張建聲相差16歲「父女戀」已玩完？！獨自移居廣州一臉頹樣呻寂寞

現年41歲的張建聲（Justin）近日突然移居廣州，仲大呻好寂寞，睇翻去年聖誕節他曾高調認愛細16歲的工展小姐曾嘉晴（Angel），更大方笑指「父女戀正呀喂」，不過事隔一年，兩人疑似已俏俏地甩拖了。

