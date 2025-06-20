張寶兒晒陀咕碌舊相公開二胎花名「袁氹氹」 引網民齊估BB性別！

張寶兒與袁偉豪近日宣布將迎來家中的新成員，升級為四口之家。父親節剛過，袁偉豪更在社交媒體上分享了兒子袁咕碌為他手工製作的生日禮物，展現出家庭的甜蜜氛圍。今日（20日），兩公婆又帶來了另一則令人興奮的消息，公開了二胎的花名——「袁氹氹」。