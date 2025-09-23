60歲張家輝激罕回歸喜劇？拍住30歲金馬影后救市 網民最期待呢樣嘢
張家輝重出江湖拍喜劇 拯救港產片寒冬
面對今年港產片票房與數量雙雙跌至新低的「超級寒冬」，電影圈今日傳來一則振奮人心的消息。影帝張家輝將會再度主演喜劇，並與去年憑《看我今天怎麼說》勇奪金馬獎最佳女主角的鍾雪瑩合作。據悉，該片將由《填詞L》及《金都》的導演黃綺琳執導，並由《給十九歲的我》導演之一的張婉婷擔任監製，這也是張婉婷在紀錄片風波後首度監製的新作品。電影預計於十月初正式開機，有望為疲弱的電影市場注入一支強心針。
張家輝親解唔拍喜劇迷思 直言做唔返化骨龍
張家輝在千禧年前後憑藉《賭俠1999》、《中華賭俠》及《化骨龍與千年蟲》等多部喜劇電影深入民心，其後成功轉型實力派，兩奪金像影帝。外界一直以為他對喜劇「徹底落閘」，但他早年在訪問中澄清過，並非不想再拍喜劇，而是不想重複賭片題材。他坦言：「因為已經冇突破，而家再演『化骨龍』都做唔返，嗰個階段都過咗！」這次回歸證明他並未放棄喜劇，只是在等待一個合適的劇本與時機，讓觀眾看到不一樣的張家輝。
60歲張家輝30歲鍾雪瑩結緣意大利 曾笑言想演情侶
鍾雪瑩去年憑《看我今天怎麼說》奪得金馬影后，電影首映禮上張家輝亦有現身，而鍾雪瑩都有出席家輝執導嘅《贖夢》首映禮。原來張家輝與鍾雪瑩這對看似意想不到的組合，緣分早已在兩年前結下。他們在意大利烏甸尼遠東電影節上認識，當時張家輝已對這位後輩讚譽有加，認為她是被歌手耽誤的演員。之後兩人不時互相支持對方的電影首映禮，交情甚篤。張家輝更曾公開漏口風，表示想邀請鍾雪瑩參演自己執導的電影，甚至開玩笑說兩人可以合作演情侶。未知這次在新片中，這對年齡相差30歲的組合會否真的飾演情侶，令人拭目以待。
網民回憶返晒嚟 勁期待張家輝經典金句再現
張家輝回歸喜劇界的消息瞬間點燃了網民的集體回憶，不少人表示極度期待。大家紛紛重溫他過往的經典角色與金句，例如「亞視嚟嘅喂！」、「你唔搭我咪唔食囉」等至今仍在網絡上廣泛流傳。網民留言表示：「終於等到化骨龍返嚟喇！」、「好想睇家輝哥再放笑彈！」、「呢個組合好新鮮，一定入場支持！」大家普遍認為，張家輝的喜劇節奏無人能及，他的回歸絕對是港產片的一大喜訊。