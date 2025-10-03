絕命法官｜張家輝主演電視劇ViuTV開播 盤點5大必睇重點！
5大重點｜1. 張家輝時隔20年再戰電視圈
張家輝自2006年參演《新醉打金枝》後，多年專注於大銀幕，如今驚喜宣布回歸電視劇界，引起戲迷熱烈討論。他坦言是因為舊拍檔TVB班底（總導演蘇萬聰《十萬噸情緣》、《天涯俠醫》；監製歐冠英《衝上雲霄》《創世紀》）邀請，加上劇本來自以色列知名劇集IP《Kvodo》，才決定再度披甲上陣，並指重返劇集拍攝現場，感受到久違的熱血和挑戰。
同時，他亦首次與視后胡杏兒合作。劇中，張家輝飾演為護子隱瞞真相的法官秦譽，胡杏兒則飾演堅毅查案的女警唐萱，兩人於信念與立場上正面衝突，法庭鬥智與情感對峙戲碼層層遞進。從預告及片花可見，二人火花四射，高強度心理戰張力逼人，成為本劇最大看點之一。
5大重點｜2.最強卡士曝光陣容超豪華
《芻狗之血》不僅有張家輝坐鎮，更集結胡杏兒、謝天華、林嘉華、張兆輝、鮑起靜、許紹雄，以至內地人氣小生曾舜晞，將港劇經典卡士和新生力量合一。導演蘇萬聰、編劇歐冠英等TVB班底傾力打造，大大提升觀眾期待值。
5大重點｜3. 張家輝兩奪視影帝 多地取景有新鮮感
張家輝自《天涯俠醫》後專注影壇，憑《証人》與《激戰》兩度奪金像影帝，奠定實力派地位。多年未拍劇的他笑言重返電視圈別具新鮮感，需要重新適應20集劇本的拍攝節奏。這次主演全新劇集《絕命法官》，並於澳門及內地取景，被視為今年劇迷最期待的重頭之作。
5大重點｜4.內地人氣小生曾舜晞演黑幫大突破
內地人氣小生曾舜晞在《絕命法官》飾演黑幫復仇者韓烈，與張家輝、胡杏兒組成「新黃金三角」。他首次挑戰反派，展現狠勁與瘋癲氣質，多場動作與心理交鋒戲份火花四濺，尤其與張家輝對峙時壓迫感十足。以粵語演出自然帶出「港味」，與兩位資深演員同場毫不遜色，被視為突破之作，亦有望拓展戲路。
5大重點｜5.國際IP改編劇情弔詭緊湊
劇集取材自以色列劇集《Kvodo》，同題材曾被美國翻拍為《Your Honor》，故事講述一名備受尊崇的法官，因兒子意外撞死黑幫成員而捲入正義與親情的兩難抉擇當中。張家輝在劇中飾演法官，胡杏兒則為其工作拍擋，兩人大膽突破以往角色設定，營造新鮮感與懸疑氛圍。
《絕命法官》劇情大概：
1990年代初，社會暗潮洶湧，法官秦譽（張家輝 飾）與高級督察唐萱（胡杏兒 飾）曾聯手將社團龍頭韓奎龍繩之以法。秦譽一向剛正不阿，但當獨子秦一唯（曾向鎮 飾）意外撞傷韓家長子後，他陷入進退維谷。出於護子心切，秦譽選擇隱瞞真相，甚至偽造證據，將罪責嫁禍於偷車少年。為此，他不惜運用法律知識與人生閱歷編織謊言，最終卻引爆黑幫的報復行動。
隨著局勢升溫，秦譽不但將自己與家人推入復仇漩渦，更一步步模糊了正邪界線。與此同時，唐萱堅守正義、鍥而不捨追查真相，卻意外揭開官商勾結、警界腐敗與陳年舊案交錯的黑幕。伴隨縱火、爆炸與槍戰，一場撕裂人性與良知的正邪對決正式展開。