張學潤離世丨Nel Nel於內地住所燒炭身亡終年59歲 消息稱受財困問題影響
廣告
著名形象指導張學潤（Nel Nel）昨天（18日）於內地離世，終年59歲，好友關寶慧證實張學潤去世消息。據知Nel Nel是在住所燒炭自殺身亡，有消息指是受財困影響。Nel Nel曾為多位藝人擔任形象總監及顧問，包括：陳慧嫻、郭富城及陳小春等，另外好友肥媽（Maria Cordero）2016年的紅館演唱會，也是由Nel Nel擔任服裝設計，肥媽當時還笑說歌衫太性感，肥媽接受傳媒訪問時坦言得知這消息非常傷心…
肥媽哽咽表示Nel Nel曾工作被走數陷入財困
Nel Nel於疫情嚴峻時期曾透露沒工作零收入，等到開關後，Nel Nel為工作經常兩地走，他於本月曾回港出席十大中文金曲頒獎典禮。他的生前好友肥媽接受傳媒訪問時，對Nel Nel離世消息十分震驚。她哽咽表示，自己是第一個收到消息，因為只有她找到Nel Nel的家人，肥媽講到曾聽聞Nel Nel工作曾被走數才陷入財困，所以才決定北上做直播。最後，肥媽傷心的說道，為什麼財困不找她幫忙而自尋短見。
羅霖是鄰居 是首位發現Nel Nel出事的朋友
而Nel Nel最後一次露面是在5月16日與陸詩韻進行直播，陸詩韻接受傳媒訪問時，說Nel Nel當天神色也沒有異樣。據知Nel Nel是兩年前搬到深圳，羅霖則是他的鄰居，羅霖亦是首位發現Nel Nel出事的朋友，並於網上緊急尋找好友之家人。有傳媒致電給羅霖，羅霖並沒有接聽電話，只是回覆訊息很傷心很難過。
圈中有唔少好友都有喺社交網站悼念Nel Nel
防止自殺求助熱線
生命熱線：2382 0000
撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
社會福利署：2343 2255
明愛向晴軒 向晴熱線：18288
香港輔導及心理學會：WhatsApp熱線 6218 1084
生命熱線：青少年生命專線 2382 0777
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：TVB娛樂新聞台截圖 張學潤Facebook圖片 [email protected]