袁偉豪張寶兒家人驟然離世 自責未能把握「預兆」 沉痛出長文道別

33歲張寶兒在社交平台發布一則令人心碎的消息，與丈夫袁偉豪飼養多年的愛貓Marky突然離世，她一邊親餵剛出生的二仔袁氹氹一邊痛哭，撰寫長文向這位家庭成員作最後道別。這隻陪伴他們從戀愛到結婚生子的毛孩，在家中最幸福的時刻悄然離去，背後原因令人不捨。