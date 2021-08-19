張寶兒擔任《聲夢》個唱造型師 出動阿媽、老公私伙衫 自滿領功反被潑冷水

《聲夢傳奇》15位學員的4場畢業演唱會《聲．夢飛行 First Live On Stage》完滿結束，張寶兒在其社交網連環出po，記錄低首次為個唱擔當造型師的一點一滴，看來非常滿意自己的傑作。張寶兒更自爆動用了母親的私伙皮褸及老公袁偉豪的褲，不過有網民就老實不客氣，狠批張寶兒根本未夠班，勸佢都係專心做番幕前！

文：東方新地｜圖：張寶兒IG、利愛安IG、無綫娛樂新聞台影片截圖