張家輝「鬧人」片瘋傳 苦口婆心教育進擊fans：咁大個仔唔好咁樣

60歲影帝張家輝一向以謙虛低調著稱，素來親民嘅佢在遇見fans時都會大方合照，完全零架子！不過近日就有一段張家輝「鬧人」嘅片段在網上瘋傳，好脾氣嘅張家輝仲在片中連環教育進擊fans，引來唔少網民熱議……