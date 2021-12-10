張惠雅否認當年介入陳法拉婚姻 開名爆遭一男藝員陷害
張惠雅Regen否認介入薛世恒及陳法拉婚姻
17歲出道的張惠雅Regen 簽約成為Neway歌手，並組成Hotcha正式出道，一度成為大熱女子組合，出道四年事業發展理想，卻被影到與當時的Neway太子爺薛世恒單獨約會，即傳出張惠雅介入薛世恒和陳法拉婚姻﹗張惠雅接受陳志雲訪問時，大方談及過去戀事，亦重提這段小三疑雲，她矢口否認，並指遭圈中人爆料陷害，矛頭直指一名歌視兩棲資深藝人﹗
張惠雅解釋與前老闆約會因為想去working holiday
張惠雅Regen直指戀情坎坷，拍過N次拖，但就強調無做第三者，陳志雲即打蛇隨棍問當年與薛世恒的緋聞，張惠雅話：「自從嗰次之後，我長期被指係第三者，其實嗰次係約咗前老闆薛生傾嘢，我當初係薛生簽我返嚟，所以搵佢傾，嗰時我想同公司傾想離開一吓去working holiday﹗點知被寫成咁，本來一本雜誌寫威力未係好大件事，後來其他傳媒又寫，從此我變咗做第三者，變成好大件事﹗」
張惠雅開名爆：佢姓海嘅﹗
張惠雅又話：「其實有個迷團想解開，嗰時我哋被公司保護得好緊要，唔知道夾新聞可以上封面呢啲嘢﹗嗰次約薛生傾嘢前一晚，因為做完嘢同個藝人去食飯飲嘢，我有同佢講聽日約咗薛生﹗成件事得呢幾個人知﹗我諗返成件事我係被人有目標性去跟，我嗰時點會被人跟？ 我望番嗰次嘅篇報道，有一格新聞係佢﹗」陳志雲即追問佢係邊個，張惠雅初時拒開名，後來被陳志雲一再追問才爆出該男藝人姓海，但陳志雲還不罷休問：「係咪海俊傑呀？」張惠雅點頭承認：「我以前細個都有睇佢，係前輩，可能佢冇心係被人套料，可能佢都冇諗過會搞到咁大件事，都係我猜測啫﹗」陳志雲就話：「如果篇報道有一格報道佢，就一定係佢放料啦﹗不過好似你咁講，佢都唔知會咁大件事嘅﹗」
張惠雅 海俊傑曾合作拍港台劇
翻查新聞報道，張惠雅和海俊傑曾於2010年合作港台劇集《有房出租》第二輯，播出時又一起出宣傳活動，其後在不同公開活動也有同場﹗而張惠雅和薛世恒被雜誌影到時是2011年，時期脗合﹗張惠雅被封小三後受千夫所指，情緒一度出現問題患上抑鬱症，其後離開娛樂圈兩年，到澳洲Working Holiday﹗而歌手出身的海俊傑近年為無綫拍劇，在《十月初五月的月光》飾演祝展輝﹗
張惠雅自爆拍過N次拖 半年魔咒必分手
張惠雅指自己情路坎坷，被陳志雲問拍過幾多次拖？張惠雅話數唔到：「真係數唔到咁多次，應該十幾次﹗冇拖手嗰啲我都計因為大家有感情喺度﹗（咁計有拖手嗰啲有幾多次？）都十次﹗但每段戀情唔超過半年，大部分三個月就分開﹗（有冇諗點解？）我一拍拖就好投入，好快交個心出嚟，又好癡身，成日問住佢喺邊做緊乜？被人話過我好冇自信心﹗我成日覺得自己冇人要﹗同埋我脾氣唔好，發現對方有嘢呃我，我會好似癲雞咁大叫﹗叫到塊面微絲血管爆﹗」
張惠雅去算命被勸唔好拍拖
張惠雅又指曾算過無數次命，連家人及前經理人拿其八字去算命都勸她不要拍拖，張惠雅話：「算命師傅都叫我唔好拍拖，會好傷心，要拍就過咗三十歲先﹗又有一個算命師傅話我四十七歲會死﹗因為好想知自己真命天子幾時出現，所以四圍求神問卜﹗乜都算過﹗」