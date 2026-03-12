張振朗楊偲泳罕有同框為謝安琪慶祝49歲 一細節透露兩人感情狀況

謝安琪（Kay）明天（13日）迎來49歲農曆生日，今日她在社交平台分享與好友慶生聚會照片，除了丈夫張繼聰陪伴外，最令網民驚喜的是張振朗與女友楊偲泳罕有地結伴現身，兩人甜蜜同框的畫面意外成為焦點，透露出這對低調情侶感情穩定的狀況。