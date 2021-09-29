余詠珊愛將 《3日2夜》功臣張志明離巢TVB 梁芷珮旅遊節目勢成告別作
文：東方新地｜圖：張志明IG、梁芷珮IG、新傳媒圖片庫
張志明 透露將返加拿大休息
無綫非戲劇分部經理及監製張志明（B哥）是前無綫助理總經理余詠珊（Sandy）愛將，余詠珊已於今年4月離職無綫，近日有傳她獲有線電視力邀回巢出任高層，大搞綜藝節目力撼無綫及ViuTV，而張志明日前亦宣告已向無綫請辭，將於下月28日正式離任，不過他否認自己離職一事與無綫人事變動問題有關，亦強調與近日升任無綫總經理的曾志偉無關，並指正式離任後會先返回加拿大休息一段時間，之後再作打算。
曾播「奮鬥」片為朱智賢洗底
張志明曾為無綫製作過《3日2夜》、《嫁到這世界邊端》、《食平D》、《Do姐有問題》及《潮什麼》等一系列受歡迎節目，由張志明監製的人氣節目《3日2夜》系列更捧紅過不少無綫小花，包括朱智賢、陳婉衡、鄺潔楹、陳庭欣、張秀文等，其中朱智賢去年因背男友謝東閔與人夫黎振燁「車震」而人氣插水，當時張志明曾透過TVB娛樂新聞台社交網播放其「奮鬥史」短片，而惹來網民狠批。
周奕瑋：佢一直想返加拿大陪屋企人
旅遊達人周奕瑋話自己第一個旅遊節目都係張志明搵他拍攝，可說是他的伯樂，因此好感激張志明多年來給了他好多機會，他又透露曾聽張志明講過會返加拿大陪屋企人，他指其實張志明在疫情期間一直都好想返加拿大陪屋企人，只係之前一直無機會。
梁芷珮：仲未消化到
《潮什麼》系列主持梁芷珮（Christy）對張志明離職直言「好驚」，覺得成件事太突然，仲未消化到，亦很不捨得對方離開，因為她對無綫其他人都不太認識，一路以來的《潮什麼》系列都是由張志明和她去溝通拍攝詳情，不過她亦祝福張志明之後的事業會做得更好。而她上月和丈夫Kenneth在冰島拍攝的節目《冰島潮什麼》將於下月在翡翠台開播，隨時成為張志明在無綫監製的最後一部作品。
梁芷珮話自己唔太認識無綫其他人，但其實她曾經同無綫高層曾志偉的細仔曾國猷一齊主持過無綫節目《超級台灣任務》，當時梁芷珮曾表示兩人認識已久，拍攝時好有默契，若果可以籍著曾國猷搭路認識更多無綫高層，相信《潮什麼》系列可以長拍長有。