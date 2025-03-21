贖夢｜張家輝化身蔡辛強突襲廟街辦見面會 網民篤爆破綻超爆笑

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張家輝連日為宣傳新戲《贖夢》馬不停蹄，日前更化身戲中主角「蔡辛強」開Threads掀起熱潮！繼Threads瘋狂互動後，張家輝今日突襲廟街辦見面會，邀網民分享惡夢，場面熱鬧。

「蔡辛強」張家輝約網民傾惡夢

張家輝扮演的蔡辛強在Threads上的活躍不僅吸引了大量網民的注意，不過今日張家輝不僅在網上與粉絲互動，還實地在廟街舉辦了一次見面會。他在社交平台上發布見面會的詳情，強調參加者需要分享一個自己的惡夢。「唔講九唔搭八嘢，嚟得要分享一個惡夢，但因為要買飯畀老婆食，未必可以同大家傾到咁夜。」

張家輝 蔡辛強 「蔡辛強」張家輝約網民到廟街傾惡夢（圖片來源：Threads@choi_san_keung）
「蔡辛強」張家輝約網民到廟街傾惡夢（圖片來源：Threads@choi_san_keung）
張家輝 蔡辛強 不過張家輝就話大家惡夢太悶！（圖片來源：Threads@choi_san_keung）
不過張家輝就話大家惡夢太悶！（圖片來源：Threads@choi_san_keung）
張家輝 蔡辛強 不停喺Threads更新同市民的互動（圖片來源：Threads@choi_san_keung）
不停喺Threads更新同市民的互動（圖片來源：Threads@choi_san_keung）
張家輝 蔡辛強 之後仲話好攰（圖片來源：Threads@choi_san_keung）
之後仲話好攰（圖片來源：Threads@choi_san_keung）

網民反應超熱烈

對於這次獨特的網絡和實體互動，粉絲們的反應極為熱烈。許多人在社交平台上留言表示期待與張家輝的見面，並紛紛分享自己的惡夢，亦有在線下見到「蔡辛強」真身的網民，紛紛搞笑留言：「點解阿強你有私人專車接送咁有錢？ 」、「強哥你黐鬚塊膠紙甩甩地喎」、「強哥 下巴塊鬚要痴好d」、「強哥會唔會熱死⋯ 又著呢件衫， 會唔會好臭」等。

張家輝 蔡辛強 網民質疑張家輝啲鬚甩甩地（圖片來源：Threads@choi_san_keung）
網民質疑張家輝啲鬚甩甩地（圖片來源：Threads@choi_san_keung）

張家輝低成本Threads宣傳《贖夢》獲激讚

張家輝日前為宣傳將於3月27日上映的新片《贖夢》，在Threads上以其角色名字「蔡辛強」開了一個新帳戶，並親自錄音同網民互動。早前有一幅張家輝搭港鐵瞌眼瞓的相片在網上瘋傳，隨後張家輝親自用「蔡辛強」（choi san keung）帳戶錄音回應︰「已經瞓唔到覺，仲要搭車瞓覺都畀人偷拍。」張家輝更經常同網民互動，並狂發錄音及用自拍照認證這個「蔡辛強」帳戶是由他本人所開設，至今這個帳戶已累積多達2.6萬粉絲，成功用低成本方法為新片預熱。

張家輝 蔡辛強 早前有一幅張家輝搭港鐵瞌眼瞓的相片在網上瘋傳。（圖片來源：Threads）
早前有一幅張家輝搭港鐵瞌眼瞓的相片在網上瘋傳。（圖片來源：Threads）
張家輝 蔡辛強 張家輝親自用「蔡辛強」帳戶錄音回應，並曬出自拍照。（圖片來源：Threads@choi_san_keung）
張家輝親自用「蔡辛強」帳戶錄音回應，並曬出自拍照。（圖片來源：Threads@choi_san_keung）

「蔡辛強」頻頻出Po，發文加上真人互動錄音講惡夢，累積得到過千萬次瀏覽，觸及率可能仲好過電視賣廣告。網友紛紛大讚：「好癲呀，用voice覆應該係佢本人嚟」、「吓！真是佢嚟？我以為有人玩膠」、「估唔到張家輝一把年紀都可以同我哋班後生一齊玩埋thread」、「呢招掂呀！」、「呢招宣傳電影唔錯」、「I人輝表示：好過上網台做訪問」、「我今日碌到個時仲諗：『嘩呢個痴線佬生得咁似張家輝』原來真係佢嚟」等。

張家輝 蔡辛強 「蔡辛強」密密出po講自己的惡夢，至今已收獲2.6萬粉絲。（圖片來源：Threads@choi_san_keung）
「蔡辛強」密密出po講自己的惡夢，至今已收獲2.6萬粉絲。（圖片來源：Threads@choi_san_keung）
張家輝 蔡辛強 又出炒車po，獲得不少網友關心。（圖片來源：Threads@choi_san_keung）
又出炒車po，獲得不少網友關心。（圖片來源：Threads@choi_san_keung）
張家輝 蔡辛強 「蔡辛強」更經常同網友互動。（圖片來源：Threads@choi_san_keung）
「蔡辛強」更經常同網友互動。（圖片來源：Threads@choi_san_keung）
張家輝 蔡辛強 （圖片來源：Threads@choi_san_keung）
（圖片來源：Threads@choi_san_keung）
張家輝 蔡辛強 （圖片來源：Threads@choi_san_keung）
（圖片來源：Threads@choi_san_keung）

陳法拉 效法張家輝玩埋一份

隨著「蔡辛強」這個帳戶大受歡迎，近日在片中飾演其老婆的陳法拉，亦疑似用其角色名「紀慧玲」（geiwailing2025）玩埋一份，有網友大讚她終於識玩，直言：「見陳法拉開番個新ac，心入面第一下反應：咁洗岩數架嘛大佬！早兩日見到佢用真ac，真係心入面X左出嚟，識唔識玩㗎」、「我都笑左，陳法拉用真ac」、「第一眼見到個名加藍tick，好出戲」。

張家輝 蔡辛強 陳法拉疑效法張家輝，用其角色名「紀慧玲」在Threads開設帳戶，睇真啲，陳法拉本人帳戶都有追蹤她！（圖片來源：Threads@geiwailing2025）
陳法拉疑效法張家輝，用其角色名「紀慧玲」在Threads開設帳戶，睇真啲，陳法拉本人帳戶都有追蹤她！（圖片來源：Threads@geiwailing2025）
張家輝 蔡辛強 有網友指陳法拉「唔識玩」。（圖片來源：Threads）
有網友指陳法拉「唔識玩」。（圖片來源：Threads）
張家輝 蔡辛強 之前陳法拉只用真帳戶宣傳新片。（圖片來源：Threads@falachenfala）
之前陳法拉只用真帳戶宣傳新片。（圖片來源：Threads@falachenfala）
張家輝 蔡辛強 同網民互動亦係用本人真帳戶。（圖片來源：Threads@falachenfala）
同網民互動亦係用本人真帳戶。（圖片來源：Threads@falachenfala）
張家輝 蔡辛強 亦有用真帳所回應「蔡辛強」。（圖片來源：Threads@falachenfala）
亦有用真帳所回應「蔡辛強」。（圖片來源：Threads@falachenfala）

網民質疑零錄音零夫妻互動只po劇照

但也有不少網民就質疑這個帳戶的真偽：「呢個account扮蔡辛強老婆，又唔出錄音，強哥亦都冇同佢互動，我懷疑佢幾句結果就被block，大家唔好炒車」、「個水平完全唔係強哥嗰皮，強哥玩第一身架嘛，佢po劇照勁出戲」、「點睇強哥冇覆過你？因為你係假？」、「個假acct好煩，錄音又冇，扮又唔入戲」、「你係真嘅就出錄音先啦，冇錄音即係假」等。

張家輝 蔡辛強 「紀慧玲」這個帳戶有回應「蔡辛強」的留言，但「蔡辛強」就冇回覆過「紀慧玲」，惹來網友質疑。（圖片來源：Threads@geiwailing2025）
「紀慧玲」這個帳戶有回應「蔡辛強」的留言，但「蔡辛強」就冇回覆過「紀慧玲」，惹來網友質疑。（圖片來源：Threads@geiwailing2025）
張家輝 蔡辛強 有不少網民就質疑「紀慧玲」帳戶的真偽。（圖片來源：Threads）
有不少網民就質疑「紀慧玲」帳戶的真偽。（圖片來源：Threads）
張家輝 蔡辛強 認為最主要係「紀慧玲」這個帳戶冇錄音。（圖片來源：Threads）
認為最主要係「紀慧玲」這個帳戶冇錄音。（圖片來源：Threads）
張家輝 蔡辛強 相片亦只發劇照。（圖片來源：Threads@geiwailing2025）
相片亦只發劇照。（圖片來源：Threads@geiwailing2025）
張家輝 蔡辛強 （圖片來源：Threads@geiwailing2025）
（圖片來源：Threads@geiwailing2025）

陳法拉用1招回應吳肇軒質疑

就連有「Threads管理員」之稱的吳肇軒都有留言質疑這位「紀慧玲」：「錄音都冇個，你話你係陳法拉都得㗎啦。」引來「紀慧玲」終於發出第一個錄音，當中只有一句：「都唔知你講緊咩！」聽把聲的確似係陳法拉，而配文則說：「都唔知你講緊咩，我唔係陳法拉，我係紀慧玲，雖然你幾幽默，但我好愛我老公，你唔好騷擾我！」

張家輝 蔡辛強 吳肇軒一出聲，「紀慧玲」就發錄音自證！（圖片來源：Threads@geiwailing2025）
吳肇軒一出聲，「紀慧玲」就發錄音自證！（圖片來源：Threads@geiwailing2025）

圖片來源：Threads@choi_san_keung、Threads@geiwailing2025、Threads@falachenfala資料或影片來源：原文刊於新假期

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