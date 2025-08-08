張寶兒帶2歲袁咕碌玩爬蟲！囝囝嚇到O嘴全程逃跑 驚恐畫面曝光惹網民爭議？
富貴千團｜張寶兒為14個月大兒子玩具架換成書架 網民嘆：港孩真可憐
袁咕碌驚恐實錄曝光 全程O嘴圖躲枱底
影片在網上瘋傳，畫面所見，張寶兒興奮地將各種爬蟲類動物遞到兒子面前，希望他多作嘗試。然而，快將2歲的袁咕碌似乎完全無法接受，除了對烏龜的反應尚算鎮定外，面對其他蜥蜴、蛇等爬蟲時，他全程面露驚恐，雙手緊緊抱著自己的奶樽不放，眼神充滿不安。期間袁咕碌更多次試圖轉身逃跑，甚至想直接躲到枱下或縮回媽媽懷中，但張寶兒仍不斷引導，希望他能與動物們「打招呼」，整個過程被鏡頭完整記錄，囝囝的無助反應讓不少網民看得心驚膽跳。
張寶兒代囝囝發聲：「有沒有人能管管我媽」
面對囝囝的驚恐反應，張寶兒似乎早有預料，她在小紅書上載影片時，特意以兒子袁咕碌的口吻配文，幽默地寫下：「袁咕碌：有沒有人能管管我媽，阿媽玩得很開心，但袁咕碌跟他們真的不熟啊。」不過，這種「代子發言」的方式不但未能平息風波，反而令影片的爭議性更大，引發網民對其育兒手法的激烈討論。
袁咕碌成長全記錄 張寶兒熱衷分享育兒點滴
自從袁咕碌出世以來，張寶兒與袁偉豪便經常在社交平台上分享兒子的成長點滴，從學行、學說話到各種家庭樂，袁咕碌的可愛模樣早已深入民心，更被封為「星二代萌主」。夫婦二人樂於將育兒生活公諸同好，大部分帖文都充滿溫馨幸福的氛圍，深受網民喜愛與追捧。正因如此，這次流出的「驚恐」影片與過往的開心片段形成巨大反差，令部分一直追蹤袁咕碌成長的網民感到非常意外，甚至質疑張寶兒的決定是否恰當。
網民反應兩極 狠批「唔好勉強」VS力撐「多作嘗試」
影片一出，網民反應瞬間形成兩大陣營，討論區被洗版！有網民認為張寶兒的做法欠妥，留言狠批：「見到個仔咁驚就唔好再迫佢啦，好心痛！」、「小朋友唔鍾意就唔好勉強，搞到有童年陰影點算？」、「咁樣逼個仔，完全唔好笑囉」。但另一邊廂，亦有大批網民力撐張寶兒，認為這是很好的嘗試：「我覺得挺好的，讓孩子多嘗試。」、「袁咕碌個樣好搞笑又可愛！」、「每個家長教仔方式唔同，外人唔應該插嘴，Bowie加油！」