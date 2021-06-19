張寶兒靠父蔭目標做樓后 自爆兒時親子活動係睇樓
有個富爸爸確係唔同，張寶兒出席醫學美容中心開幕，自爆由細到大受父親影響，睇樓當係親子活動，學識買樓可以保值，目標係擁有兩層樓。去年張寶兒與袁偉豪結婚，已經聯名以7千萬購入清水灣傲瀧一個特色戶連花園物業及兩個車位，「底褲大王」3億駙馬袁偉豪娶到賺到，趁父親節要多謝岳父啦！
撰文：東方新地圖片：張寶兒IG圖片、東方新地圖片
張寶兒父親賣樓勁賺
張寶兒出席公開活動時，被問及父親早前沽出禮頓山豪宅單位，帳面賺3,700萬，張寶兒話唔知父親會否再入市，只知他仍不停物色心水樓盤，身於大富之家的張寶兒亦深受父親影響。
張寶兒自爆父母愛睇樓
張寶兒指小時候與父母的親子活動是四圍睇樓盤：「從中都吸收到啲嘢，爸爸傳統係話亞洲地方，買樓係可以保值，我都向佢學習緊，依家手頭上嘅物業係自住。（想向包租婆方向進發？）當然想，我覺得至少要擁有兩層樓，萬一升值嘅話，第二個單位可以多啲地方轉換，但依家暫時想穩守住首個物業先。」
張父禮頓山物業最少值3億
張寶兒父親是經營內衣生意的張煌煌，除於禮頓山擁有多個物業，估計至少值3億，還在各地有地產投資，雖然有父蔭，但張寶兒表示父親想訓練她自力更生，所以她也在努力學習中，除了四圍睇樓盤吸收經驗，也學習買債券及股票等作分散投資。
袁偉豪、張寶兒去年成婚
現年40歲的袁偉豪，17年拍《打工捱世界 II 》與年輕十年的「底褲大王」千金張寶兒擦出愛火花，二人拍拖三年經常恩愛放閃，去年修成正果在社交網公布喜訊，原來袁偉豪於前年9月在加拿大尼亞加拉大瀑布向女友求婚成功，求婚片 Sweet爆燈！
張寶兒父親付4千萬首期
獲張父開綠燈做豪門女婿的袁偉豪，去年五月與張寶兒聯名以7千萬購入清水灣傲瀧一個特色戶連花園物業及兩個車位，有指張父以4千萬首期作為送給女兒的嫁妝，張寶兒坦言會否設計一個大的 BB房，她笑言：「其實個間隔係買時已經有晒，到時先算，反正好多嘢都係郁得嘅！」
張父手持七豪宅袁偉豪做豪門女婿
參選港姐時已被揭有個富爸爸的張寶兒，父親張煌煌經營內衣生意起家，在內地有龐大的生意王國，更手持有三個禮頓山物業及四個傲瀧物業估計市值高達3億，雖然出身富裕，不過張寶兒卻冇千金架子，更是個百分百好女友，事事以男友為依歸！