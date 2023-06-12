61歲張學友演唱會忽然做一字馬掀高潮 網民唔Buy毒舌揶揄「馬騮戲」

現時61歲的張學友近日舉行《張學友60+巡迴演唱會》，日前在澳門揭開序幕。每次演唱會張學友都會嘗試不同的表現形式，不畏困難的毅力與力求完美的精神，讓「張學友」成為華語樂壇獨特的品質指標。但估唔到歌神不單止唱歌掂，就連柔韌度都係一等一！日前他心血來潮，在台上突然做出一字馬動作，令台下咁嘩聲四起！