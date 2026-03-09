張振朗高EQ回應女友刪戲風波 透露楊偲泳真實心境
廣告
張振朗與楊偲泳這對情侶檔近日成為熱話焦點，皆因女友楊偲泳在賀歲片《夜王》中飾演「煲煲」一角，雖然難得解禁好身材展現性感魅力，但戲份卻被大量刪剪引起討論。面對外界關注女友是否因此不開心，張振朗日前出席春茗活動時高EQ回應，大讚女友正能量爆棚，更親證兩人感情穩定根本不需要哄，展現成熟男友力。
張振朗力撐女友楊偲泳正能量滿滿
張振朗與吳業坤到觀塘出席春茗活動時，被記者問及是否已經「氹返煲煲」，他即時為女友澄清外界猜測。張振朗表示「女友不用𠱁、是很正能量的人，既成熟又樂觀，並沒有因此不開心」，語氣中滿滿都是對女友的欣賞和信任。他強調楊偲泳本身就是一個非常正面的人，面對挫折時展現出來的成熟態度令他刮目相看，根本不需要他特別安慰或哄騙。
楊偲泳《夜王》戲份被刪引熱議
楊偲泳在賀歲片《夜王》中飾演「煲煲」一角，這次難得在大銀幕上展現好身材，性感造型令觀眾眼前一亮。不過電影上映後，不少觀眾發現她的戲份被大量刪剪，與預期中的演出時間相差甚遠，因此成為網民討論熱點。楊偲泳其後在社交平台分享性感劇照，並以《心照人生》憑歌寄意，似乎對整件事有所感觸，但她並沒有公開表達不滿情緒。
被直擊張振朗陪女友散心
早前直擊張振朗陪伴女友散心的溫馨畫面，可見他對楊偲泳呵護備至，展現體貼男友的一面。兩人一起外出時，張振朗全程細心照顧女友，從小動作中可以看出他對這段感情的重視程度。這次被拍到的畫面也間接證實了兩人感情穩定，並沒有因為刪戲事件而出現裂痕，反而更加親密。
張振朗高EQ回應刪戲爭議
當被問及對女友身材被評價有何看法時，張振朗展現高情商回應「留給她親自答比較好」，既保護了女友的發言權，也避免了不必要的爭議。對於曾入場支持女友，但感到劇情被大量刪減而可惜的問題，張振朗更是以成熟態度回應「點都好，作品出街不會是一、兩個人的決定，所有事相信監製導演都會有想法」，顯示他對電影製作過程的理解和尊重，也間接為女友解圍。
網民讚張振朗男友力爆燈
張振朗這次的回應獲得不少網民讚賞，有人留言「真係好男友，識得保護女友」、「EQ好高，答得好得體」。也有網民認為「煲煲好幸福，有個咁支持佢嘅男友」，對兩人的感情表示羨慕。不過也有聲音質疑「刪戲係咪真係冇影響到佢哋感情？」，但從張振朗的回應和兩人的互動來看，這段感情確實相當穩固。
圖片來源：IG@renciysw、新傳媒資料庫、官方圖片資料或影片來源：原文刊於新假期