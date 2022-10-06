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張寶兒任造型師再惹公憤 令16歲炎明熹變大媽遭網民狠批

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30歲張寶兒（Bowie）除了是袁偉豪太太之外，更是一個「多功能」藝人，會兼任造型師，舊年更包辦《聲夢傳奇》學員出騷造型，惹來不少爭議。最近一班聲夢學員盛裝出席國慶文藝晚會，張寶兒同樣擔任她們的造型師，而正當她將自己的作品擺上網時，竟然惹來海量劣評，除了狠批她令眾少女變大媽外，更有人叫佢唔好做呢行！

張寶兒 四位After Class成員由左至右：詹天文Windy）、鍾柔美Yumi）炎明熹Gigi）、姚焯菲Chantel）、出席國慶文藝晚會時的一身造型，張寶兒一手包辦。
四位After Class成員由左至右：詹天文（Windy）、鍾柔美（Yumi）炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、出席國慶文藝晚會時的一身造型，張寶兒一手包辦。（圖片來源：[email protected]_bowiecheung）

點擊下圖逐格睇四女造型：

被批少女變大媽炎明熹成災難點

張寶兒昨日（4日）在小紅書及IG上載一段接近30秒的影片，曬出當日為四位After Class成員炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）和詹天文（Windy），以及多位聲夢學員所配襯的服裝造型，並發文寫「造型記錄」，然而成果似乎唔多理想，網民似乎彈多過讚，更多人係批評佢將各位少女變大媽，「全部人老咗十歲」、「GiGi變37歲」、「就係因為你GiGi先老餅咁多」，部份更指張寶兒唔專業：「專業和業餘造型師的區別」、「放過他們吧，交給專業的人。」

曾包辦聲夢造型被狠批唔夠班

上年8月《聲夢傳奇》15位學員舉行過4場畢業演唱會《聲．夢飛行 First Live On Stage》，張寶兒曾經擔任該演唱會造型師，她當時大爆自己動用了阿媽的私伙皮褸及老公袁偉豪的褲，更將自己的「傑作」上載到社交網站，似乎信心滿滿，不過一貼上網後，就被網民鬧爆，話張寶兒根本未夠班。

張寶兒在後台與學員拍拍了不少合照。
張寶兒在後台與學員拍了不少合照。（圖片來源：[email protected]_bowiecheung）
炎明喜這個造型是張寶兒嘔心瀝血之作。
炎明喜這個造型是張寶兒嘔心瀝血之作。（圖片來源：無綫影片截圖）
炎明熹身上所穿的長皮褸，原來是張寶兒母親的私伙。
炎明熹身上所穿的長皮褸，原來是張寶兒母親的私伙。（圖片來源：無綫影片截圖）
張寶兒自爆炎明熹身上的皮褸是尋於張媽媽的。
張寶兒自爆炎明熹身上的皮褸是向張媽媽借的。（圖片來源：[email protected]_bowiecheung）
張寶兒為《聲夢》個唱做造型師 出動阿媽、老公私伙衫 自滿領功反被指未夠班
（圖片來源：facebok網民留言截圖）
張寶兒為《聲夢》個唱做造型師 出動阿媽、老公私伙衫 自滿領功反被指未夠班
（圖片來源：facebok網民留言截圖）
張寶兒為《聲夢》個唱做造型師 出動阿媽、老公私伙衫 自滿領功反被指未夠班
（圖片來源：facebok網民留言截圖）
張寶兒為《聲夢》個唱做造型師 出動阿媽、老公私伙衫 自滿領功反被指未夠班
（圖片來源：facebok網民留言截圖）

重溫疑輸打贏要事件1：將姚焯菲變「小鳳姐」後即割席

網民一直以來對張寶兒任造型師的能力相當質疑，直指她出道時打扮娘爆，近年突然變成熟但品味奇特又異類，對張寶兒為《聲夢傳奇》學員任造型師，狠批「唔怪得咁娘」、「連自己都搞唔掂，點幫學員？」 、「唔係以為同豹嫂friend就變咗自己有品味呀？」更直斥《聲夢傳奇》決賽當晚以「時裝車禍」形容學員們的造型，更大大力彈Chantel當晚其中一條黑白連身裙，指不但令她身形變胖，而且成熟又老土，令Chantel整個造型好輸蝕，相當失色﹗

聲夢傳奇 張寶兒 造型師 時裝車禍
《聲夢傳奇》決賽當晚，姚焯菲穿上這條黑白連身裙，被網民指「小鳳姐」look，狠批造型師搞到Chantel出現時裝車禍，令她當晚好失色﹗（圖片來源：姚焯菲IG）
張寶兒自爆為學員任造型師 被狠批變時裝車禍即澄清：決賽我都冇份參與
在社交媒體上出文割席（圖片來源：[email protected]_bowiecheung）
張寶兒自爆為學員任造型師 被狠批變時裝車禍即澄清：決賽我都冇份參與
（圖片來源：[email protected]_bowiecheung）
聲夢傳奇｜張寶兒自爆為學員任造型師 被狠批時裝車禍即澄清：決賽我都冇份參與
（圖片來源：facebook留言截圖）
聲夢傳奇｜張寶兒自爆為學員任造型師 被狠批時裝車禍即澄清：決賽我都冇份參與
網民見到張寶兒割席，就更加唔收貨，指她意圖瀉（卸）鑊，部分更指她其他場合的衫都出事（圖片來源：facebook留言截圖）
聲夢傳奇｜張寶兒自爆為學員任造型師 被狠批時裝車禍即澄清：決賽我都冇份參與
（圖片來源：facebook留言截圖）
聲夢傳奇｜張寶兒自爆為學員任造型師 被狠批時裝車禍即澄清：決賽我都冇份參與
（圖片來源：facebook留言截圖）

重溫疑輸打贏要事件2：利愛安成功「恢復真實年齡」後衝出嚟認

在《2021香港小姐競選》的首輪面試中，有一名人稱「東涌羅浩楷」及「佛祖」的女性Kirsten利愛安，為當時網民帶來深刻印象，最後她無法入圍，不過卻被無綫睇中簽約，無綫更出手搵張寶兒幫對方大變身，成功恢復「恢復真實年齡」獲全民讚賞，之後張寶兒即在社交網貼相「衝出嚟認」。

張寶兒 利愛安的新造型被讚靚，張寶兒即在社交網發文領功。
利愛安的新造型被讚靚，張寶兒即在社交網發文領功。（圖片來源：[email protected]_bowiecheung）
張寶兒 改造前後變化甚大。
改造前後變化甚大。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_bowiecheung、無綫影片截圖、小紅書@張寶兒_bowiecheung

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