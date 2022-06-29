51歲張慧儀性感現身代言廣告首映 揚言成功回春想搵另一半
張慧儀回復當年勇
張慧儀早前成為逆轉肌齡產品代言人，使用產品後成功「減慢皮膚老化」、「改變皮膚鬆弛」及「撫平歲月留紋」，無論樣貌或身形都回復當年勇，她更為品牌拍攝電視廣告，為隆重其事舉行首映禮見證時刻，張慧儀以一襲鮮橙色連身裙現身，非常搶Fo。
張慧儀囝囝叮囑要做足「安全措施」
久未露面的張慧儀坦言，要囝囝批「批准」方可出席活動，更被對方叮囑要做足「安全措施」：「佢唔係怕我太性感，佢係怕人多易病，叫我唔好除口罩、勤洗手！可能我有事就會傳染畀佢，搞到佢都冇得返學，見佢咁有上進心，做亞媽都好安慰嘅。」
望返大馬工作兼探親
除了擔任品牌代言人外，張慧儀近日更重投劇組，她表示感到興奮：「其實我一直都有拍嘢嘅，只係受到疫情影響，少咗好多外地拍攝嘅機會，之前要隔離十幾日，咁都會心掛掛個仔，唔敢走太遠。依家隔離日數都少咗，咁我就開始接洽啲電影，最好返大馬拍攝，咁我就可以順便探吓屋企人，因為太耐未見過佢地。」張慧儀拒絕透露今次做代言人的酬勞，仲笑言「回春」無價：「咁睇落後生啲都好啊，大把角色畀我發揮！（『回春』後想搵番個伴？）唔敢諗呢啲嘢啦，一切隨緣啦，總之依家靚咗春風滿面啦！」張慧儀過去曾分享她對愛情的睇法， 曾被前未婚夫家暴的她，笑指養子張晃維（Hanson）就是她的真愛，甚至願意為對方單身一輩子。
張慧儀經歷家暴傷痛願為養子拒嫁
張慧儀自93年代表大馬選華姐入行，之後在電視台備受力捧。張慧儀早年入行曾與林偉、盧慶輝拍過拖，都因為男方花心怒斬情絲，02年戀上拉丁舞王霍紹裘（見圖），更一度訂婚，卻慘被未婚夫毒打令婚事告吹，她憶述：「 當年好天真地以為我哋會結婚，點知喺宣布消息後，先發現對方唔係一個可以寄託終生嘅人。我哋雙方都有為呢件事討論，但過程中繼而變成辯論，繼而再演變成動武、家暴。」
本冇心領養孤兒 但一聲「媽媽」轉變心意決定收養
張慧儀曾於無綫節目《日日媽媽聲》憶述當年自己領養患有先天心臟病孤兒Hanson嘅經歷。佢坦言稱自己一開始係冇計劃收養孤兒嘅打算。直到2007年佢去探訪孤兒院過程，突然聽到有人叫佢一聲「媽媽」，觸動到佢。所以，張慧儀決定收養呢個叫佢做「媽媽」嘅細路—Hanson。
性感形象成為領養孤兒時嘅阻礙
張慧儀指自己當時「母性大發」，向院長提出想帶小朋友回家，卻遭反對，因受幕前「性感女星」形象影響，令人質疑她是否能勝任媽媽。
為了想孤兒院院方證明自己並非三分鐘熱度，張慧儀隨後大半個月每日都去孤兒院服務。定時定候喺朝早8時去到孤兒院，希望可以更好咁照顧Hanson。張慧儀既為Hanson煮飯，又幫Hanson洗澡。
Hanson 自小體弱 曾動兩次大手術
Hanson患有先天性心臟病，曾動兩次大手術；第一次手術後就昏迷了8個星期。雖然Hanson成功存活，但長期間嘅昏迷讓Hanson留有後遺症，大大影響佢日後說話能力同平衡感。
Hanson剛被領養回張慧儀屋企時仲為可以流暢說話，但Hanson最叻嘅就係叫一聲「媽媽」。但張慧儀認為就係呢句話，這改變兩人嘅人生。
張慧儀幫助養子Hanson慢慢練習講話。Hanson由只能講單字，到現在能流暢對答，可見張慧儀對Hanson落足心機。張慧儀仲強調自己嘅養子Hanson唔需要同任何人比較！只要佢有進步，自己就好開心！
2018年再次進行手術 昏迷3日後認不出媽媽
於2018年，Hanson第二次大手術後昏迷咗3日。醒來之後，張慧儀指Hanson曾一度認唔出自己。
呢個變化令張慧儀難過落淚，她更啜泣稱：「只要他好起來我甚麼都願意」。萬幸嘅喺Hanson再一次頑強地戰勝病魔，恢復健康。
節目中張慧儀講到對養子嘅期望時，佢平靜真誠話：「我唔需要他有幾大成就，睇到佢現在咁就好滿足」。
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