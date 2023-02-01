張家朗現身巴黎再闖「時裝車禍」 拖地西褲 193 慘變 153、網民代求饒
奧運金牌張家朗首登國際時裝舞台 網民有讚有彈引熱議！
張家朗自從奪金之後，便成為眾人關注的運動選手。早前他與周潤發（發哥）同場對談的影片亦引起極大迴響，張家朗在影片中謙卑的態度亦被網民大讚，而發哥在影片中亦分享很多人生經驗，同樣將身段放低同家朗暢談，最後更毫無架子地一同合照！
爆紅後成DIOR品牌大使
擁有1米93身高的張家朗，在時裝界相當吃香。早在奪金後不久，DIOR便找來拍攝硬照，不過當時因為化妝炒車的關係，令家朗變成「蠟筆小新眉」。不過之後DIOR都有繼續與張家朗合照，拍攝多輯硬照，其造型都相當正常。而張家朗亦成功成為DIOR的品牌大使，相信未來都會有更多合作機會。
獲邀遠赴法國出席時裝週
而張家朗亦在巴黎時裝週期間，獲邀遠赴法國出席時裝週，並欣賞品牌新季度產品。與張家朗同場的更有「不老男神」碧咸與其細仔Cruz Beckham 、荷里活男星Robert Pattinson以及韓團BTS成員Jimin及J-hope等等，眾星雲集。
西裝Outlook極出事：193變153
而張家朗則穿上DIOR新季度的灰色西裝出席，雖然時下潮流更偏向寬鬆剪裁，不過家朗身上的灰色西裝似乎有些出事，其西裝用料令張家朗看上去都沒有精神，而拖地西褲更是令張家朗1米93的身材瞬間變成1米53。睇嚟呢種Oversized Cutting並非太適合家朗。
網民跪求DIOR放過張家朗
有網民大讚張家朗有型有靚仔，直言他擁有相當高的氣質，更將其封為「男神」，直指同碧咸合照上的是「兩位男神」；不過都有網民狂插造型師所給予的服裝又令家朗秒變「時裝災難」：「你咁型，但呢套衫比誰著都變災難」、「Dior可唔可以放過張家朗」、「搞到佢人唔似人鬼唔似鬼咁」等等。亦有網民稱呢類5 ： 5比列的服飾非一般人能Carry。
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