張寶兒擔任《聲夢》個唱造型師 出動阿媽、老公私伙衫 自滿領功反被潑冷水
文：東方新地｜圖：張寶兒IG、利愛安IG、無綫娛樂新聞台影片截圖
張寶兒連環出po自我表揚
袁偉豪老婆張寶兒近年唔止喜歡為自己設計形象影靚相，仲有意將興趣轉為職業，早前她開始為《聲夢傳奇》擔任造型師，無綫亦把4場畢業演唱會《聲．夢飛行 First Live On Stage》交給張寶兒全權負責服裝及造型，個唱做完，張寶兒近日不停在社交裝上載台前幕後的靚相，又發長文寫下自己感受，自我表揚一番。
星夢學員逐一點評
張寶兒把15位聲夢學員逐一點評，分析各人的性格特點，從而為他們揀選舞台上的服飾。當中張寶兒提及冠軍炎明熹其中一件皮褸，原來是張媽媽的珍藏。
袁偉豪發現有人著咗自己條褲
張寶兒更自爆老公袁偉豪在尾場現身捧場時，竟發現台上的Archie所穿的褲是自己的，其後張寶兒亦不得不承認，未經老公同意借出私伙。
服裝品味網民有意見
張寶兒有冇時裝觸覺真係見仁見智，無綫把如此大型的個唱都交給她這個新手，都幾冒險，當張寶兒非常自滿，覺得自己在造型事業上踏出了重要的一步時，卻有不少網民潑冷水，狠批她未夠班要繼續進修！
張寶兒曾將小花變大媽
張寶兒早前在《聲夢傳奇》決賽前，自爆負責為《聲夢》學員任造型師，卻被網民狠批唔夠資格，決賽當晚多位後生女學員衣著似大媽，更在網上引起熱議。張寶兒即發長文澄清，指自己沒有為學員在節目及決賽中幫手，輸打贏要﹗張寶兒再接再勵，日前接受挑戰為「東涌羅浩楷」利愛安進行大改造，今次將大媽變靚女，反應好得多，張寶兒又衝出來領功喇！
張寶兒為利愛安大變身
人稱「東涌羅浩楷」及「佛祖」的Kirsten利愛安在《2021香港小姐競選》的首輪面試中，一頭鬈髮加花花裙造型，完全唔似其真實年齡22歲，令人留下深刻印象，雖然未能入圍卻被無綫睇中簽約，無綫更出手，搵化身星級造型師的張寶兒幫利愛安來個大變身！
利愛安終於變回真實年齡
性格樂觀開朗的利愛安接受連串的改造，由美容Treatment、髮型、化妝及形象上著手，做出重力的改變。
張寶兒社交網發文領功
張寶兒覺得利愛安在外型上仍有很大的進步空間，當日張寶兒叫髮型師為她拉直頭髮，令利愛安看上去後生了不少，更為她挑選了一條白色連身裙，配上黑色Boot和束腰粗Belt，令利愛安整體感覺更為高䠷有線條美，打造出另一個完全不同的形象，脫胎換骨令人眼前一亮。利愛安被讚，張寶兒即在社交網貼相又貼文，來彰顯自己功不可沒。
男主播扮傾心
利愛安進行大改造被鏡頭現場直擊，無綫更剪成節目在J2台播出，最搞笑是無綫娛樂新聞台的男主播王鎮泉Jeoffrey一直陪住利愛安進行大改造，期間二人打成一片有不少身體接觸，到最後見到利愛安變身成靚女，王鎮泉的現場反應被形容成一秒傾心，有戀愛的感覺，網民即留言指男主播一定是得罪了高層，所以被委派去做這個工作。
網民一致好評
其實利愛安大變身前後變化真的很大，新造型不再騎呢，連她都非常滿意拉直頭髮的自己，自信返晒嚟，不少網民都覺得利愛安本來就是靚女，除了之前有人指她似朱千雪，今次更有網民覺得她有點似曹敏莉，能與兩位港姐撞樣，利愛安真係唔差得去邊！
張寶兒曾為《聲夢》任造型師
在《聲夢傳奇》決賽中，炎明熹成三料冠軍，而另一大熱姚焯菲Chantel落敗連日仍然成為熱話，尤其Chantel當晚的打扮備受爭議，網民指年僅14歲的Chantel卻穿上黑白老成的及膝裙，老氣橫秋，把其可愛一面完全掩蓋﹗而茅頭直指《聲夢傳奇》決賽前一日，忽然在社交網宣布近來為《聲夢傳奇》學員任造型師的張寶兒﹗
張寶兒為《聲夢傳奇》學員𢱑贊助
張寶兒擔任《聲夢傳奇》造型師一事相當低調，臨近決賽，她才在社交網公布「 嘿嘿﹗和大家分享一下我最近的喜好，（除了拍劇和做女兒做家姐做人妻之外😂），就是為聲夢的聲花聲草style😍，首次嘗試，但看見他們喜歡這些styles，和能在造型中更自在發揮也是一種快樂，還有真的很享受在現場看他們演出」這位造型師還公開𢱑贊助：「如果有人想借衫給他們可以pm我」相當盡責﹗
網民質疑張寶兒為《聲夢傳奇》學員任造型師
網民對張寶兒任造型師的能力相當質疑，直指她出道時打扮娘爆，近年突然變成熟但品味奇特又異類，對張寶兒為《聲夢傳奇》學員任造型師，狠批「唔怪得咁娘」、「連自己都搞唔掂，點幫學員？」 、「唔係以為同豹嫂friend就變咗自己有品味呀？」更直斥《聲夢傳奇》決賽當晚以「時裝車禍」形容學員們的造型，更大大力彈Chantel當晚其中一條黑白連身裙，指不但令她身形變胖，而且成熟又老土，令Chantel整個造型好輸蝕，相當失色﹗
張寶兒突澄清《聲夢傳奇》節目的造型唔關佢事
張寶兒被網民連日鬧爆搞禍《聲夢傳奇》學員，令𡃁妹變大媽，張寶兒在社交網長文回應，她首先感謝製作團隊邀請她任造型師，並指學員們本來已有形象總監Janae Chan及幕後經理人等用心打造，因工作量龐大才邀請她加入團隊幫忙，張寶兒直認自己沒有太多相關經驗，這次除了負責造型外，還要配合舞台表演內容，學員及家長們的意願及顧慮，絕對不是一件容易的工作，但她被學員們所吸引，唔介意在拍劇的同時幫上忙，並指希望功勞都應歸於團隊大家，感謝給她這個機會﹗
張寶兒續說：「其實節目上我真的無幫忙，商演只是做了一兩次…大家卻對我支持煲得我以為自己做了甚麼頂(鼎)天立地的事。」對於品味受質疑，張寶兒則表示自己對穿衣品味的追求，由這兩年開始，加上自己勤奮練習，才「踏出樂於助人的第一步，暫時定論只能說明龜兔賽跑，視乎烏龜的熱枕與勤奮，哪有這麼多天生和一步登天的能力，一起加油在各自範疇努力﹗」
張寶兒撇清關係足本長文：
回顧入行初張寶兒的鄰家打扮：
29歲的張寶兒，16年參選香港小姐，四強不入，獲得友誼小姐﹗當時的張寶兒樣子清純，打扮如鄰家女孩，樸實無華，但毫無星味，這應是她口中並未有時裝觸角的時代﹗
兩年前開始造型巨變
張寶兒兩年前開始主持《姊妹淘》，從此無論妝容、髮型以至造型都來個大激變，更周不時搵專業攝影師為自己拍下一輯輯另類造型照，而造型及化妝都由她一手包辦，靚唔靚大家見仁見智，但從此張寶兒由頭到腳都名牌上身，化妝又愈來愈濃，如老了十年，被指走火入魔﹗