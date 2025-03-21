贖夢｜張家輝化身蔡辛強突襲廟街辦見面會 網民篤爆破綻超爆笑
「蔡辛強」張家輝約網民傾惡夢
張家輝扮演的蔡辛強在Threads上的活躍不僅吸引了大量網民的注意，不過今日張家輝不僅在網上與粉絲互動，還實地在廟街舉辦了一次見面會。他在社交平台上發布見面會的詳情，強調參加者需要分享一個自己的惡夢。「唔講九唔搭八嘢，嚟得要分享一個惡夢，但因為要買飯畀老婆食，未必可以同大家傾到咁夜。」
網民反應超熱烈
對於這次獨特的網絡和實體互動，粉絲們的反應極為熱烈。許多人在社交平台上留言表示期待與張家輝的見面，並紛紛分享自己的惡夢，亦有在線下見到「蔡辛強」真身的網民，紛紛搞笑留言：「點解阿強你有私人專車接送咁有錢？ 」、「強哥你黐鬚塊膠紙甩甩地喎」、「強哥 下巴塊鬚要痴好d」、「強哥會唔會熱死⋯ 又著呢件衫， 會唔會好臭」等。
張家輝低成本Threads宣傳《贖夢》獲激讚
張家輝日前為宣傳將於3月27日上映的新片《贖夢》，在Threads上以其角色名字「蔡辛強」開了一個新帳戶，並親自錄音同網民互動。早前有一幅張家輝搭港鐵瞌眼瞓的相片在網上瘋傳，隨後張家輝親自用「蔡辛強」（choi san keung）帳戶錄音回應︰「已經瞓唔到覺，仲要搭車瞓覺都畀人偷拍。」張家輝更經常同網民互動，並狂發錄音及用自拍照認證這個「蔡辛強」帳戶是由他本人所開設，至今這個帳戶已累積多達2.6萬粉絲，成功用低成本方法為新片預熱。
「蔡辛強」頻頻出Po，發文加上真人互動錄音講惡夢，累積得到過千萬次瀏覽，觸及率可能仲好過電視賣廣告。網友紛紛大讚：「好癲呀，用voice覆應該係佢本人嚟」、「吓！真是佢嚟？我以為有人玩膠」、「估唔到張家輝一把年紀都可以同我哋班後生一齊玩埋thread」、「呢招掂呀！」、「呢招宣傳電影唔錯」、「I人輝表示：好過上網台做訪問」、「我今日碌到個時仲諗：『嘩呢個痴線佬生得咁似張家輝』原來真係佢嚟」等。
陳法拉 效法張家輝玩埋一份
隨著「蔡辛強」這個帳戶大受歡迎，近日在片中飾演其老婆的陳法拉，亦疑似用其角色名「紀慧玲」（geiwailing2025）玩埋一份，有網友大讚她終於識玩，直言：「見陳法拉開番個新ac，心入面第一下反應：咁洗岩數架嘛大佬！早兩日見到佢用真ac，真係心入面X左出嚟，識唔識玩㗎」、「我都笑左，陳法拉用真ac」、「第一眼見到個名加藍tick，好出戲」。
網民質疑零錄音零夫妻互動只po劇照
但也有不少網民就質疑這個帳戶的真偽：「呢個account扮蔡辛強老婆，又唔出錄音，強哥亦都冇同佢互動，我懷疑佢幾句結果就被block，大家唔好炒車」、「個水平完全唔係強哥嗰皮，強哥玩第一身架嘛，佢po劇照勁出戲」、「點睇強哥冇覆過你？因為你係假？」、「個假acct好煩，錄音又冇，扮又唔入戲」、「你係真嘅就出錄音先啦，冇錄音即係假」等。
陳法拉用1招回應吳肇軒質疑
就連有「Threads管理員」之稱的吳肇軒都有留言質疑這位「紀慧玲」：「錄音都冇個，你話你係陳法拉都得㗎啦。」引來「紀慧玲」終於發出第一個錄音，當中只有一句：「都唔知你講緊咩！」聽把聲的確似係陳法拉，而配文則說：「都唔知你講緊咩，我唔係陳法拉，我係紀慧玲，雖然你幾幽默，但我好愛我老公，你唔好騷擾我！」