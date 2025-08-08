張寶兒帶2歲袁咕碌玩爬蟲！囝囝嚇到O嘴全程逃跑 驚恐畫面曝光惹網民爭議？

張寶兒（Bowie）與袁偉豪的囝囝袁咕碌即將2歲，一向是網民眼中的寵兒。今日（8日）張寶兒在小紅書分享一條驚人影片，竟帶袁咕碌近距離接觸多種爬蟲類動物！片中張寶兒玩得極度投入，但囝囝袁咕碌卻嚇得面無血色，全程捉實奶樽想逃離現場，場面形成強烈對比，媽媽的興奮與兒子的恐懼，究竟是勇敢訓練還是強人所難？