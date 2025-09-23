60歲張家輝激罕回歸喜劇？拍住30歲金馬影后救市 網民最期待呢樣嘢

近年專注於警匪動作及懸疑電影的影帝張家輝，竟然傳出驚喜回歸喜劇界的消息！據報現年60歲的他將會夥拍年僅30歲的新科金馬影后鍾雪瑩，合作拍攝一部全新喜劇，消息一出即時引爆網民期待。在港產片市道低迷的當下，這對相差30歲的影帝影后組合能否成為救市奇兵，擦出不一樣的火花？