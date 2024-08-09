TVB重播《當四葉草碰上劍尖時》全靠張家朗效應 一文睇清7大主角近況！

巴黎奧運將於週日（11日）舉行閉幕禮，港隊今年在劍擊賽事中取得佳績，而張家朗及江旻憓奪金後香港更火速掀起一股劍擊風潮！而TVB就趁住呢股風潮，宣布將於本月17號重播2003年的青春劇《當四葉草碰上劍尖時》，原來當年劇中的「四大劍神」竟然有離婚KOL？

