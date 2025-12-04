袁偉豪張寶兒家人驟然離世 自責未能把握「預兆」 沉痛出長文道別
廣告
33歲張寶兒在社交平台發布一則令人心碎的消息，與丈夫袁偉豪飼養多年的愛貓Marky突然離世，她一邊親餵剛出生的二仔袁氹氹一邊痛哭，撰寫長文向這位家庭成員作最後道別。這隻陪伴他們從戀愛到結婚生子的毛孩，在家中最幸福的時刻悄然離去，背後原因令人不捨。
張寶兒痛哭親餵二仔 愛貓突然離世
張寶兒在Instagram發文透露，愛貓Marky在她不在家時突然離世，令她措手不及。她在長文中寫道：「今天一邊親餵一邊哭著，因為知道你最後還是離開了，在年輕的年紀，你經歷了爸爸媽媽從拍拖到成家立室到兩個弟弟的到來。也許你覺得任務完成了，陪伴了這個家從零到豐盛，幾經堅持。最後還是等到不在家中，你才悄然離開。」這隻貓咪見證了張寶兒與袁偉豪的整段感情路，從二人拍拖到結婚，再到迎來兩個兒子的誕生。
張寶兒自責未能好好道別 後悔時間不夠
面對愛貓的突然離世，張寶兒充滿愧疚和自責。她在文中坦承：「來得很突然，可能早有預兆，我還以為你是因為弟弟到來所以鬧脾氣。對不起，沒有給你夠多的時間，去珍惜和你相處的時光，也未能好好道別。生活總是有很多的懊悔，時間不夠用，覺得自己還有很多可以做得更好。」她透露Marky的最後一張照片，正是與剛出生的袁氹氹的合照，這個畫面更添傷感。
袁偉豪張寶兒感恩遇上毛孩 見證幸福時光
回顧與Marky相處的美好時光，張寶兒與袁偉豪都充滿感激。這隻貓咪不僅陪伴了他們的戀愛時期，更見證了2020年的婚禮，以及大仔袁咕碌和二仔袁氹氹的出生。張寶兒在文末寫道：「如果你的靈魂能聽見，我想說爸爸媽媽好感恩曾經遇上你，和你生活、和你相愛，袁咕碌也會記得和你相處的時光。」她相信大仔袁咕碌會記住與Marky一起玩耍的快樂時光，這份回憶將永遠珍藏在家人心中。
網民留言安慰 分享失去寵物經歷
張寶兒的長文發布後，大批網民留言表達慰問和支持。不少人分享自己失去寵物的經歷，「毛孩真係家人一份子，失去佢哋真係好痛」、「Marky一定知道你哋好愛佢，佢會係喵星等你哋」、「睇到都想喊，寵物離開真係好難受」。也有網民讚賞張寶兒的真情流露，「寫得好感人，可以感受到你對Marky嘅愛」、「做咗媽媽之後更加珍惜身邊每個家庭成員」。大家都認為寵物是家庭重要一員，牠們的離去確實令人心痛不已。
圖片來源：IG@_bowiecheung資料或影片來源：原文刊於新假期