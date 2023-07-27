靈戲逼人︱張振朗一人分演兩角演技躍進 求擺脫張智霖影子 低調熱戀楊偲泳
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《靈戲逼人》踏入結局篇，劇情逐漸接近雲柳芳（龔嘉欣飾）死亡真相，男主角張振朗今次一人分演兩角，獲網民大讚演技有進步。張振朗入行多年深受TVB力捧，近年亦虛心受教、努力學習，務求擺脫張智霖影子，開創更多自己的戲路。
入行11年虛心受教 努力擺脫張智霖影子
36歲張振朗張振朗與劇集《靈戲逼人》中一人分演兩角，非常考演技功夫，但張振朗今次表現亮眼，獲網民大讚演技有進步。雖然多年來一直受TVB力捧，但因為當年扮張智霖「Cool魔」太深入民心，令他一度難以擺脫張智霖影子。張振朗在接受傳媒訪問時指自己一直虛心接受大眾意見，會盡量做好每一個工作環節，努力學習做好自己。
有「地獄黑仔王」之稱 開拍前怕撞鬼
有「地獄黑仔王」之稱的張振朗每次拍劇都會甩皮甩骨，早前在拍攝《奪命提示》就試過被座地燈撞爆眉骨，搞到血流不止。今次拍攝《靈戲逼人》卻難得無穿無爛，張振朗指開劇前曾經怕會撞鬼，所以都做足拜神儀式。他亦笑指黑氣已過，不再黑仔，很感恩今次拍攝過程順利無意外。
低調熱戀前ViuTV女神 不想妨礙對方事業發展
張振朗與前ViuTV女神楊偲泳相戀4年，兩人一直愛得低調。對於兩人從未於社交平台上傳兩人合照，張振朗就表示感情事只要兩人甜蜜就已經足夠，再加上大家都在拼搏期，不想妨礙雙方事業發展，兩人亦有共識先將重心放在事業上。
揚言要賺到8位數身家 先考慮人生大事
張振朗在接受訪問時亦揚言在賺到8位數身家後，才會考慮人生大事。當被問到女友會否等他時，他就笑指兩人早有共識，加上女友同為圈內人，所以都明白雙方立場。大家都會在拍戲上給予對方意見，互相支持對方。
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撰文：東方新地圖片來源：《毒舌大狀》劇照、FB@楊偲泳、新傳媒資料庫、TVB提供、[email protected]、TVB、《靈戲逼人》截圖