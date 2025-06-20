張寶兒晒陀咕碌舊相公開二胎花名「袁氹氹」 引網民齊估BB性別！
廣告
張寶兒與袁偉豪近日宣布將迎來家中的新成員，升級為四口之家。父親節剛過，袁偉豪更在社交媒體上分享了兒子袁咕碌為他手工製作的生日禮物，展現出家庭的甜蜜氛圍。今日（20日），兩公婆又帶來了另一則令人興奮的消息，公開了二胎的花名——「袁氹氹」。
張寶兒晒舊相回憶初為人母時光
張寶兒今次特別翻出兩張當年懷著大仔袁咕碌的珍貴舊相，並留言：「這卷菲林🎞️終於曬出來了，拍的時候陀袁咕碌，看的時候已經是陀袁氹氹。」一語道破二胎BB的花名——「袁氹氹」，並加上專屬tag，寓意滿滿。消息一出，不少圈中好友及粉絲紛紛送上祝福，大家都為這對恩愛夫妻感到高興，留言祝願BB健康快樂成長。袁偉豪亦不忘感謝大家的關心，表示會好好珍惜這段家庭時光。
網民熱議BB性別
隨著「袁氹氹」這個花名的公開，立即成為熱話，更引起網民開始猜測BB的性別。網民紛紛表示花名非常可愛又有童趣，和哥哥「袁咕碌」一樣，令人會心微笑。不少人留言大讚：「好有創意！」、「一聽就知係幸福家庭！」由於「袁氹氹」這個名字感覺較為女性化，亦有不少網民猜測今次張寶兒懷的是女BB，留言區更出現「氹氹轉」等趣味推測，有人直言：「今次一定係女！」、「哥哥咕碌，妹妹氹氹，perfect match！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期