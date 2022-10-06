張寶兒任造型師再惹公憤 令16歲炎明熹變大媽遭網民狠批

30歲張寶兒（Bowie）除了是袁偉豪太太之外，更是一個「多功能」藝人，會兼任造型師，舊年更包辦《聲夢傳奇》學員出騷造型，惹來不少爭議。最近一班聲夢學員盛裝出席國慶文藝晚會，張寶兒同樣擔任她們的造型師，而正當她將自己的作品擺上網時，竟然惹來海量劣評，除了狠批她令眾少女變大媽外，更有人叫佢唔好做呢行！