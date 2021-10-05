張寶兒走火入魔 新造型「薄Lok」打孖上 網民畀劣評
張寶兒自從掛名做埋「星級造型師」後，唔止幫聲夢學員搞造型，連佢自己亦時裝達人上身，不過其衣著品味就受到質疑。日前張寶兒的新造型再次出事，「簿Lok」打孖上外襯一件Oversized西裝褸，網民話唔識欣賞，紛紛畀劣評！
撰文：東方新地 圖片：張寶兒IG
張寶兒新造型示人
日前張寶兒影了一輯新相，其衣著偏向Earth Tone，全身米白造型，西裝褸內穿了兩個胸圍，一個是喱士，一個是布質，只見張寶兒一臉自信，右手拎住個非常迷你的手袋，擺出模特兒般的甫士。
張寶兒品味未被認同
張寶兒早前包辦了《聲夢傳奇》眾學員的演唱會造型，搖身一變成為星級造型師，不過她的衣着品味似乎未被大眾認同，更被指未夠班為其他人造型。我行我素的張寶兒依然自我感覺良好，打扮愈來愈有個人風格，又不時在社交網大晒老公袁偉豪親自操刀的造型寫真，希望進軍時尚達人界別。
黐齊蔭扮後生
唔知係咪早前近得聲夢班妹妹仔多，30歲的張寶兒又搞搞新意思，近日多次為自己黐上假齊蔭轉新髮型，而網民的焦點就落在她的齊蔭look，因為成個樣變晒第一眼望落去，幾乎認不出是她來，還被指與鞏俐及蔡穎恩撞樣。