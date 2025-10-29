全民造星6｜18號張家文 Kai Cheung IG個人資料！25歲ENFP自爆愛好賺錢

張家文 Kai Cheung 個人資料

ViuTV年度選秀盛事《全民造星6》再度掀起全城熱話，在眾多參賽者中，18號的張家文（Kai Cheung）憑藉其獨特的個人魅力和鮮明的形象，成功吸引了觀眾的目光。這位自稱「宇宙超級無敵爆炸強勁語言藝術大王」的年輕人，到底有何過人之處？本文將為你深入剖析張家文的背景、才能及參賽目標，讓你全面了解這位潛力新星。