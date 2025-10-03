絕命法官｜張家輝主演電視劇ViuTV開播 盤點5大必睇重點！

最新娛聞
東方新地

廣告

60歲影帝張家輝相隔19年再度出演電視劇，最新作品《絕命法官》（原名《芻狗之血》）演員陣容集結胡杏兒等多位港劇熟面孔，並將在10月13日正式開播，以下就為大家盤點5大必睇重點！

5大重點｜1. 張家輝時隔20年再戰電視圈

張家輝自2006年參演《新醉打金枝》後，多年專注於大銀幕，如今驚喜宣布回歸電視劇界，引起戲迷熱烈討論。他坦言是因為舊拍檔TVB班底（總導演蘇萬聰《十萬噸情緣》、《天涯俠醫》；監製歐冠英《衝上雲霄》《創世紀》）邀請，加上劇本來自以色列知名劇集IP《Kvodo》，才決定再度披甲上陣，並指重返劇集拍攝現場，感受到久違的熱血和挑戰。

同時，他亦首次與視后胡杏兒合作。劇中，張家輝飾演為護子隱瞞真相的法官秦譽，胡杏兒則飾演堅毅查案的女警唐萱，兩人於信念與立場上正面衝突，法庭鬥智與情感對峙戲碼層層遞進。從預告及片花可見，二人火花四射，高強度心理戰張力逼人，成為本劇最大看點之一。

5大重點｜2.最強卡士曝光陣容超豪華

《芻狗之血》不僅有張家輝坐鎮，更集結胡杏兒、謝天華、林嘉華、張兆輝、鮑起靜、許紹雄，以至內地人氣小生曾舜晞，將港劇經典卡士和新生力量合一。導演蘇萬聰、編劇歐冠英等TVB班底傾力打造，大大提升觀眾期待值。

5大重點｜3. 張家輝兩奪視影帝 多地取景有新鮮感

張家輝自《天涯俠醫》後專注影壇，憑《証人》與《激戰》兩度奪金像影帝，奠定實力派地位。多年未拍劇的他笑言重返電視圈別具新鮮感，需要重新適應20集劇本的拍攝節奏。這次主演全新劇集《絕命法官》，並於澳門及內地取景，被視為今年劇迷最期待的重頭之作。

5大重點｜4.內地人氣小生曾舜晞演黑幫大突破

內地人氣小生曾舜晞在《絕命法官》飾演黑幫復仇者韓烈，與張家輝、胡杏兒組成「新黃金三角」。他首次挑戰反派，展現狠勁與瘋癲氣質，多場動作與心理交鋒戲份火花四濺，尤其與張家輝對峙時壓迫感十足。以粵語演出自然帶出「港味」，與兩位資深演員同場毫不遜色，被視為突破之作，亦有望拓展戲路。

5大重點｜5.國際IP改編劇情弔詭緊湊

劇集取材自以色列劇集《Kvodo》，同題材曾被美國翻拍為《Your Honor》，故事講述一名備受尊崇的法官，因兒子意外撞死黑幫成員而捲入正義與親情的兩難抉擇當中。張家輝在劇中飾演法官，胡杏兒則為其工作拍擋，兩人大膽突破以往角色設定，營造新鮮感與懸疑氛圍。

張家輝 viutv （圖片來源：《絕命法官》）
（圖片來源：《絕命法官》）
張家輝 viutv （圖片來源：《絕命法官》）
（圖片來源：《絕命法官》）
張家輝 viutv （圖片來源：《絕命法官》）
（圖片來源：《絕命法官》）
張家輝 viutv （圖片來源：《絕命法官》）
（圖片來源：《絕命法官》）
張家輝 viutv （圖片來源：《絕命法官》）
（圖片來源：《絕命法官》）
張家輝 viutv （圖片來源：《絕命法官》）
（圖片來源：《絕命法官》）
張家輝 viutv （圖片來源：《絕命法官》）
（圖片來源：《絕命法官》）
張家輝 viutv （圖片來源：《絕命法官》）
（圖片來源：《絕命法官》）
張家輝 viutv （圖片來源：《絕命法官》）
（圖片來源：《絕命法官》）
張家輝 viutv （圖片來源：《絕命法官》）
（圖片來源：《絕命法官》）
張家輝 viutv （圖片來源：《絕命法官》）
（圖片來源：《絕命法官》）
張家輝 viutv （圖片來源：《絕命法官》）
（圖片來源：《絕命法官》）
張家輝 viutv （圖片來源：《絕命法官》）
（圖片來源：《絕命法官》）
張家輝 viutv （圖片來源：《絕命法官》）
（圖片來源：《絕命法官》）
張家輝 viutv （圖片來源：《絕命法官》）
（圖片來源：《絕命法官》）

《絕命法官》劇情大概：

1990年代初，社會暗潮洶湧，法官秦譽（張家輝 飾）與高級督察唐萱（胡杏兒 飾）曾聯手將社團龍頭韓奎龍繩之以法。秦譽一向剛正不阿，但當獨子秦一唯（曾向鎮 飾）意外撞傷韓家長子後，他陷入進退維谷。出於護子心切，秦譽選擇隱瞞真相，甚至偽造證據，將罪責嫁禍於偷車少年。為此，他不惜運用法律知識與人生閱歷編織謊言，最終卻引爆黑幫的報復行動。

隨著局勢升溫，秦譽不但將自己與家人推入復仇漩渦，更一步步模糊了正邪界線。與此同時，唐萱堅守正義、鍥而不捨追查真相，卻意外揭開官商勾結、警界腐敗與陳年舊案交錯的黑幕。伴隨縱火、爆炸與槍戰，一場撕裂人性與良知的正邪對決正式展開。

圖片來源：《絕命法官》資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 