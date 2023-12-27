40歲張建聲高調認愛被嘲「父女戀」 原來2人曾演父女：一早係佢爸爸

現年40歲、曾主演電影《一路向西》的男演員張建聲，自從2019年與「翻版吳千語」陳嘉莉分手之後一直單身，日前突然於聖誕節公開新戀情，而女方更是現年24歲的工展小姐Angel曾嘉晴，即被外界封作新一代「父女戀」引起轟動，不過他聽到這個稱號沒有感到冒犯，更大方笑指：「父女戀正呀喂……」