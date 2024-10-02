張家輝望參加藝人版《中年好聲音》 講TVB人工引網民熱議
張家輝 睇《中年好聲音》睇得好開心
張家輝在訪問中講到當年疫情時就係靠睇《中年好聲音》度日，仲話第二季播出時自己係追得最足，張家輝直言最鍾意這個節目的本質，同時覺得這個節目好成功，因為可以畀到中年人一個機會，而參賽者背後的故事，更係令節目更豐富好睇的元素。
提議TVB搞《中年藝人好聲音》
張家輝話當自己睇到參賽者點樣晉級、淘汰、努力，見到有talent的人，又或者係參加過就滿足的參賽者，自己都會睇得好開心，同時覺得節目好正面。問到家輝會唔會考慮上節目做嘉賓評判？家輝就話自己直頭想參加，仲問點解唔搞返個《中年藝人好聲音》。
網民指11年前已有藝人版《星夢傳奇》
張家輝這個提議獲得不少網民支持：「中年藝人好聲音，有得諗喎，化骨龍唱灰色軌迹」、「支持中年藝人好聲音」，亦有網民指出TVB已舉辦過類似的選秀節目，就是2013年的《星夢傳奇》，這比賽的特色是所有參賽者均是TVB藝員，因此被稱為藝員版《超級巨聲》，而最終冠軍則是鄭俊弘，他更同時獲得「專業推介表現大獎」。
曾上節目為關詠荷深情獻唱
不過講多兩句張家輝就話其實自己唔敢參賽，覺得自己唔夠架生，他笑指自己一生得幾首歌唱得幾好，但在節目中就要不斷晉級唱跳幾十首歌，成件事令他覺好困難。睇翻原來張家輝1997年時曾上TVB節目《回到未紅時》，為太太關詠荷獻唱情歌《真情流露》，令關詠荷感動到喊。
1句說話引網民熱議
至於講到再返TVB拍劇，張家輝話有時心入面係想演，但一諗到冇時間瞓覺就係一個好大的問題，另外最主要的問題就係TVB人工太低，所以冇得諗。他這句「TVB人工太低」引來網民熱議，有網民笑指：「講到人工低泉叔無法反駁」、「最後一句講得好坦白」、「張家輝好真，呢個訪問好正」、「TVB又好嘢喎，人工低呢句嘢都夠膽出街」等。
新片挑戰極限由頭打到尾
此外張家輝接受《StarTalk》訪問，就講到自己為新片挑戰極限，由頭打到尾。他自言對動作戲去到執迷程度，每次完成困難動作同打鬥場面後，見到成品的滿足感，會令他對拍攝時嘅艱辛忘記得一乾二淨，仲坦白一直有挑戰更強更勁場面的慾望，就算年齡漸長都未有令自己退避。
《激戰》試過手指受傷
打鬥自然會有受傷可能，拍攝《激戰》時，張家輝就試過手指受傷，令他有心理陰影，並反覆琢磨意外成因，仲搞笑話講到拍動作戲，丹爺 甄子丹 都只係僅僅追貼自己喎。
張家輝又講到當年拍攝大量劇集，日夜顛倒趕拍雖然非常辛苦，但係見證住全劇演員齊齊邁向更好發展，就可以話攰並快樂著，就算冇得瞓都樂在其中。
《贖夢》執導兼扮演精神病患者
近年家輝演而優則導，佢仲特別認為拍攝非主流的題材，覺得可以畀觀眾有更多選擇，他執導兼扮演精神病患者的新作《贖夢》，就係自己儲存到一定程度衝動之下，爆發而出的產品，希望大家可以有唔係倒模的電影可以欣賞。
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