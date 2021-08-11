張寶兒搞完「聲夢」再搞「東涌羅浩楷」成功令利愛安變東涌之花 9秒9衝出來領功

張寶兒早前在《聲夢傳奇》決賽前，自爆負責為《聲夢》學員任造型師，卻被網民狠批唔夠資格，決賽當晚多位後生女學員衣著似大媽，更在網上引起熱議。張寶兒即發長文澄清，指自己沒有為學員在節目及決賽中幫手，輸打贏要﹗張寶兒再接再勵，日前接受挑戰為「東涌羅浩楷」利愛安進行大改造，今次將大媽變靚女，反應好得多，張寶兒又衝出來領功喇！

文：東方新地｜圖：張寶兒IG、利愛安IG、無綫娛樂新聞台影片截圖