馬，學友就笑指：「當然有啦！宜家唔做仲幾時做？」不過學友就劇透今次自己會跳少啲，將跳舞的重任交給Dancer們，自己就會跳少啲。
2. 舞台設計繼續華麗 香港場設計冇影響
學友的演唱會舞台設計一直夠曬華麗，早前在大馬的演唱會台上搭設一個四層樓高的「貨櫃」，每一個都坐著不同的管弦樂樂手，非常壯觀。不過自從去年MIRROR演唱會墮屏事件後，舞台設計審核變得嚴謹，當學友被問到今次能否將華麗的舞台設計順利搬到香港場，學友就坦言：「要交畀舞台工程總監處理，但我要求係唔可以少做嘢，我宜家收到嘅消息都係無問題嘅，都係做到嘅。我哋唔用威也，我唔知佢地用咩，但佢地係用機器嘅，應該都係冇問題。我哋都做咗四十幾場，都係正常發揮嘅。」
3. 歌神一個唱全場 因1原則唔打算請嘉賓
至於嘉賓方面，學友就講明不打算邀請嘉賓，自己亦多年來沒有邀請過嘉賓出席自己演唱會。學友解釋指不請嘉賓全因自己做演唱會的理念：「我自己做演唱會係好注重演唱會個Flow、節奏，嘉賓係好容易打斷節奏，第一請嘉賓唔容易，請嘉賓又爭人地人情，我自己就盡可能為咗保持演唱會嗰節奏，同埋自己又唔係太識開口，所以都唔請喇。」至於家人方面，因為女兒正在海外讀書，可能今次就只有太太會到場支持。
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