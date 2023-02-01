張家朗 時裝車禍

張家朗現身巴黎再闖「時裝車禍」 拖地西褲 193 慘變 153、網民代求饒

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京奧運上，香港男子擊劍選手張家朗憑著超凡的實力在男子花劍個人項目奪得金牌，隨即令到一眾港人為其送上祝福。而張家朗亦旋即爆紅，IG追蹤者暴增，更獲得DIOR賞識，拍攝多輯廣告作品。

奧運金牌張家朗首登國際時裝舞台 網民有讚有彈引熱議！

張家朗自從奪金之後，便成為眾人關注的運動選手。早前他與周潤發（發哥）同場對談的影片亦引起極大迴響，張家朗在影片中謙卑的態度亦被網民大讚，而發哥在影片中亦分享很多人生經驗，同樣將身段放低同家朗暢談，最後更毫無架子地一同合照！

張家朗 時裝車禍 張家朗
早前張家朗與周潤發同場對談的影片亦引起極大迴響。（圖片來源：影片截圖）
張家朗 時裝車禍 張家朗
發哥在影片中亦分享很多人生經驗，同樣將身段放低同家朗暢談，最後更毫無架子地一同合照！（圖片來源：影片截圖）

爆紅後成DIOR品牌大使

擁有1米93身高的張家朗，在時裝界相當吃香。早在奪金後不久，DIOR便找來拍攝硬照，不過當時因為化妝炒車的關係，令家朗變成「蠟筆小新眉」。不過之後DIOR都有繼續與張家朗合照，拍攝多輯硬照，其造型都相當正常。而張家朗亦成功成為DIOR的品牌大使，相信未來都會有更多合作機會。

張家朗 時裝車禍 張家朗
張家朗早在奪金後不久，DIOR便找來拍攝硬照，不過當時因為化妝炒車的關係，令家朗變成「蠟筆小新眉」。（圖片來源：[email protected]
張家朗 時裝車禍 張家朗
（圖片來源：[email protected]

獲邀遠赴法國出席時裝週

而張家朗亦在巴黎時裝週期間，獲邀遠赴法國出席時裝週，並欣賞品牌新季度產品。與張家朗同場的更有「不老男神」碧咸與其細仔Cruz Beckham 、荷里活男星Robert Pattinson以及韓團BTS成員Jimin及J-hope等等，眾星雲集。

張家朗 時裝車禍 張家朗
西裝用料令張家朗看上去都沒有精神。（圖片來源：[email protected]

西裝Outlook極出事：193變153

而張家朗則穿上DIOR新季度的灰色西裝出席，雖然時下潮流更偏向寬鬆剪裁，不過家朗身上的灰色西裝似乎有些出事，其西裝用料令張家朗看上去都沒有精神，而拖地西褲更是令張家朗1米93的身材瞬間變成1米53。睇嚟呢種Oversized Cutting並非太適合家朗。

張家朗 時裝車禍 張家朗
雖然時下潮流更偏向寬鬆剪裁，不過家朗身上的灰色西裝似乎有些出事。（圖片來源：[email protected]
張家朗 時裝車禍 張家朗
不過都有網民狂插造型師所給予的服裝又令家朗秒變「時裝災難」。（圖片來源：[email protected]

網民跪求DIOR放過張家朗

有網民大讚張家朗有型有靚仔，直言他擁有相當高的氣質，更將其封為「男神」，直指同碧咸合照上的是「兩位男神」；不過都有網民狂插造型師所給予的服裝又令家朗秒變「時裝災難」：「你咁型，但呢套衫比誰著都變災難」、「Dior可唔可以放過張家朗」、「搞到佢人唔似人鬼唔似鬼咁」等等。亦有網民稱呢類5 ： 5比列的服飾非一般人能Carry。

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網民直指張家朗同碧咸合照是「兩位男神」！（圖片來源：[email protected]
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條褲想點？（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地（內容轉載自New Monday）圖片來源：[email protected]

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