靈戲逼人︱張振朗一人分演兩角演技躍進 求擺脫張智霖影子 低調熱戀楊偲泳

《靈戲逼人》踏入結局篇，劇情逐漸接近雲柳芳（龔嘉欣飾）死亡真相，男主角張振朗今次一人分演兩角，獲網民大讚演技有進步。張振朗入行多年深受TVB力捧，近年亦虛心受教、努力學習，務求擺脫張智霖影子，開創更多自己的戲路。