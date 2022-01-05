張家輝擸政府900萬開戲 匿埋度劇本 力捧劉俊謙做影帝接班人
張家輝閉關多時唔見人，原來有大計進行中，近日被發現成功申請政府發放的本地電影融資計劃，獲900萬資金，將自導自演開拍第4部作品《贖夢》，仲提攜後輩劉俊謙，一齊拍住上！
撰文：東方新地 圖片：東方新地資料庫、[email protected]
張家輝 繼續導演夢
近年張家輝明顯減少幕前演出，去年曾以演員身份，復出接拍好兄弟馬浴柯執導的內地電影《新秩序》，又有報道指他曾為內地電影《731》（《黑太陽731》）試鏡並準備角色造型，但最後電影延遲開拍，張家輝最終因撞期要辭演，並由姜武接替。久休多個月，張家輝原來埋首搞劇本，繼續他的導演夢。
獲批900萬資金拍戲
張家輝演而優則導，14年第一部自導自演的電影是《盂蘭神功》，之後再於15年及18年執導《陀地驅魔人》及《低壓槽》，最近他更成功向香港電影發展局申請融資，獲批900萬港元資金。根據香港電影發展局的資料顯示，張家輝的新作片名暫定為《贖夢》，是該計劃審批申請以來最高金額的一次，卓韻芝執導的《送院途中》亦得到相同金額資助。
一早睇中劉俊謙
在圈中打滾多年的張家輝，找來經理人鍾珍擔任電影監製，預計5月會開拍，至今保密功夫做到足， 仍未向外透露劇本詳情，只知除了張家輝外，男主角還有影壇新貴劉俊謙。據知劉俊謙前年憑《幻愛》在香港電影評論學會大獎中得到最佳男演員時，張家輝已睇中他，再加上劉俊謙在電影《梅艷芳》中飾演張國榮令人印象深刻，張家輝更加深信劉俊謙是可造之材，決定力捧。