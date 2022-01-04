張振朗失視帝有女呵番 深井愛巢同居試婚 實習湊仔放學

張振朗在無綫10年，今年冒出頭憑《拳王》「海正藍」一角角逐視帝，最後由譚俊彥封視帝，張振朗雖敗猶榮，冇獎但有女友楊偲泳呵番，一樣咁開心。張振朗與被封「巨咪陳妍希」的楊偲泳拍拖3年，感情穩定，最近被發現在深井愛巢同居試婚，楊偲泳更早已融入張家，與張振朗一齊湊姪仔放學，係時候學定湊仔做張太。