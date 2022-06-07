張振朗內地鬥戲節目又賣慘 重提凌晨4點收電話做替身 博同情攞分

由無綫創意官王祖藍帶隊，成員以王浩信、張振朗及高海寧為主的北上交流團，近日組成「無限訓練班」參加內地綜藝節目《開播！情景喜劇》，在第三期一節短劇完結後，張振朗講到在訓練班時的辛酸史，激動到喊，其實張振朗已經唔係第一次賣慘，去年台慶表演都係喊住講凌晨4點收電話做替身，橋唔怕舊，最緊要受。