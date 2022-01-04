張振朗失視帝有女呵番 深井愛巢同居試婚 實習湊仔放學

張振朗在無綫10年，今年冒出頭憑《拳王》「海正藍」一角角逐視帝，最後由譚俊彥封視帝，張振朗雖敗猶榮，冇獎但有女友楊偲泳呵番，一樣咁開心。張振朗與被封「巨咪陳妍希」的楊偲泳拍拖3年，感情穩定，最近被發現在深井愛巢同居試婚，楊偲泳更早已融入張家，與張振朗一齊湊姪仔放學，係時候學定湊仔做張太。
撰文：東方新地 圖片：[email protected]、[email protected]、東方新地資料庫
張振朗失視帝自我檢討
為劇集《拳王》谷肥自己再操大隻的張振朗，雖然失落於視帝寶座，不過他表示未有感到不快，反而覺得自己演技未夠好，並替出爐視帝譚俊彥開心。
不為事業放棄愛情
張振朗事業運仍未滿，不過愛情運就好甜蜜，19年被踢爆與楊偲泳溫馨遊日本，之後張振朗更罕有認愛，不過有指戀情曾遭公司反對，張振朗拒為事業放棄女友，一直小心護愛。有報道指二人感情已昇華，並於張振朗位於深井的海景寓所試婚同居。
一家三口好幸福
趁住近日冇工開，張振朗被影到與楊偲泳一齊離開深井愛巢，去元朗湊張振朗的姪仔放學，當日張振朗駕駛其逾百萬的平治越野車，到達學校後，與楊偲泳一齊在門外等仔放學，楊偲泳好似阿媽咁拖實小朋友，張振朗就好似阿爸咁全程用手機攝錄，看似幸福的一家三口。有指楊偲泳對張的姪仔非常細心，上落車都「慈母上身」照顧周到，之後更一齊去快餐店買外賣。張振朗向來重視家庭生活，最錫兩個姪仔，因為大姪仔已升中，只有這個細姪仔仲可以湊放學，肯接受湊仔當做拍拖節目之一，又愛屋及烏，看來楊偲泳有晒做張太的條件。
張振朗撻著ViuTV女神公開戀情低調拍拖
事業小陽春之時，張振朗亦沉醉在愛河中，19年5月被網民踢爆在日本東京與ViuTV女神楊偲泳著情侶裝拍拖，返港後他直認不諱，希望外界唔好只評論女友的外形，還公開大讚對方是個非常有內涵的女仔。張振朗和楊偲泳當時分別效力無綫與ViuTV，本應大纜都扯唔埋，二人透過共同朋友在一次飯敍中相識，一見便情投意合，在張振朗主動追求下，極速發展成情侶，不過由於身份關係，始終要避忌，所以甚少提及對方，楊偲泳曾說：「唔好影響身邊人，唔好傷害我在意嘅人。」可見他們早有共識公開戀情但低調拍拖。
楊偲泳簽古仔公司發圍極速上位
張振朗公開畀女友名份等同封盤自斷米路，28歲的楊偲泳初出道有「巨咪陳妍希」的稱號，32D身材雖然出眾，但她甚少利用導彈身材做武器博出位，在ViuTV拍過多套劇集，演技開始受到關注，早前更加盟古天樂的天高娛樂，跳出電視圈正式進軍影壇，身價亦幾級跳。
張振朗、楊偲泳野外調情 男方冧女有法
楊偲泳炙手可熱，張振朗更加不容有失，一有時間當然要陪女友拍拖keep住團熱戀愛火，早前二人現身西九龍藝術公園，先去撐枱腳歎個意大利午餐，然後漫遊公園談情，去到野外特別free，飯後二人脫去口罩，張振朗不時被途人認出邀合照，但他不介意甜蜜時刻被騷擾，有求必應。現場所見，張振朗與楊偲泳雖然在公眾地方沒有任何親密行為，但他們話題不絕，一秒悶場都冇，張振朗不時揸住把遮當武器，舞來舞去逗得楊偲泳笑不攏嘴，期間二人走到偏僻一角玩自拍，張振朗更使出絕招chok樣，睇得出楊偲泳真心鍾意同欣賞男友，心心眼不停放閃，他們的互動似足拍緊青春愛情劇，不過影了多款鬼馬自拍合照都唔見在社交網放閃，有點兒嘥料。