張家輝「鬧人」片瘋傳 苦口婆心教育進擊fans：咁大個仔唔好咁樣
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60歲影帝張家輝一向以謙虛低調著稱，素來親民嘅佢在遇見fans時都會大方合照，完全零架子！不過近日就有一段張家輝「鬧人」嘅片段在網上瘋傳，好脾氣嘅張家輝仲在片中連環教育進擊fans，引來唔少網民熱議……
張家輝「鬧人」片瘋傳
近日有一段張家輝在停車場教育fans嘅片段被瘋傳，片中張家輝因遇到極端fans停低語重心長地勸喻對方：「有時候我可能真係簽唔到名拍唔到照，你唔可以唔接受呢啲情況㗎嘛，即係我每次都要同你去做曬所有嘢先咩？」並耐心開導改名fans：「你支持我，我好多謝你，但係你每次都好極端咁：『我一定要咁，我一定要咁』，嗱又唔可以一定㗎，你咁大個仔，出嚟社會經歷咁多嘢，都係需要有啲嘢唔係一定㗎嘛」、「如果有啲時候我真係簽唔到，你唔好咁極端知唔知道啊？」
張家輝「全民爸爸」上身教育fans
雖然該名進擊嘅fans一直表示自己有睇過張家輝嘅戲，不過張家輝就keep住表示：「我唔想聽你嗰啲你睇過我啲咩嘢，我要你知道你自己咁大個仔唔好咁樣，人哋話做唔到你嗰啲嘢你就發狂啦喎」、「我哋喺社會做嘢成日都會碰到一啲唔如意嘅事，唔可以一啲唔易嘅嘢我哋就發狂。」隨後更再三向該名fans確認佢是否已經明白，並為其簽名。
之後亦有在場fans向張家輝發出合照詢問，不過就獲影帝溫柔表示「唔得啊，今日影唔到」，即使係教育fans中，仍不忘照顧在場嘅其他fans。
網民連環力讚係真正嘅明星
張家輝耐心教育fans嘅片段曝光後引來大批網民關注，並紛紛留言力讚張家輝係「真正嘅明星」：「其實好少人願意為着對方的好處講啲真實嘅話，更何況係一位明星， 同一個完全唔識嘅fans。靚仔、演技好、有才華嘅明星周街都係， 數都數唔清， 但係價值觀咁端正，又真心着緊人嘅明星真係唔多…」、「家輝哥真係超溫柔超caring嘅「全民爸爸」。仲表示張家輝真心為對方好：「係爸爸教仔咁，明明可以講句唔簽就上車走，仲咁苦口婆心，feel到好肉緊想對方聽得入腦！」
撰文：東方新地圖片來源：小紅書@A嘉人、微博@張家輝、Threads@choi_san_keung資料或影片來源：原文刊於新假期