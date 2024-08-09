張家朗 當四葉草碰上劍尖時

TVB重播《當四葉草碰上劍尖時》全靠張家朗效應 一文睇清7大主角近況！

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巴黎奧運將於週日（11日）舉行閉幕禮，港隊今年在劍擊賽事中取得佳績，而張家朗及江旻憓奪金後香港更火速掀起一股劍擊風潮！而TVB就趁住呢股風潮，宣布將於本月17號重播2003年的青春劇《當四葉草碰上劍尖時》，原來當年劇中的「四大劍神」竟然有離婚KOL？

張家朗效應多方面出擊

劍神張家朗成功衛冕男子花劍金牌後，他在比賽時所配戴的四葉草手鏈亦隨之爆紅，瞬間賣到斷貨！呢個現象更令唔少網民笑稱係現實版的《當四葉草碰上劍尖時》，而TVB亦趁住呢股風潮，宣布將於本月17號起，逢周六及周日深夜12:15分重播！

張家朗 當四葉草碰上劍尖時 張家朗於巴黎奧運成功衛冕男子花劍金牌，更係68年後第3位在此奧運項目衛冕的運動員。張家朗衛冕的消息一出，除咗劍擊運動在港大受歡迎外，就連張家朗比賽時所戴的手鍊都火速賣斷貨！（圖片來源：IG@cheungkalonggggg）
張家朗於巴黎奧運成功衛冕男子花劍金牌，更係68年後第3位在此奧運項目衛冕的運動員。張家朗衛冕的消息一出，除咗劍擊運動在港大受歡迎外，就連張家朗比賽時所戴的手鍊都火速賣斷貨！（圖片來源：IG@cheungkalonggggg）
張家朗 當四葉草碰上劍尖時 TVB就住「張家朗效應」，宣布將於本月17號逢周六及周日深夜12:15分重播劇集《當四葉草碰上劍尖時》。（圖片來源：網上圖片）
TVB就住「張家朗效應」，宣布將於本月17號逢周六及周日深夜12:15分重播劇集《當四葉草碰上劍尖時》。（圖片來源：網上圖片）

7大主演21年前後對比大公開

《當四葉草碰上劍尖時》是TVB以劍擊花劍為題的青春偶像劇，亦係《四葉草》系列中的第1輯，並由黎諾懿、李日朗、李雨陽、高皓正、唐詩詠、姚子羚以及黃婉佩等主演。7位主演當年在劇集播出後大受歡迎，以下就嚟重溫7大主演21年後的前後對比！

張家朗 當四葉草碰上劍尖時 男主角黎諾懿拍攝此劇時年僅23歲，現在的他已為兩子之父，更升呢做埋節目監製。（圖片來源：IG@lokyilai、TVB截圖）
男主角黎諾懿拍攝此劇時年僅23歲，現在的他已為兩子之父，更升呢做埋節目監製。（圖片來源：IG@lokyilai、TVB截圖）
張家朗 當四葉草碰上劍尖時 李日朗當年憑歐陽樂一角勇奪無TVB最佳潛質新人獎，隨後宣布將北上發展，並開始兼任幕後工作。李日朗更憑自編自導自演電影《特區》在「中韓國際電影節」奪得最佳新導演獎。（圖片來源：微博@李逸朗、TVB截圖）
李日朗當年憑歐陽樂一角勇奪無TVB最佳潛質新人獎，隨後宣布將北上發展，並開始兼任幕後工作。李日朗更憑自編自導自演電影《特區》在「中韓國際電影節」奪得最佳新導演獎。（圖片來源：微博@李逸朗、TVB截圖）
張家朗 當四葉草碰上劍尖時 李雨陽在劇集播出後發展平平，之後亦曾開過食肆、賣雞，近年轉往內地發展。（圖片來源：微博@李雨陽、TVB截圖）
李雨陽在劇集播出後發展平平，之後亦曾開過食肆、賣雞，近年轉往內地發展。（圖片來源：微博@李雨陽、TVB截圖）
張家朗 當四葉草碰上劍尖時 高皓正近年退居幕後，專注於家庭的他目前育有3名仔女，家庭生活十分美滿。（圖片來源：IG@jlovezackoo、TVB截圖）
高皓正近年退居幕後，專注於家庭的他目前育有3名仔女，家庭生活十分美滿。（圖片來源：IG@jlovezackoo、TVB截圖）
張家朗 當四葉草碰上劍尖時 女主角黃婉佩曾經歷婚姻失敗，隨後再婚嫁新加坡富商。黃婉佩不但是豪門奶奶，更榮升埋上市公司主席！（圖片來源：IG@missracewong、TVB截圖）
女主角黃婉佩曾經歷婚姻失敗，隨後再婚嫁新加坡富商。黃婉佩不但是豪門奶奶，更榮升埋上市公司主席！（圖片來源：IG@missracewong、TVB截圖）
張家朗 當四葉草碰上劍尖時 唐詩詠近年發展十分強勁，作品多多的她更於2017年憑住劇集《不懂撒嬌的女人》勇奪「最佳女主角」！（圖片來源：IG@natalietong53、TVB截圖）
唐詩詠近年發展十分強勁，作品多多的她更於2017年憑住劇集《不懂撒嬌的女人》勇奪「最佳女主角」！（圖片來源：IG@natalietong53、TVB截圖）
張家朗 當四葉草碰上劍尖時 姚子羚近年的發展同樣相當強勁，更在不少的劇集中均有亮眼的表現，在早前播出的劇集《反黑英雄》中亦大受好評！（圖片來源：IG@elaine_yiu、TVB截圖）
姚子羚近年的發展同樣相當強勁，更在不少的劇集中均有亮眼的表現，在早前播出的劇集《反黑英雄》中亦大受好評！（圖片來源：IG@elaine_yiu、TVB截圖）

離婚KOL當年都係「四大劍神」

劇中的「四大劍神」，則由BOYZ成員關智斌、張致恒（Steven）以及Shine成員徐天佑及黃又南飾演。而「四大劍神」中的張致恒近年就屢陷財困，更因多次鬧離婚被網民封為「離婚KOL」。當年的張致恒可謂又瘦又靚仔，與現在頹爆兼肥咗唔少的形象相差甚遠。

張家朗 當四葉草碰上劍尖時 劇中的「四大劍神」，則由BOYZ成員關智斌、張致恒以及Shine成員徐天佑及黃又南飾演。（圖片來源：TVB截圖）
劇中的「四大劍神」，則由BOYZ成員關智斌、張致恒以及Shine成員徐天佑及黃又南飾演。（圖片來源：TVB截圖）
張家朗 當四葉草碰上劍尖時 當年的張致恒可謂又瘦又靚仔。（圖片來源：TVB截圖）
當年的張致恒可謂又瘦又靚仔。（圖片來源：TVB截圖）
張家朗 當四葉草碰上劍尖時 不過張致恒近年屢次陷入財困，更因多次鬧離婚被網民封為「離婚KOL」。形象大受打擊的張致恒現時的外貌與當年相差甚遠。（圖片來源：IG@stevencheung）
不過張致恒近年屢次陷入財困，更因多次鬧離婚被網民封為「離婚KOL」。形象大受打擊的張致恒現時的外貌與當年相差甚遠。（圖片來源：IG@stevencheung）

當四葉草碰上劍尖時｜大台青春劇第二彈 青澀唐詩詠力壓 陳自瑤 姚子羚 成「最索四葉女」

繼《撻出愛火花》之後，無綫繼續在翡翠台凌晨時段重播經典青春劇，其中《四葉草》系列作首部曲《當四葉草碰上劍尖時》，近日正於無綫凌晨時段重播，劇中不但有視后唐詩詠18年前的青澀Look，仲加送埋傅嘉莉無添加的原始樣！

《當四葉草碰上劍尖時》以劍擊做主題

《四葉草》系列是不少8、90後港人的青春回憶，也是無綫當年少有的青春劇，在播出後反應極佳！03年拍攝及播出的《當四葉草碰上劍尖時》是《四葉草》系列作的首部曲，劇中的男女主角黎諾懿、唐詩詠今時今日已經係無綫的當家小生同花旦，而當日有份客串的更係粒粒皆星，包括有容祖兒、陳奕迅、謝霆鋒。

張家朗 當四葉草碰上劍尖時 無綫早前重播《撻出愛火花》對撼ViuTV《調教你MIRROR》，6月24日起重播的《當四葉草碰上劍尖時》，就負責對撼ViuTV由6月28日開始首播的港版BL劇《大叔的愛》。（圖片來源：新傳媒圖片）
無綫早前重播《撻出愛火花》對撼ViuTV《調教你MIRROR》，6月24日起重播的《當四葉草碰上劍尖時》，就負責對撼ViuTV由6月28日開始首播的港版BL劇《大叔的愛》。（圖片來源：新傳媒圖片）
張家朗 當四葉草碰上劍尖時 黎諾懿、李日朗當年在劇中飾演兩兄弟，前者依家係無人不曉的「5憶駙馬」及「神之馬壯」，有一個幸福家庭；後者近年長居內地做網劇導演，但最爆都係佢15年時哭腔翻唱陳慧嫻名曲〈傻女〉！（圖片來源：新傳媒圖片）
黎諾懿、李日朗當年在劇中飾演兩兄弟，前者依家係無人不曉的「5憶駙馬」及「神之馬壯」，有一個幸福家庭；後者近年長居內地做網劇導演，但最爆都係佢15年時哭腔翻唱陳慧嫻名曲〈傻女〉！（圖片來源：新傳媒圖片）
張家朗 當四葉草碰上劍尖時 劇集三大靚女主角有當年20歲的Race黃婉伶、22歲唐詩詠及18歲戴夢夢，劇中Race與當年還未紅的黎諾懿湊成了一對。（圖片來源：新傳媒圖片）
劇集三大靚女主角有當年20歲的Race黃婉伶、22歲唐詩詠及18歲戴夢夢，劇中Race與當年還未紅的黎諾懿湊成了一對。（圖片來源：新傳媒圖片）

唐詩詠高票當選最靚四葉女

03年拍攝及首播的《當四葉草碰上劍尖時》以劍擊做主題，講述一班私立高校新生的校園戀愛故事，是《四葉草》系列的第一部劇集。劇中女主角之一的唐詩詠現在貴為視后，曾有網站舉辦過一個「歷代四葉女最靚選舉」，結果唐詩詠以高票當選，壓倒同為「四葉女」的陳自瑤、龔嘉欣。

張家朗 當四葉草碰上劍尖時 當年姚子羚與唐詩詠同樣22歲，在劇中飾演「傻更更」四眼妹的她，初出道時已是「表哥」眼，現在唐詩詠已成視后，姚子羚亦獲得了最佳女配角獎。（圖片來源：新傳媒圖片）
當年姚子羚與唐詩詠同樣22歲，在劇中飾演「傻更更」四眼妹的她，初出道時已是「表哥」眼，現在唐詩詠已成視后，姚子羚亦獲得了最佳女配角獎。（圖片來源：新傳媒圖片）
張家朗 當四葉草碰上劍尖時 曾有網站舉辦過一個「歷代四葉女最靚選舉」，結果唐詩詠以高票當選，壓倒同為「四葉女」的陳自瑤和龔嘉欣。（圖片來源：新傳媒圖片）
曾有網站舉辦過一個「歷代四葉女最靚選舉」，結果唐詩詠以高票當選，壓倒同為「四葉女」的陳自瑤和龔嘉欣。（圖片來源：新傳媒圖片）
張家朗 當四葉草碰上劍尖時 當年22歲的唐詩詠仍稚氣未脫，2003年加入無綫後首部拍攝的青春劇就是《當四葉草碰上劍尖時》，劇中她與李雨陽有愛情線。（圖片來源：TVB劇照）
當年22歲的唐詩詠仍稚氣未脫，2003年加入無綫後首部拍攝的青春劇就是《當四葉草碰上劍尖時》，劇中她與李雨陽有愛情線。（圖片來源：TVB劇照）

傅嘉莉女大18變

女大18變，18年後的傅嘉莉亦已大變樣，初出道首次拍劇的她，在《當四葉草碰上劍尖時》飾演配角「徐金妹」，和現在的她相比，除了面形較圓潤外，鼻樑亦不及現在高挺。

張家朗 當四葉草碰上劍尖時 《四葉草》系列也是傅嘉莉第一次拍攝的劇集，雖然只是配角，但是姣好的身材亦非常吸睛。（圖片來源：TVB影片截圖）
《四葉草》系列也是傅嘉莉第一次拍攝的劇集，雖然只是配角，但是姣好的身材亦非常吸睛。（圖片來源：TVB影片截圖）
張家朗 當四葉草碰上劍尖時 傅嘉莉入行以來雖然負面新聞多多，但仍受TVB力捧，07年22歲時已首次置業，升呢做業主。（圖片來源：新傳媒圖片）
傅嘉莉入行以來雖然負面新聞多多，但仍受TVB力捧，07年22歲時已首次置業，升呢做業主。（圖片來源：新傳媒圖片）
張家朗 當四葉草碰上劍尖時 相比初入行時期，現在的傅嘉莉明顯經過進化，鼻樑變得高挺，同時下巴尖尖，輪廓更深。（圖片來源：TVB影片截圖）
相比初入行時期，現在的傅嘉莉明顯經過進化，鼻樑變得高挺，同時下巴尖尖，輪廓更深。（圖片來源：TVB影片截圖）

撰文：東方新地圖片來源：IG@cheungkalonggggg、網上圖片、IG@lokyilai、微博@李逸朗、微博@李雨陽、IG@jlovezackoo、IG@natalietong53、IG@elaine_yiu、IG@missracewong、IG@stevencheung

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