余詠珊愛將 《3日2夜》功臣張志明離巢TVB 梁芷珮旅遊節目勢成告別作

曾打造出《3日2夜》、《嫁到這世界邊端》等受歡迎系列節目的無綫非戲劇分部經理及監製張志明（B哥）是前無綫助理總經理余詠珊（Sandy）愛將，余詠珊已於今年4月離職無綫，近日有傳她獲有線電視力邀回巢出任高層，大搞綜藝節目力撼無綫及ViuTV，而張志明日前亦宣告已向無綫請辭，將於下月28日正式離任，由張志明監製、梁芷珮主持的旅遊節目《冰島潮什麼》將於下月在翡翠台開播，隨時成為張志明在無綫監製的最後一部告別作。

文：東方新地｜圖：張志明IG、梁芷珮IG、新傳媒圖片庫