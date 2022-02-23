張惠雅Regen匿商場公廁做檢測呈陽性 中招後好徬徨：Omicron已經喺你附近
張惠雅Regen在社交網透露不幸中招，指自己有發燒、發冷及喉嚨痛等病徵，透露自己的驚險檢測過程，在公廁內進行快速檢測，結果呈陽性後感到極度無助及徬徨﹗
張惠雅Regen公布：我確診了
張惠雅Regen在IG公布「我確診了」，並指其經營的長洲西灣餐廳會關門至她康復為止﹗她指自己周身骨痛、鼻水、發燒及喉嚨痛，但因為西灣大雨她決定返回東涌老家，雖然有以上病徵，但以為淋雨及大風吹親，加上長期宅在老家的睡房，家人都沒有出現病徵，她一直唔認為自己會中Omicron ﹗
公廁做快速測試呈陽性 驚到唔敢聽電話
直至22日起身，張惠雅喉嚨痛明顯嚴重了，探熱時有35度，Regen表示因為要出外提取一些物品加上想返回西灣，所以想回去前先做檢測。張惠雅指由於在公廁進行，整個過程小心翼翼，不停消毒雙手，她形容自己好似通緝犯一樣，快速測試結果呈陽性，張惠雅指當時不知所措，不敢接家人電話，因為唔想將自己確診消息讓公廁內嘅人聽到﹗她形容當時狠狽、眼神又閃縮，心情好矛盾，因為返老家又怕傳染家人，但返西灣又要再經歷橫風橫雨，無助到極點﹗最後得到家人批准返老家，Regen決定困房中唔沖涼，直至測試呈陰性為止﹗
Regen張惠雅同時公布自己曾到訪過的地方，包括進行快速測試的商場公廁，隨即引起很大恐慌，不少網民留言追問她在公廁測試的確實時間，Regen其後在IG即時動態指自己22日約下午兩時到過商場二樓廁所﹗不少圈中好友送上慰問及祝福，之前公布確診的C AllStar成員On仔都有跟她分享﹗
張惠雅冷靜過後：中Omicron係遲早嘅事
Regen又分享自己的健康情況，她指自己沒有打針，感覺似「傷風感冒」，直言「中Omicron係遲早嘅事」，又分享自己狂食生果補充維他命，同時食退燒藥後「喉嚨痛冇咁痛，冇鼻水，續續幾聲咳幾篤痰」，她指收到不少識同唔識的人inbox指自己中招，呼籲大家「做定好心理準備， Omicron已經喺你附近，增強抵抗力去打呢場仗」。
張惠雅Regen分享中招足本版：
網民：去公廁做檢測有冇諗過會傳染比人？
張惠雅Regen透過自己在商場公廁進行快速測試，引起網上熱討，有網民指Regen無公德在公眾地方做檢測，有機會傳播病毒﹗