《反黑英雄》張振朗演技爆發 展現五場深情喊戲成焦點

《反黑英雄》的最後兩集確實讓觀眾目不轉睛，昨晚播出的第24集尤其精彩。張振朗飾演的徐國賢角色在林雪兒死後性格大變，這種轉變讓他的演出層次更加豐富。在劇中，徐國賢不僅與穎琪和戴Sir發生了幾場激烈的衝突，他的角色甚至漠視了自己的警察身份，一心只想找出殺害林雪兒的真兇陳祖耀並親自對付。

