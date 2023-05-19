張學潤離世丨Nel Nel於內地住所燒炭身亡終年59歲 消息稱受財困問題影響

著名形象指導張學潤（Nel Nel）昨天（18日）於內地離世，終年59歲，好友關寶慧證實張學潤去世消息。據知Nel Nel是在住所燒炭自殺身亡，有消息指是受財困影響。Nel Nel曾為多位藝人擔任形象總監及顧問，包括：陳慧嫻、郭富城及陳小春等，另外好友肥媽（Maria Cordero）2016年的紅館演唱會，也是由Nel Nel擔任服裝設計，肥媽當時還笑說歌衫太性感，肥媽接受傳媒訪問時坦言得知這消息非常傷心…