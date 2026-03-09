張振朗高EQ回應女友刪戲風波 透露楊偲泳真實心境

張振朗與楊偲泳這對情侶檔近日成為熱話焦點，皆因女友楊偲泳在賀歲片《夜王》中飾演「煲煲」一角，雖然難得解禁好身材展現性感魅力，但戲份卻被大量刪剪引起討論。面對外界關注女友是否因此不開心，張振朗日前出席春茗活動時高EQ回應，大讚女友正能量爆棚，更親證兩人感情穩定根本不需要哄，展現成熟男友力。