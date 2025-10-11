張寶兒34歲生日曬巨肚！罕見喱士透視孕照曝光 網民嫌太暴露：真係唔識欣賞
昨日（10日）是張寶兒（Bowie）34歲生日，即將迎來第二胎的她心情大好，在社交平台連發兩輯性感孕照慶祝，其中一輯與老公袁偉豪合體的全黑喱士透視裝更是震撼眼球，大膽尺度隨即引爆網上熱議！究竟這輯突破傳統的孕照為何會引來部分網民的猛烈批評？
張寶兒全黑喱士透視裝 震撼孕照曝光
張寶兒昨日連續貼出兩輯風格迥異的孕照，第一輯她身穿裸色Deep V連身裙，配上粉紅色毛毛披肩，散發溫柔孕味。而第二輯則風格突變，她換上一套全黑色喱士透視裝，大方展示懷胎8個月的巨肚，老公袁偉豪亦有現身一同拍攝。有眼利網民發現，Bowie今胎的孕肚明顯比第一胎時大上一個圈，她也親自回覆解畫：「第一胎7個月影，呢胎8個月影㗎」，同時預告BB將於下月出世，正式揭曉預產期。
袁偉豪曾爆料 寶兒懷二胎反應大
老公袁偉豪早前出席活動時，就曾透露太太今胎的懷孕過程比第一胎辛苦。他表示寶兒的妊娠反應較大，直言：「佢作悶作嘔嘅情況比較多過第一次！」更風趣地分享夫妻間的日常，笑稱太太懷孕期間情緒千變萬化，有時會突然覺得他唔順眼：「佢話『我今日好似睇你有啲唔順眼！』咁我會話『好好！我執好啲嘢、換過件靚衫先！』」可見他對太太的愛護與體諒。
網民反應兩極 狠批孕照唔識欣賞
這輯大膽的喱士透視孕照曝光後，立即在網上引起激烈討論，網民反應相當兩極。雖然有粉絲大讚美麗，但亦有不少網民對其衣著作出批評，認為風格過於暴露，留言表示不解：「點解大肚婆一定要比人睇個肚」、「大肚洗唔洗著得咁暴露，唔知為咩」。更有網民直接狠批欠缺美感，直言：「真係唔識欣賞」、「人靚嘅，但品味呢…….」、「唔靚套衫」，認為這身造型未能突顯孕婦的美態。
圖片來源：IG@_bowiecheung資料或影片來源：原文刊於新假期