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余詠珊愛將 《3日2夜》功臣張志明離巢TVB 梁芷珮旅遊節目勢成告別作

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撰文：東方新地

曾打造出《3日2夜》、《嫁到這世界邊端》等受歡迎系列節目的無綫非戲劇分部經理及監製張志明（B哥）是前無綫助理總經理余詠珊（Sandy）愛將，余詠珊已於今年4月離職無綫，近日有傳她獲有線電視力邀回巢出任高層，大搞綜藝節目力撼無綫及ViuTV，而張志明日前亦宣告已向無綫請辭，將於下月28日正式離任，由張志明監製、梁芷珮主持的旅遊節目《冰島潮什麼》將於下月在翡翠台開播，隨時成為張志明在無綫監製的最後一部告別作。

文：東方新地｜圖：張志明IG、梁芷珮IG、新傳媒圖片庫

張志明 透露將返加拿大休息

無綫非戲劇分部經理及監製張志明（B哥）是前無綫助理總經理余詠珊（Sandy）愛將，余詠珊已於今年4月離職無綫，近日有傳她獲有線電視力邀回巢出任高層，大搞綜藝節目力撼無綫及ViuTV，而張志明日前亦宣告已向無綫請辭，將於下月28日正式離任，不過他否認自己離職一事與無綫人事變動問題有關，亦強調與近日升任無綫總經理的曾志偉無關，並指正式離任後會先返回加拿大休息一段時間，之後再作打算。

張志明是前無綫助理總經理余詠珊的愛將，兩人自1994年亞視《今日睇真D》時期已開始合作炮製節目。（圖片來源：張志明IG）
張志明是前無綫助理總經理余詠珊的愛將，兩人自1994年亞視《今日睇真D》時期已開始合作炮製節目。（圖片來源：張志明IG）
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近日有消息指余詠珊自4月離職無綫後，將回巢有線電視。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

曾播「奮鬥」片為朱智賢洗底

張志明曾為無綫製作過《3日2夜》、《嫁到這世界邊端》、《食平D》、《Do姐有問題》及《潮什麼》等一系列受歡迎節目，由張志明監製的人氣節目《3日2夜》系列更捧紅過不少無綫小花，包括朱智賢、陳婉衡、鄺潔楹、陳庭欣、張秀文等，其中朱智賢去年因背男友謝東閔與人夫黎振燁「車震」而人氣插水，當時張志明曾透過TVB娛樂新聞台社交網播放其「奮鬥史」短片，而惹來網民狠批。

余詠珊愛將張志明即將離巢TVB 梁芷珮《冰島潮什麼》勢成告別作
最近由張志明監製的節目《煮場爭霸》（見圖）及《代溝關注組》都有不俗收視。（圖片來源：張志明IG）
余詠珊愛將張志明即將離巢TVB 梁芷珮《冰島潮什麼》勢成告別作
《代溝關注組》。（圖片來源：張志明IG）
余詠珊愛將張志明即將離巢TVB 梁芷珮《冰島潮什麼》勢成告別作
朱智賢在經歷「車震」事件後，曾獲張志明力撐。（圖片來源：朱智賢IG）
余詠珊愛將張志明即將離巢TVB 梁芷珮《冰島潮什麼》勢成告別作
拍過三輯《嫁到這世界邊端》的陳貝兒，多謝張志明一直給予她很多機會。（圖片來源：陳貝兒IG）
余詠珊愛將張志明即將離巢TVB 梁芷珮《冰島潮什麼》勢成告別作
陳庭欣表示無聽張志明講過要離職，因此感到很突然。（圖片來源：陳庭欣IG）

周奕瑋：佢一直想返加拿大陪屋企人

旅遊達人周奕瑋話自己第一個旅遊節目都係張志明搵他拍攝，可說是他的伯樂，因此好感激張志明多年來給了他好多機會，他又透露曾聽張志明講過會返加拿大陪屋企人，他指其實張志明在疫情期間一直都好想返加拿大陪屋企人，只係之前一直無機會。

余詠珊愛將張志明即將離巢TVB 梁芷珮《冰島潮什麼》勢成告別作
周奕瑋指自己第一個旅遊節目都係張志明搵他拍攝。（圖片來源：周奕瑋IG）
余詠珊愛將張志明即將離巢TVB 梁芷珮《冰島潮什麼》勢成告別作
陳婉衡大讚張志明係一個「Amazing person」。（圖片來源：陳婉衡IG）
余詠珊愛將張志明即將離巢TVB 梁芷珮《冰島潮什麼》勢成告別作
鄺潔楹指張志明是帶住她入行、請她入TVB做《娛樂新聞台》主播的伯樂，所以真係很不捨得對方離開TVB。（圖片來源：鄺潔楹IG）
張秀文表示與張志明合作經常有意想不到的火花，寄望將來有機會再次合作。（圖片來源：張秀文IG）
張秀文表示與張志明合作經常都有意想不到的火花，因此寄望將來有機會再和對方合作。（圖片來源：張秀文IG）

梁芷珮：仲未消化到

《潮什麼》系列主持梁芷珮（Christy）對張志明離職直言「好驚」，覺得成件事太突然，仲未消化到，亦很不捨得對方離開，因為她對無綫其他人都不太認識，一路以來的《潮什麼》系列都是由張志明和她去溝通拍攝詳情，不過她亦祝福張志明之後的事業會做得更好。而她上月和丈夫Kenneth在冰島拍攝的節目《冰島潮什麼》將於下月在翡翠台開播，隨時成為張志明在無綫監製的最後一部作品。

梁芷珮一家同張志明私下相當老友，經常一齊打Golf。（圖片來源：梁芷珮IG）
梁芷珮一家同張志明私下相當老友，經常一齊打Golf。（圖片來源：梁芷珮IG）
上月梁芷珮和老公Kenneth飛到冰島拍攝的新節目《冰島潮什麼》將於10月開播。（圖片來源：梁芷珮IG）
上月梁芷珮和老公Kenneth在冰島拍攝的新節目《冰島潮什麼》將於10月開播。（圖片來源：梁芷珮IG）
梁芷珮與Kenneth一手一腳為《潮什麼》系列節目同時擔任編排行程、採訪、主持、攝影和剪接的工作。（圖片來源：梁芷珮IG）
梁芷珮與Kenneth一手一腳為《潮什麼》系列節目同時擔任編排行程、採訪、主持、攝影和剪接的工作。（圖片來源：梁芷珮IG）

梁芷珮話自己唔太認識無綫其他人，但其實她曾經同無綫高層曾志偉的細仔曾國猷一齊主持過無綫節目《超級台灣任務》，當時梁芷珮曾表示兩人認識已久，拍攝時好有默契，若果可以籍著曾國猷搭路認識更多無綫高層，相信《潮什麼》系列可以長拍長有。

梁芷珮曾與曾國猷拍檔主持過無綫節目《超級台灣任務》。（圖片來源：梁芷珮IG）
梁芷珮曾與曾國猷拍檔主持過無綫節目《超級台灣任務》。（圖片來源：梁芷珮IG）
（圖片來源：梁芷珮IG）
（圖片來源：梁芷珮IG）
（圖片來源：梁芷珮IG）
（圖片來源：梁芷珮IG）
（圖片來源：梁芷珮IG）
（圖片來源：梁芷珮IG）

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