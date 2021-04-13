【日日媽媽聲】張慧儀大談扶養病兒成人辛酸史：只要他好起來我甚麼都願意
1992年馬來西亞怡保區華裔小姐冠軍張慧儀，早年領養患先天性心臟病嘅孤兒張晃維Hanson。日前，佢上TVB育兒節目大談獨立扶養病兒成人嘅辛酸史。期間談及養子病重時更忍唔住流淚。
撰文：Andy｜圖片：《超級劇集守護神》劇照、《日日媽媽聲》 截圖｜編輯：海月
本冇心領養孤兒 但一聲「媽媽」轉變心意決定收養
張慧儀喺《日日媽媽聲》節目憶述當年自己領養患有先天心臟病孤兒Hanson嘅經歷。佢坦言稱自己一開始係冇計劃收養孤兒嘅打算。直到2007年佢去探訪孤兒院過程，突然聽到有人叫佢一聲「媽媽」，觸動到佢。所以，張慧儀決定收養呢個叫佢做「媽媽」嘅細路——Hanson。
性感形象成為領養孤兒時嘅阻礙
張慧儀指自己當時「母性大發」，向院長提出想帶小朋友回家，卻遭反對，因受幕前「性感女星」形象影響，令人質疑她是否能勝任媽媽。
為咗想孤兒院院方證明自己並非三分鐘熱度，張慧儀隨後大半個月每日都去孤兒院服務。定時定候喺朝早8時去到孤兒院，希望可以更好咁照顧Hanson。張慧儀既為Hanson煮飯，又幫Hanson洗澡。
最終，張慧儀持續貼心嘅照顧被院長看在眼內，成功打動院長俾佢領養Hanson。
Hanson 自小體弱 曾動兩次大手術
Hanson患有先天性心臟病，曾動兩次大手術；第一次手術後就昏迷了8個星期。雖然Hanson成功存活，但長期間嘅昏迷讓Hanson留有後遺症，大大影響佢日後說話能力同平衡感。
Hanson剛被領養回張慧儀屋企時仲為可以流暢說話，但Hanson最叻嘅就係叫一聲「媽媽」。但張慧儀認為就係呢句話，這改變兩人嘅人生。
張慧儀幫助養子Hanson慢慢練習講話。Hanson由只能講單字，到宜家能流暢對答，可見張慧儀對Hanson落足心機。張慧儀仲強調自己嘅養子Hanson唔需要同任何人比較！只要佢有進步，自己就好開心！
2018年再次進行手術 昏迷3日後認不出媽媽
於2018年，Hanson第二次大手術後昏迷咗3日。醒來之後，張慧儀指Hanson曾一度認唔出自己。
呢個變化令佢難過落淚，佢更啜泣稱：「只要他好起來我甚麼都願意」。萬幸嘅喺Hanson再一次頑強地戰勝病魔，恢復健康。