張寶兒爆袁偉豪愛買樓 笑指老公負擔屋企大部分支出：佢一直養緊我
袁偉豪自去年迎娶富家女張寶兒後，就被標籤為「億萬駙馬」，他曾表示對此一直耿耿於懷，並直言：「層樓我唔使供咩？」日前張寶兒出席無綫新劇宣傳活動，亦有提及兩夫妻的經濟狀況，她透露和老公袁偉豪一直都係分開投資，她自己有買開股票，而袁偉豪就愛買樓居多，又指屋企支出大部分由袁偉豪負擔，笑言其實一直都係袁偉豪養緊佢！
文：東方新地｜圖：張寶兒IG、袁偉豪IG、新傳媒圖片庫
張寶兒 自爆唔敢幫老公投資
張寶兒近日在新劇《OPM》中飾演財經記者Season，她透露自己從小就識得儲起學費、生活費做本金，到讀中三、中四時已開始投資買美股，她直言雖然自己有買開股票，但因為怕蝕錢，所以唔敢幫老公袁偉豪買股票投資，又指兩公婆都係分開投資，袁偉豪好少買股票，都係買樓居多。
袁偉豪負擔屋企大部分支出
而講到家中財政方面，張寶兒透露她和袁偉豪係分工合作，其中屋企支出大部分由袁偉豪負擔，她笑言其實一直都係袁偉豪養緊佢！
袁偉豪親自操刀影老婆性感相
張寶兒日前上載由袁偉豪親自操刀影的靚相，其中露半球的相片更令粉絲好擔心她走光，張寶兒隨即加上Hashtag回應：「#放心完全無走光 #拍照一定做好安全措施 #否則袁生怎會給出街」。
袁偉豪、張寶兒去年成婚
現年40歲的袁偉豪，17年拍《打工捱世界 II 》與年輕十年的「底褲大王」千金張寶兒擦出愛火花，二人拍拖三年經常恩愛放閃，去年修成正果在社交網公布喜訊，原來袁偉豪於前年9月在加拿大尼亞加拉大瀑布向女友求婚成功，求婚片 Sweet爆燈！
張寶兒父親付4千萬首期
獲張父開綠燈做豪門女婿的袁偉豪，去年五月與張寶兒聯名以7千萬購入清水灣一個特色戶連花園物業及兩個車位，有指張父以4千萬首期作為送給女兒的嫁妝，張寶兒坦言會否設計一個大的 BB房，她笑言：「其實個間隔係買時已經有晒，到時先算，反正好多嘢都係郁得嘅！」
張父手持七豪宅袁偉豪做豪門女婿
參選港姐時已被揭有個富爸爸的張寶兒，父親張煌煌經營內衣生意起家，在內地有龐大的生意王國，更手持有三個禮頓山物業及四個傲瀧物業估計市值高達3億，雖然有父蔭，但張寶兒表示父親想訓練她自力更生，所以她也在努力學習中，除了四圍睇樓盤吸收經驗，也學習買債券及股票等作分散投資。