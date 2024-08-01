張家朗法籍女友身份曝光 低調放閃力撐男友是「傳奇」

張家朗在巴黎奧運的花劍個人賽中再次奪金，創下香港歷史新高，為香港帶來第二面奧運金牌。他的英俊外貌和出色表現使他成為眾人矚目的焦點。雖然網民忙於撮合張家朗與江旻憓，但事實上，張家朗早已名草有主，而且女方背景更是26歲的法籍美女女神！

