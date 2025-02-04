富貴千團｜張寶兒為14個月大兒子玩具架換成書架 網民嘆：港孩真可憐
張寶兒把14個月大兒子玩具架換成書架
張寶兒對於兒子「袁咕碌」的教育充滿了熱情和創意，她在社交平台上分享，原本仔仔的娛樂區域如今已變為學習區，不僅書架上滿是各類兒童圖書，連原本的玩具架也變成了書架。
張寶兒大談兒子認知能力
此外，Bowie還會與兒子一起玩認字卡、盪鞦韆、攀爬架等遊戲，強調雖然兒子袁咕碌年紀輕輕，且未學懂說話，但他的認知能力非常強，「無論係真實圖片定係公仔畫像，佢都知道係同一樣野，打開圖書問佢邊隻係貓、邊架係巴士小巴，頭先揭到邊版有爸爸，佢全部都知道」。她還說：
「玩具架依家得返好少玩具，好多書，因為唔想佢太分心玩太多嘢。而呢個書架原本有好多公仔，但公仔會令袁咕碌分心，所以被我哋收曬。」
有網民指「袁咕碌好可憐」張寶兒解釋原因
對於張寶兒的育兒方法，網民的反應呈現出兩極化。不少網民對張寶兒的用心教育表示讚賞，認為她是一位非常稱職的母親，「如果我兒子有個這麼優秀的媽媽，他現在應該學得很好」、「方方面都考慮得好周到」、「媽媽好用心，每次看你發圓咕嚕的vlog都好治癒～真的是習慣從小養成」。
然而，也有一部分網民對此表示擔憂，認為Bowie給予兒子的學習壓力過大，過早的學習壓力可能對兒童的成長造成不利影響，「陰公，幾個月就開始要看書」、「悲慘童年的紀錄」、「幼兒園都未上，咁快就要學習生字，港孩真係可憐」、「好辛苦，還沒會說話，除了讀書就是讀書」、「其實玩玩具都係小朋友探索，開發大腦的過程，無必要咁細個就用書來取代玩具」、「HK的小朋友真不容易，這麼小就收起玩具說不能分心。無憂無慮的童年就那麼幾年」，甚至有人「袁咕碌好可憐」。
對於網民的批評，Bowie回應解釋：「之前只玩玩具，最近嘗試減少玩具，介紹他看書，讓他尋找書本的樂趣。」
專家觀點：早教利與弊
對於早期教育，專家們的意見也各不相同。一些教育心理學家認為，適當的早教可以刺激兒童的大腦發展，幫助他們在未來的學習中取得更好的成績。然而，也有專家指出，過度的學習壓力可能會對兒童的心理健康造成負面影響，建議家長應該根據兒童的實際情況來調整教育策略，避免一味追求學術成就。
此外，專家們也強調，家長的教育方法應該包括讓孩子享受童年的樂趣，而不僅僅是學習知識。总之，早教是一個需要慎重考慮的問題，家長應該根據兒童的個性和需要來制定合適的教育計劃。