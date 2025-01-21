出爐視帝張振朗19歲參加新秀「黑歷史」影片翻Hit 激似黃宗澤但最後輸畀呢2位
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出爐視帝張振朗自2011年加入TVB，但原來他早在入TVB前已參加過新秀比賽，可惜最後未能勝出，失去以歌手身份入行的機會，不過當時只得19歲的他，比起撞樣張智霖，原來更加似黃宗澤！
張振朗 參加新秀唱許志安《活在當下》
剛憑《反黑英雄》升呢香港和大馬雙料視帝的張振朗，自2011年透過參加第25期無綫電視藝員訓練班而加入TVB，至今14年一直主力拍劇，但原來早在2006年，他就參加過《英皇新秀歌唱大賽》，獻唱許志安的《活在當下》，他當時的靚仔外貌已引起了關注，被指酷似TVB當紅小生黃宗澤。
輸給了同屆洪卓立及沈震軒
雖然獲封「翻版黃宗澤」，但張振朗最終只打入了新秀比賽八強，輸給了同屆的「花美男」洪卓立和沈浩明，也就是現在改名後的沈震軒。當年《英皇新秀歌唱大賽》的香港區選拔賽冠軍是高遠，亞軍由洪卓立奪得，而沈震軒除了打入五強外，還獲得了「現場最具人氣獎」。
兩度為劇集唱主題曲及插曲
進入TVB後，張振朗曾在2014年節目《Sunday扮嘢王》中模仿張智霖唱《歲月如歌》，成功彈起，獲封「翻版Chilam」，之後又先後為2021年劇集《堅離地愛堅離地》和2023年《靈戲逼人》獻唱主題曲和插曲，不過一講到當年參加新秀的經歷，他竟自嘲為「黑歷史」，拒絕再重溫。
自嘲造型唱功「得人驚」如今變「生鏽」
張振朗曾在訪問中笑指自己當年無論造型及唱功都好「得人驚」，直言係「獻醜」：「我依家直頭『生鏽』啦！唔好再提呢段黑歷史，當時真係獻醜，我諗返當年嘅造型同唱功，真係得人驚，唔贏絕對有原因，簡直不堪入目！大家忘記佢啦，千祈唔好搵返嚟睇！」
撰文：東方新地圖片來源：TVB、IG@owencheung資料或影片來源：原文刊於新假期