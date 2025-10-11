張寶兒34歲生日曬巨肚！罕見喱士透視孕照曝光 網民嫌太暴露：真係唔識欣賞

昨日（10日）是張寶兒（Bowie）34歲生日，即將迎來第二胎的她心情大好，在社交平台連發兩輯性感孕照慶祝，其中一輯與老公袁偉豪合體的全黑喱士透視裝更是震撼眼球，大膽尺度隨即引爆網上熱議！究竟這輯突破傳統的孕照為何會引來部分網民的猛烈批評？