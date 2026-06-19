張寶兒親自大掃除 曝光清水灣6,600萬豪宅 高曠巨廳任大仔活動

張寶兒與袁偉豪於2020年結婚，婚後入住清水灣豪宅，兩人先後誕下大仔「袁咕碌」及細仔「袁氹氹」，一家四口生活幸福。張寶兒（Bowie）日前在小紅書上載一段親自打掃大宅的影片，意外曝光她與袁偉豪位於清水灣、市值約6,600萬港元的豪宅內部全貌。從極具空間感的客廳到奢華私人花園，每一處細節都令網民嘩然，而這間豪宅早前更曾因「漏屎水」事件登上熱搜。