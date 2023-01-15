「地獄黑仔王」 張振朗撞爆眉骨再受傷 整容醫生連夜縫針到凌晨4點
張振朗拍新劇中頭獎 撞爆眉骨爆血
今日（15日）無綫高層樂易玲在出席活動時，透露張振朗昨日（14日）在拍攝新劇《奪命提示》期間，被座地燈撞爆眉骨，搞到流血不止。樂易玲表示當時張振朗受傷後流了很多血，雖然有醫療隊為他止血，但她依然為張振朗連夜找整容醫生幫忙縫針：「咁我就漏夜搵咗個plastic surgery (整形外科) 醫生幫佢，因為我唔想佢縫針縫得唔好呀，塊面嚟㗎嘛，佢咁靚仔。佢一路都係清醒㗎，止咗血，但係我見到佢個傷口都深嘅，我搵咗個整容醫生，等佢縫針縫得靚啲吖嘛，唔係會有好大個疤。嗰時係凌晨一點幾，幫佢整到4點幾。」
張振朗目前精神 自嘲「地獄黑仔王」
再次中頭獎的張振朗目前在家中休息，在接受傳媒訪問時表示自己沒有什麼大礙，雖然自己已經自拍攝動作戲前做足安全措施，但依然發生意外，自嘲自己再次成為「地獄黑仔王」：「估唔到會發生意外。我係畀一盞已經包好咗嘅座地燈撼落個頭度，真係意外，我又做番『地獄黑仔王』。」
此次意外令張振朗臉上縫了7針左右，當被傳媒問到會唔會怕毀容時，張振朗笑言男人有撻瘌型啲，不擔心毀容問題。張振朗在訪問中亦有表示感激發生意外時照顧自己的人，又指自己在意外發生後並沒有向家人和女友楊偲泳提及意外一事，以免身邊的人會擔心。
曾經台慶綵排到差啲死
「地獄黑仔王」張振朗已經不是第一次遇上「中頭獎」意外，張振朗在節目中曾經分享過自己被攝影機從天而降擊中的意外。張振朗指當時正值台慶綵排，頭上有一部用威也繩吊住的攝影機：「我講緊對白，突然聽到『小心』呢兩個字，然後部機跌落我膊頭，我就入咗醫院。如果唔係無啦啦企右一步，可能就跌正落我塊面。」
試過一日墮馬4次 最終戲份被抽起
此外，張振朗在拍攝《包青天再起風雲》時親身上陣拍上馬動作戲份，拍攝期間歷盡艱辛之餘，仲要曾經墮馬四次。張振朗表示墮馬後，一度攤倒在地上十多分鐘動彈不得，可惜該鏡頭最終都係被導演Cut走。
劇集抽起乃是家常便飯
劇集拍完被抽起一事，對「地獄黑仔王」張振朗乃是家常便飯，當年因為「安心事件」，搞到張振朗主演的《堅離地愛堅離地》、《牛下女高音》及《機場特警》都播映無期。
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