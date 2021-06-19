張寶兒靠父蔭目標做樓后 自爆兒時親子活動係睇樓

有個富爸爸確係唔同，張寶兒出席醫學美容中心開幕，自爆由細到大受父親影響，睇樓當係親子活動，學識買樓可以保值，目標係擁有兩層樓。去年張寶兒與袁偉豪結婚，已經聯名以7千萬購入清水灣傲瀧一個特色戶連花園物業及兩個車位，「底褲大王」3億駙馬袁偉豪娶到賺到，趁父親節要多謝岳父啦！

撰文：東方新地圖片：張寶兒IG圖片、東方新地圖片