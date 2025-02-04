富貴千團｜張寶兒為14個月大兒子玩具架換成書架 網民嘆：港孩真可憐

富貴千團｜張寶兒（Bowie）與袁偉豪(Benjamin)婚後，育有一子袁晞祐「袁咕碌」（Hayven），一家三口生活幸福美滿。張寶兒早前分享育兒心得，決心將家中的玩具架改造成書架，並大量收納兒童圖書，不過就被質疑「咁快就要學習生字，港孩真係可憐」，其後Bowie解釋背後原因。