張學友演唱會︱預告12月演唱會3大焦點 重提台上意外暈倒一事：有陰影

歌神張學友由今年6月開始舉辦《張學友60+巡迴演唱會》，香港歌迷終於等到喇！張學友今日就宣佈將於12月13日至26日期間舉行共10場個唱。在記者會上，張學友不但重提馬來西亞站上意外暈倒一事，亦有大談今次演唱會香港站的各種安排！