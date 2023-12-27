40歲張建聲高調認愛被嘲「父女戀」 原來2人曾演父女：一早係佢爸爸
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現年40歲、曾主演電影《一路向西》的男演員張建聲，自從2019年與「翻版吳千語」陳嘉莉分手之後一直單身，日前突然於聖誕節公開新戀情，而女方更是現年24歲的工展小姐Angel曾嘉晴，即被外界封作新一代「父女戀」引起轟動，不過他聽到這個稱號沒有感到冒犯，更大方笑指：「父女戀正呀喂……」
張建聲：佢得得意意肥嘟嘟
張建聲在IG公開與女友Angel又錫又攬的放閃照片，並表示今個聖誕是自己和女友過的第2個聖誕節，女友高調用暱稱叫他「乖乖的小綿羊」，他即留言回：「我冇辦法相信自己會變成綿羊！」由於2人相差10多年，對於被媒體封作「父女戀」，張建聲笑言「正呀喂」：「得，知㗎喇，多謝各方好友嘅祝福，趁住聖誕節公開埋之後唔回應啦，一切隨心，開心就好！」他更大方分享與女友的相處之道：「其實我哋拍咗一年半㗎喇，佢得得意意肥嘟嘟食得瞓得成日嗌，肚餓又成日扭計不過好識諗又就到我又容忍到我已經好感恩啦。」
張建聲曾與女友演父女
張建聲更在IG自爆，自己與女友於2021年一同合作拍電影《PTGF出租女友》，當時張建聲飾演的角色正正就是女友Angel的爸爸，果然是名符其實的「父女戀」：「其實我一早已經係佢爸爸，喺電影《PTGF出租女友》佢又真係演我個女嘅，我哋就係咁樣形式，之後隔咗一年後喺緣份嘅驅使下偶遇返！」
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圖片來源：IG@justin311、IG@angeltkc、新傳媒資料庫