張建聲「父女戀」吿吹火速曬「新歡 」 十指緊扣冧樣報喜訊

41歲張建聲（Justin）曾因與細16歲工展小姐曾嘉晴（Angel）譜「父女戀」，引起外界熱議，不過2人嘅戀情僅維持一年就吿吹。繼上月底張建聲宣布獨自移居廣州，暗示與女友情斷後，日前張建聲就在社交平台曬出與「新歡」齊齊出鏡嘅影片，2人更十指緊扣宣布喜訊，引起唔少網民熱議……

