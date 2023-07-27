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靈戲逼人︱張振朗一人分演兩角演技躍進 求擺脫張智霖影子 低調熱戀楊偲泳

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《靈戲逼人》踏入結局篇，劇情逐漸接近雲柳芳（龔嘉欣飾）死亡真相，男主角張振朗今次一人分演兩角，獲網民大讚演技有進步。張振朗入行多年深受TVB力捧，近年亦虛心受教、努力學習，務求擺脫張智霖影子，開創更多自己的戲路。

張振朗 《靈戲逼人》踏入結局篇，劇情逐漸接近雲柳芳龔嘉欣飾）死亡真相。
《靈戲逼人》踏入結局篇，劇情逐漸接近雲柳芳（龔嘉欣飾）死亡真相。（圖片來源：TVB）
張振朗 男主角張振朗今次一人分演兩角，獲網民大讚演技有進步。
男主角張振朗今次一人分演兩角，飾演雲柳芳舊戀人曲行雲。（圖片來源：TVB）
張振朗 張振朗亦飾演流行曲音樂人丁一駿
張振朗亦飾演流行曲音樂人丁一駿（圖片來源：TVB）

入行11年虛心受教 努力擺脫張智霖影子

36歲張振朗張振朗與劇集《靈戲逼人》中一人分演兩角，非常考演技功夫，但張振朗今次表現亮眼，獲網民大讚演技有進步。雖然多年來一直受TVB力捧，但因為當年扮張智霖「Cool魔」太深入民心，令他一度難以擺脫張智霖影子。張振朗在接受傳媒訪問時指自己一直虛心接受大眾意見，會盡量做好每一個工作環節，努力學習做好自己。

張振朗 張振朗出道以來經常被人話似張智霖
張振朗出道以來經常被人話似張智霖（圖片來源：[email protected]
張振朗 當年扮「Cool魔」形象太過深入民心，一直難以擺脫張智霖的影子。
當年扮「Cool魔」形象太過深入民心，一直難以擺脫張智霖的影子。（圖片來源：TVB）

有「地獄黑仔王」之稱 開拍前怕撞鬼

有「地獄黑仔王」之稱的張振朗每次拍劇都會甩皮甩骨，早前在拍攝《奪命提示》就試過被座地燈撞爆眉骨，搞到血流不止。今次拍攝《靈戲逼人》卻難得無穿無爛，張振朗指開劇前曾經怕會撞鬼，所以都做足拜神儀式。他亦笑指黑氣已過，不再黑仔，很感恩今次拍攝過程順利無意外。

張振朗 張振朗昨日在拍攝新劇《奪命提示》期間，被座地燈撞爆眉骨，搞到流血不止。
張振朗早前在拍攝新劇《奪命提示》期間，被座地燈撞爆眉骨，搞到流血不止。（圖片來源：[email protected]
張振朗 無綫高層樂易玲更漏夜為張振朗為整容醫生縫針
無綫高層樂易玲更漏夜為張振朗為整容醫生縫針（圖片來源：TVB提供）

低調熱戀前ViuTV女神 不想妨礙對方事業發展

張振朗與前ViuTV女神楊偲泳相戀4年，兩人一直愛得低調。對於兩人從未於社交平台上傳兩人合照，張振朗就表示感情事只要兩人甜蜜就已經足夠，再加上大家都在拼搏期，不想妨礙雙方事業發展，兩人亦有共識先將重心放在事業上。

33歲張振朗與26歲楊偲泳，外形相襯性格同樣開朗活潑，合拍程度攞滿分，難怪異口同聲對外表示拍拖非常開心。
兩人四年前大方認愛。（圖片來源：東方新地）
雖然全程冇親密行為，但張振朗與楊偲泳的身體語言已話畀大家知二人有幾甜蜜，女的左邊有酒凹，男的右邊有酒凹，果然係絕配。
雖然全程冇親密行為，但張振朗與楊偲泳的身體語言已話畀大家知二人有幾甜蜜，女的左邊有酒凹，男的右邊有酒凹，果然係絕配。（圖片來源：東方新地）
張振朗與楊偲泳不時深情對望，男方對眼閃出光，隔住個芒都甜到惹蟻。
張振朗與楊偲泳不時深情對望，男方對眼閃出光，隔住個芒都甜到惹蟻。（圖片來源：東方新地）

揚言要賺到8位數身家 先考慮人生大事

張振朗在接受訪問時亦揚言在賺到8位數身家後，才會考慮人生大事。當被問到女友會否等他時，他就笑指兩人早有共識，加上女友同為圈內人，所以都明白雙方立場。大家都會在拍戲上給予對方意見，互相支持對方。

張振朗 楊偲泳 上位 楊偲泳拍住黃子華擔正要角，飾演霸氣正義女律師方家軍。
楊偲泳拍住黃子華擔正做《毒舌大狀》要角，飾演霸氣正義女律師方家軍。（圖片來源：《毒舌大狀》劇照）
張振朗 雖然一直被稱為「張振朗女友」，但楊偲泳大方表示不介意大家繼續這樣稱呼她，更坦言：「真嘢唔怕講！」
雖然一直被稱為「張振朗女友」，但楊偲泳大方表示不介意大家繼續這樣稱呼她，更坦言：「真嘢唔怕講！」（圖片來源：[email protected]

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：《毒舌大狀》劇照、FB@楊偲泳、新傳媒資料庫、TVB提供、[email protected]、TVB、《靈戲逼人》截圖

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