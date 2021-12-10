張惠雅否認當年介入陳法拉婚姻 開名爆遭一男藝員陷害

張惠雅（Regen）是前Hotcha成員，近日接受陳志雲網上節目《Stephen‧傾》訪問時，重提當年被指介入Neway太子爺薛世恒及陳法拉婚姻，從此被冠以小三之名﹗張惠雅在訪問中自認感情坎坷，曾遇上渣男，但就堅決否認拆散陳法拉和薛世恒，指從來無做過小三，並開名指遭一圈中人放料陷害﹗