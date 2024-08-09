TVB重播《當四葉草碰上劍尖時》全靠張家朗效應 一文睇清7大主角近況！
張家朗效應多方面出擊
劍神張家朗成功衛冕男子花劍金牌後，他在比賽時所配戴的四葉草手鏈亦隨之爆紅，瞬間賣到斷貨！呢個現象更令唔少網民笑稱係現實版的《當四葉草碰上劍尖時》，而TVB亦趁住呢股風潮，宣布將於本月17號起，逢周六及周日深夜12:15分重播！
7大主演21年前後對比大公開
《當四葉草碰上劍尖時》是TVB以劍擊花劍為題的青春偶像劇，亦係《四葉草》系列中的第1輯，並由黎諾懿、李日朗、李雨陽、高皓正、唐詩詠、姚子羚以及黃婉佩等主演。7位主演當年在劇集播出後大受歡迎，以下就嚟重溫7大主演21年後的前後對比！
離婚KOL當年都係「四大劍神」
劇中的「四大劍神」，則由BOYZ成員關智斌、張致恒（Steven）以及Shine成員徐天佑及黃又南飾演。而「四大劍神」中的張致恒近年就屢陷財困，更因多次鬧離婚被網民封為「離婚KOL」。當年的張致恒可謂又瘦又靚仔，與現在頹爆兼肥咗唔少的形象相差甚遠。
當四葉草碰上劍尖時｜大台青春劇第二彈 青澀唐詩詠力壓 陳自瑤 姚子羚 成「最索四葉女」
繼《撻出愛火花》之後，無綫繼續在翡翠台凌晨時段重播經典青春劇，其中《四葉草》系列作首部曲《當四葉草碰上劍尖時》，近日正於無綫凌晨時段重播，劇中不但有視后唐詩詠18年前的青澀Look，仲加送埋傅嘉莉無添加的原始樣！
《當四葉草碰上劍尖時》以劍擊做主題
《四葉草》系列是不少8、90後港人的青春回憶，也是無綫當年少有的青春劇，在播出後反應極佳！03年拍攝及播出的《當四葉草碰上劍尖時》是《四葉草》系列作的首部曲，劇中的男女主角黎諾懿、唐詩詠今時今日已經係無綫的當家小生同花旦，而當日有份客串的更係粒粒皆星，包括有容祖兒、陳奕迅、謝霆鋒。
唐詩詠高票當選最靚四葉女
03年拍攝及首播的《當四葉草碰上劍尖時》以劍擊做主題，講述一班私立高校新生的校園戀愛故事，是《四葉草》系列的第一部劇集。劇中女主角之一的唐詩詠現在貴為視后，曾有網站舉辦過一個「歷代四葉女最靚選舉」，結果唐詩詠以高票當選，壓倒同為「四葉女」的陳自瑤、龔嘉欣。
傅嘉莉女大18變
女大18變，18年後的傅嘉莉亦已大變樣，初出道首次拍劇的她，在《當四葉草碰上劍尖時》飾演配角「徐金妹」，和現在的她相比，除了面形較圓潤外，鼻樑亦不及現在高挺。