張寶兒親自大掃除 曝光清水灣6,600萬豪宅 高曠巨廳任大仔活動
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張寶兒與袁偉豪於2020年結婚，婚後入住清水灣豪宅，兩人先後誕下大仔「袁咕碌」及細仔「袁氹氹」，一家四口生活幸福。張寶兒（Bowie）日前在小紅書上載一段親自打掃大宅的影片，意外曝光她與袁偉豪位於清水灣、市值約6,600萬港元的豪宅內部全貌。從極具空間感的客廳到奢華私人花園，每一處細節都令網民嘩然，而這間豪宅早前更曾因「漏屎水」事件登上熱搜。
張寶兒花兩小時親手清潔全屋過程全紀錄
張寶兒在影片中解釋，由於當日負責打掃的阿姨剛好放假，她便決定親力親為進行家居清潔，足足花了兩個小時才完成。影片一開首便展示了豪宅的裝潢設計，全屋以溫暖色調為基調，搭配簡約大氣的家具線條。客廳中央放置了一張質感細緻的皮具梳化，張寶兒小心翼翼地用滾筒吸毛器和濕毛巾反覆擦拭，隨後還細心拍打抱枕去除灰塵。梳化前方則是兩名兒子「袁咕碌」和「袁氹氹」的專屬玩樂區，地上鋪滿大型兒童安全地墊，堆放了琳瑯滿目的玩具。
6,600萬豪宅主人房配獨立衣帽間景觀開揚
畫面隨後轉到主人房，張寶兒熟練地整理大雙人床的床舖，旁邊設有一間獨立衣帽間，隱約可見裡面整齊掛滿各式時尚帽子。主人房另一側設有一整面落地玻璃大窗，窗外正對著一片翠綠植物，景觀開揚極具度假感。而大宅外更相連一個寬敞私人花園，張寶兒平時會將衣服放在花園內晾曬，花園內配置了戶外遮陽傘，還放置了許多大型兒童遊樂設施，讓兒子們在自家花園盡情放電。
網民熱議半億豪宅規格 讚張寶兒識享受生活
影片曝光後隨即引發網民熱烈討論，不少人對豪宅的規格和裝潢嘖嘖稱奇。有網民留言表示「呢個花園大到好似公園咁」、「有錢人嘅煩惱就係屋太大打掃辛苦」，亦有人讚賞張寶兒身為兩子之母仍願意親力親為做家務，認為她「唔係嗰種乜都唔做嘅闊太」。
資料或影片來源：原文刊於新假期