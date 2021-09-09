張寶兒爆袁偉豪愛買樓 笑指老公負擔屋企大部分支出：佢一直養緊我

袁偉豪自去年迎娶富家女張寶兒後，就被標籤為「億萬駙馬」，他曾表示對此一直耿耿於懷，並直言：「層樓我唔使供咩？」日前張寶兒出席無綫新劇宣傳活動，亦有提及兩夫妻的經濟狀況，她透露和老公袁偉豪一直都係分開投資，她自己有買開股票，而袁偉豪就愛買樓居多，又指屋企支出大部分由袁偉豪負擔，笑言其實一直都係袁偉豪養緊佢！

文：東方新地｜圖：張寶兒IG、袁偉豪IG、新傳媒圖片庫