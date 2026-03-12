張振朗楊偲泳罕有同框為謝安琪慶祝49歲 一細節透露兩人感情狀況
謝安琪（Kay）明天（13日）迎來49歲農曆生日，今日她在社交平台分享與好友慶生聚會照片，除了丈夫張繼聰陪伴外，最令網民驚喜的是張振朗與女友楊偲泳罕有地結伴現身，兩人甜蜜同框的畫面意外成為焦點，透露出這對低調情侶感情穩定的狀況。
張振朗楊偲泳罕有同框 低調情侶感情狀況曝光
在Kay分享的大合照中，站在後排正中央的張振朗及其女友楊偲泳同樣十分搶鏡。張振朗身穿黑色褸配白色內搭，笑容燦爛；而站在他身旁的楊偲泳則戴上白色冷帽，雙手擺出V字手勢，表現得十分開心。這對情侶自公開戀情後一直保持低調作風，甚少在社交平台高調放閃或公開合照，今次罕有地結伴出席飯局並在大合照中甜蜜同框，足見兩人感情相當穩定。
謝安琪凍齡狀態驚人 49歲生日依然少女味十足
從Kay上載的照片可見，壽星女當日狀態極佳，身穿黑白間條上衣配以白色荷葉邊點綴，打扮年輕充滿活力。她在一個精緻的士多啤梨千層酥生日蛋糕前雙手合十，面露甜美笑容，完全看不出已經49歲的年紀。同場的丈夫張繼聰戴上黃色鏡片太陽眼鏡，身穿牛仔外套，夫妻倆的恩愛模樣讓人羨慕。Kay更在帖文中寫道：「齊齊整整食個開年飯，仲慶祝埋我農曆生日。團隊上下一齊，坐埋一枱食吓～笑吓～就係最好嘅祝福。希望新一年事事順利，日日都有開心事，餐餐都同鍾意嘅人一齊食。身體健康，平安就是福。」
