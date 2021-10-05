張寶兒走火入魔 新造型「薄Lok」打孖上 網民畀劣評

張寶兒自從掛名做埋「星級造型師」後，唔止幫聲夢學員搞造型，連佢自己亦時裝達人上身，不過其衣著品味就受到質疑。日前張寶兒的新造型再次出事，「簿Lok」打孖上外襯一件Oversized西裝褸，網民話唔識欣賞，紛紛畀劣評！

撰文：東方新地 圖片：張寶兒IG