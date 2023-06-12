61歲張學友演唱會忽然做一字馬掀高潮 網民唔Buy毒舌揶揄「馬騮戲」
張學友一字馬證登陸寶刀未老
張學友在talking環節中大呻自己老，更自嘲50歲時不覺得自己會老，所以所有運動依然導致周身傷！不過好在最後他還是有自覺，開始懂得得做望望要「就住」更突然呼籲台下觀眾要做運動：「如果唔係就做唔到呢吓㗎喇！」隨即張學友做出擘髀動作，配合鬼馬的誇張表情，成功在台上做出一字馬，台下觀眾即時起哄掀起高潮！之後張學友續說：「所以各位60+嘅朋友，千祈唔好放棄，唔好以為嗰啲40、50歲做到自己做唔到！」
張學友一字馬有讚有彈
雖然張學友在台上展現身體柔韌度做一字馬獲台下觀眾歡呼尖叫，事後亦有不少網民讚他很用心地年屆六十仍然又唱又跳落足心機有誠意，不過事後卻有網民Mean爆揶揄他忽然擘一字馬很奇怪，又謂他要做「馬騮戲」取悅觀眾，表示對他失望。
張學友擘髀有前科
其實張學友在演唱會表演一字馬已經並非第一次！2018年，張學友在舉行「學友•經典世界巡迴演唱會2018」時亦多次在不同地方的演出中做出一字馬娛賓，台北站是其中之一。當時張學友表示「50歲時我可以做的，我現在還是可以做的」。至今仍有不少網民留下深刻印象，更表示見到他仍然健康冇走樣而非常之感動。
張學友：只是怕觀眾看我跳的辛苦
張學友想透過《60+巡迴演唱會》傳達出的信息，就是一切從初心出發，張學友表示「我就是喜歡表演，雖然年紀大了，但我相信在人生不同階段還是可以呈現不一樣的美，做出適合自己年齡的精彩表演。」，並笑笑自嘲說：「我雖然已經60+，但體力其實跟上一次沒有差多少，只是怕觀眾看我跳的辛苦而已。」。到了encore部份，學友並沒有讓自己輕鬆一些，更選唱他曾在訪問中説過，所有歌曲中一首最難唱的歌曲「藍雨」，再次體現張學友絕不欺場的態度和精神。演唱會最終曲目以氣勢迫人的管弦樂團和芭蕾舞者絕美演繹，交融現代與經典，呈現力與美搖滾版「吻別」的歌聲中，為演唱會畫上完美的驚嘆號。《張學友60+巡迴演唱會》絕對是不能也不該錯過的演唱會。只因「還能有，多少個十年」。
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