張寶兒任造型師再惹公憤 令16歲炎明熹變大媽遭網民狠批
點擊下圖逐格睇四女造型：
被批少女變大媽炎明熹成災難點
張寶兒昨日（4日）在小紅書及IG上載一段接近30秒的影片，曬出當日為四位After Class成員炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）和詹天文（Windy），以及多位聲夢學員所配襯的服裝造型，並發文寫「造型記錄」，然而成果似乎唔多理想，網民似乎彈多過讚，更多人係批評佢將各位少女變大媽，「全部人老咗十歲」、「GiGi變37歲」、「就係因為你GiGi先老餅咁多」，部份更指張寶兒唔專業：「專業和業餘造型師的區別」、「放過他們吧，交給專業的人。」
曾包辦聲夢造型被狠批唔夠班
上年8月《聲夢傳奇》15位學員舉行過4場畢業演唱會《聲．夢飛行 First Live On Stage》，張寶兒曾經擔任該演唱會造型師，她當時大爆自己動用了阿媽的私伙皮褸及老公袁偉豪的褲，更將自己的「傑作」上載到社交網站，似乎信心滿滿，不過一貼上網後，就被網民鬧爆，話張寶兒根本未夠班。
重溫疑輸打贏要事件1：將姚焯菲變「小鳳姐」後即割席
網民一直以來對張寶兒任造型師的能力相當質疑，直指她出道時打扮娘爆，近年突然變成熟但品味奇特又異類，對張寶兒為《聲夢傳奇》學員任造型師，狠批「唔怪得咁娘」、「連自己都搞唔掂，點幫學員？」 、「唔係以為同豹嫂friend就變咗自己有品味呀？」更直斥《聲夢傳奇》決賽當晚以「時裝車禍」形容學員們的造型，更大大力彈Chantel當晚其中一條黑白連身裙，指不但令她身形變胖，而且成熟又老土，令Chantel整個造型好輸蝕，相當失色﹗
重溫疑輸打贏要事件2：利愛安成功「恢復真實年齡」後衝出嚟認
在《2021香港小姐競選》的首輪面試中，有一名人稱「東涌羅浩楷」及「佛祖」的女性Kirsten利愛安，為當時網民帶來深刻印象，最後她無法入圍，不過卻被無綫睇中簽約，無綫更出手搵張寶兒幫對方大變身，成功恢復「恢復真實年齡」獲全民讚賞，之後張寶兒即在社交網貼相「衝出嚟認」。
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