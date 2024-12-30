張建聲相差16歲「父女戀」已玩完？！獨自移居廣州一臉頹樣呻寂寞
張建聲 突然宣布移居廣州
去年聖誕節，張建聲與曾嘉晴公開戀情，當日他表示兩人已拍拖1年半，然而，這段「父女戀」現在疑似已玩完。最近，張建聲在社交媒體上宣布自己已經移居到廣州，並在視頻中表現出落寞和憂鬱的情緒，並一臉頹樣地參加全男班聚會，表示：「呢兩日我做咗一個重大決定，就係一個人由香港搬到廣州生活，離開咗熟悉嘅環境同親密嘅朋友，斷捨離之後嘅孤獨感，同對未來嘅不穩定因素，好似沉重嘅陰霾籠罩喺我心裡面，令我陷入沉沉嘅憂鬱之中。」
已互相取消追蹤對方IG
張建聲和曾嘉晴對上一次公開放閃，是在今年8月一同出席主題公園的夏水禮，睇翻兩人IG，現在已互相取消了追蹤，曾嘉晴甚至刪除了所有與張建聲相關的帖文，不過張建聲就仍然在IG上保留了與對方的合照。在近日的帖文中，曾嘉晴曬出一張去年11月的舊照，配文說：「或許…我早已喪失了愛人的能力。」似乎有所暗示，更向網友透露自己今個聖誕是一個「Lonely Christmas」。這些變化讓粉絲和媒體猜測，兩人的「父女戀」可能已經走到了盡頭。
曾於《PTGF出租女友》演父女
曾嘉晴因同張建聲拍拖而受到網民關注，原來她曾在2021年電影《PTGF出租女友》中飾演「甜美學生妹 君怡」一角，憑藉其出色的演技和清新形象，贏得了不少觀眾的心。而張建聲當日在片中飾演其父親，不過他否認拍戲時已睇中對方，並強調每次完成拍攝都會抽離角色，又大讚女友Angel比自己成熟，又包容自己很多缺點、又會幫他照顧屋企。他又透露女友已見過家長，而家人亦有追問2人何時結婚：「但我暫時都係醉心電影先，我相信女朋友應該係等到，畢竟『父女戀』嘛！」
被嘲「父女戀」張建聲：你得唔得吖？
當日被嘲玩「父女戀」時，張建聲曾笑言自己沒犯法就不要緊：「講真，我直情覺得正啦！你得唔得吖？講笑！愛情呢樣嘢無分性別、種族同年齡，兩情相悅擋都擋唔到，我同女朋友都係拍戲識，隔咗年幾再見，緣份推動下喺埋一齊。」更形容公開戀情如「放監」一樣：「我哋冇特定嘅，覺得舒服就做啦，同埋費事惹人猜測，我好感恩呢幾年都冇嗰啲（花邊）新聞，既然我都好穩定，同而家女朋友拍咗年半拖，覺得係時候畀傳媒朋友、所有關心我嘅朋友知道。我唔想喺街俾人影相，話『張建聲又唔知拖住邊個』，咁我就大方啲啦！」