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張寶兒靠父蔭目標做樓后 自爆兒時親子活動係睇樓

東方新地 - 娛聞

有個富爸爸確係唔同，張寶兒出席醫學美容中心開幕，自爆由細到大受父親影響，睇樓當係親子活動，學識買樓可以保值，目標係擁有兩層樓。去年張寶兒與袁偉豪結婚，已經聯名以7千萬購入清水灣傲瀧一個特色戶連花園物業及兩個車位，「底褲大王」3億駙馬袁偉豪娶到賺到，趁父親節要多謝岳父啦！

撰文：東方新地圖片：張寶兒IG圖片、東方新地圖片

張寶兒父親賣樓勁賺

張寶兒出席公開活動時，被問及父親早前沽出禮頓山豪宅單位，帳面賺3,700萬，張寶兒話唔知父親會否再入市，只知他仍不停物色心水樓盤，身於大富之家的張寶兒亦深受父親影響。

張寶兒是圈中數一數二的富家女，自細衣食無憂。（圖片來源：張寶兒IG圖片）
張寶兒是圈中數一數二的富家女，自細衣食無憂。（圖片來源：張寶兒IG圖片）
張寶兒與胞妹張寶欣同是港姐出身，名副其實不愁吃的有錢女，閒時最愛歎high tea。（圖片來源：張寶兒IG圖片）
張寶兒與胞妹張寶欣同是港姐出身，名副其實不愁吃的有錢女，閒時最愛歎high tea。（圖片來源：張寶兒IG圖片）

張寶兒自爆父母愛睇樓

張寶兒指小時候與父母的親子活動是四圍睇樓盤：「從中都吸收到啲嘢，爸爸傳統係話亞洲地方，買樓係可以保值，我都向佢學習緊，依家手頭上嘅物業係自住。（想向包租婆方向進發？）當然想，我覺得至少要擁有兩層樓，萬一升值嘅話，第二個單位可以多啲地方轉換，但依家暫時想穩守住首個物業先。」

張寶兒
張寶兒自爆小時候與父母的親子活動是去睇樓。（圖片來源：張寶兒IG圖片）
張寶兒
張寶兒自小已被父母灌輸買樓投資保值的價值觀。（圖片來源：張寶兒）

張父禮頓山物業最少值3億

張寶兒父親是經營內衣生意的張煌煌，除於禮頓山擁有多個物業，估計至少值3億，還在各地有地產投資，雖然有父蔭，但張寶兒表示父親想訓練她自力更生，所以她也在努力學習中，除了四圍睇樓盤吸收經驗，也學習買債券及股票等作分散投資。

張寶兒
張寶兒是家中長女，曾協助父親打理家族的內衣生意。（圖片來源：張寶兒IG）
早前袁偉豪40歲生日，張寶兒花盡心思為老公慶祝。（圖片來源：張寶兒IG）
早前袁偉豪40歲生日，張寶兒花盡心思為老公慶祝。（圖片來源：張寶兒IG）

袁偉豪、張寶兒去年成婚

現年40歲的袁偉豪，17年拍《打工捱世界 II 》與年輕十年的「底褲大王」千金張寶兒擦出愛火花，二人拍拖三年經常恩愛放閃，去年修成正果在社交網公布喜訊，原來袁偉豪於前年9月在加拿大尼亞加拉大瀑布向女友求婚成功，求婚片 Sweet爆燈！

袁偉豪選擇在求婚一周年向外公布喜訊，原來早在去年九月，袁偉豪趁到加拿大演出，在尼亞加拉大瀑布與張寶兒晨跑之際，突然單膝下跪，攞出三卡鑽戒向張寶兒求婚，毫無心理準備的張寶兒掩面爆喊 Say Yes，答應做袁太。
袁偉豪去年選擇在求婚一周年向外公布喜訊，原來前年9月偉豪趁到加拿大演出，在尼亞加拉大瀑布與張寶兒晨跑之際，突然單膝下跪，攞出三卡鑽戒向張寶兒求婚，毫無心理準備的張寶兒掩面爆喊 Say Yes，答應做袁太。（圖片來源：東方新地）
張寶兒
二人情深擁吻。（圖片來源：東方新地）
成功抱得美人歸，袁偉豪興奮得在鏡頭前豎起拇指、又大擺V字手勢，緊隨他身後的張寶兒，亦開心對住鏡頭大晒手上的三卡求婚鑽戒。
成功抱得美人歸，袁偉豪興奮得在鏡頭前豎起拇指、又大擺V字手勢，緊隨他身後的張寶兒，亦開心對住鏡頭大晒手上的三卡求婚鑽戒。（圖片來源：東方新地）
本已有部藍色Audi座駕的袁偉豪，最近又購入了一架LandRover。
本來已有部藍色Audi座駕的袁偉豪，去年又購入了一架LandRover，好富貴。（圖片來源：東方新地）

張寶兒父親付4千萬首期

獲張父開綠燈做豪門女婿的袁偉豪，去年五月與張寶兒聯名以7千萬購入清水灣傲瀧一個特色戶連花園物業及兩個車位，有指張父以4千萬首期作為送給女兒的嫁妝，張寶兒坦言會否設計一個大的 BB房，她笑言：「其實個間隔係買時已經有晒，到時先算，反正好多嘢都係郁得嘅！」

袁偉豪與女友張寶兒早前被爆聯名以6,568.3萬元，購入清水灣豪宅樓盤傲瀧一個連私人花園的特色戶，單位實用面積 達2,205平方呎、連568呎私人花園，另外他們再以400萬買入兩個車位，作為婚後愛巢。
袁偉豪與女友張寶兒早前被爆聯名以6,568.3萬元，購入清水灣豪宅樓盤傲瀧一個連私人花園的特色戶，單位實用面積 達2,205平方呎、連568呎私人花園，另外他們再以400萬買入兩個車位，作為結婚愛巢。（圖片來源：東方新地）
張寶兒
清水灣豪宅樓盤傲瀧。(圖片來源：東方新地)
張寶兒
張寶兒與袁偉豪的愛巢。（圖片來源：東方新地）
早前無綫節目《東張西望》便曾直擊類似單位，單位一入門就係超高樓底、闊落大廳。
早前無綫節目《東張西望》便曾直擊類似單位，單位一入門就係超高樓底、闊落大廳。（圖片來源：無綫影片截圖）
二樓同三樓合共有4個套房，每個房間都好大，加上有落地大玻璃，非常開揚光猛，二樓仲有個小偏廳，可以用作畀小朋友玩樂地方。
二樓同三樓合共有4個套房，每個房間都好大，加上有落地大玻璃，非常開揚光猛，二樓仲有個小偏廳，可以用作畀小朋友玩樂地方。（圖片來源：無綫影片截圖）
更有開放式廚房，露台還望到園林景觀同泳池。
更有開放式廚房，露台還望到園林景觀同泳池。（圖片來源：無綫影片截圖）

張父手持七豪宅袁偉豪做豪門女婿

參選港姐時已被揭有個富爸爸的張寶兒，父親張煌煌經營內衣生意起家，在內地有龐大的生意王國，更手持有三個禮頓山物業及四個傲瀧物業估計市值高達3億，雖然出身富裕，不過張寶兒卻冇千金架子，更是個百分百好女友，事事以男友為依歸！

雖然出身富裕家庭，不過張寶兒性格單純更好有家教，在袁父患病期間亦經常陪伴男友照顧長輩，早就被袁父袁母視作新抱仔，更陪男友走過喪父傷痛低潮。
雖然出身富裕家庭，不過張寶兒性格單純更好有家教，在袁父患病期間亦經常陪伴男友照顧長輩，早就被袁父袁母視作新抱仔，更陪男友走過喪父傷痛低潮。（圖片來源：袁偉豪IG）
張寶兒
張寶兒是個好新抱。（圖片來源：東方新地）

 

張寶兒與準奶奶相處融洽，去年底搞聖誕party，亦黐實準奶奶照顧周到！
張寶兒與奶奶相處融洽，前年搞聖誕party，亦黐實奶奶照顧周到！
阿Ben鍾意揸電單車同玩小型賽車，張寶兒一於做貼心女友跟埋去學。
袁偉豪鍾意揸電單車同玩小型賽車，張寶兒一於做貼心女友跟埋去學。

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