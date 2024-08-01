張家朗法籍女友身份曝光 低調放閃力撐男友是「傳奇」
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張家朗在巴黎奧運的花劍個人賽中再次奪金，創下香港歷史新高，為香港帶來第二面奧運金牌。他的英俊外貌和出色表現使他成為眾人矚目的焦點。雖然網民忙於撮合張家朗與江旻憓，但事實上，張家朗早已名草有主，而且女方背景更是26歲的法籍美女女神！
張家朗26歲法籍女友發文力撐男友
日前，有報道指出張家朗早就名草有主，而女方正是法國劍手Solène Butruille。張家朗在奧運奪金後，Solène在社交媒體上發布了連串貼文慶祝他的勝利，其中一個貼文中她稱讚他為「The Legend Ka Long（傳奇家朗）」。
法籍女友身體力行撐港隊
Solène這次也隨團前來，她的工作證上標明瞭她的職位是「Personal Coach/ Support Personnel（個人教練/支援人員）」，似乎以志願團隊身份陪伴男友出賽。Solène雖然身為法國人，但就身體力行力撐港隊，Solène的指甲上甚至繪有香港區徽圖案。Solène事後更在社交媒體上寫道：「The best day of my career but no as a fencer（我職業生涯中最好的一天，但不是作為劍手）」，工作證背後是一件寫有「CHEUNG HKG」的比賽服和面罩，間接放閃。
張家朗去年新戀情早已曝光
其實張家朗在東京奧運結束後，已經對外宣佈變成單身。根據媒體報道，張家朗與劍友吳諾弘等人曾經一度被拍到在居酒屋聚餐，當時他身旁就坐著一位金髮外籍美女，兩人談笑風生，張家朗還時不時親暱地搭著女方的背部，顯示出兩人關係親密。
張家朗女友劍手美女醫科生
張家朗曾經表示法國對他來說如同第二故鄉，不僅因為他的教練Greg是法國人，更因為他的女友Solène也是法國劍手。Solène曾參加多個國際劍擊賽事，如「上塞納國際挑戰賽（Challenge International des Hauts de Seine 2022）」和都靈大獎賽。從Solène上傳到社交平台的照片中可見，Solène還是一名醫科生，又靚又文武雙全，令網民都紛紛大讚二人登對，向兩位送上祝福！
圖片來源：[email protected]、IG@cheungkalonggggg