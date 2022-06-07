張振朗內地鬥戲節目又賣慘 重提凌晨4點收電話做替身 博同情攞分
張振朗首次用普通話做戲
張振朗與王祖藍、王浩信、張振朗、李子雄及高海寧等組隊，參加內地綜藝節目《開播！情景喜劇》，以處境劇的形式，拍攝一套短劇，短劇完結後，眾人講到自己作為演員的感想都講到眼濕濕，當中第一次以普通話演戲的張振朗更講到喊。
張振朗又講訓練班辛酸
王祖藍負責解釋他們組成的「無限訓練班」出發點是什麼，他說︰「其實香港拍電視劇訓練班就是這樣的，訓練班的演員都不是科班出身，一般我們就是邊拍邊學，訓練沒多久了，就立馬要進去了。」張振朗和應︰「對，其實是真的，那些超級巨星，都是經過同一樣的過程。」接著張振朗發表感受︰「我記得訓練班我在實習的時候，有一次工作到凌晨大概4點多，有一個助導打給我，說『明天7點有一個角色叫你去演』，然後我說『好，是什麼角色？』他說『替身』，那之後我就說『好，沒問題』。」
張振朗一時感觸
張振朗這段辛酸經歷在去年的台慶表演時已說過，當時他喊到收唔到聲。今次張振朗說完，王祖藍接着再講：「我們每個人都經過了，跑龍套這個階段，要你跳舞就跳舞，要你有動作就要動作，要你爆破就要爆破。」此話令張振朗更加激動，哽咽著說︰「其實我就是訓練班出身，大概進入了10年，所以剛才我演的時候我挺有感受的，而且這是我做演員10年了，我第一次用普通話去演戲，一開始我覺得就是很難，很怕辦不到，但我真的盡了我的努力，謝謝。」張振朗眼淚直流，要身旁的王浩信安撫他。
王祖藍自言做高層人工低
在另一幕中，到創意官王祖藍出場，與周潤發隔空對演《上海灘》，王祖藍竟借短劇吐心聲︰「雖然我做了TVB的高層，工資也不高的，你就我一個朋友嗎？我的錢，也不是大風刮來的，我靠着扮葫蘆娃，一步一步做到TVB的高層，還有一大家人要養，文哥，這次我真的幫不到你了，你走吧。」王祖藍表面是在搞笑，實際是在講出自己一步一步上位的心聲。
TVB台慶2021短劇 張振朗大爆發
TVB台慶2021被喻為近年最認真的台慶，而每年的表演項目中不少得台慶短劇，去年以《西遊記》為主題，由張振朗孭飛，並與多位同樣出自藝訓班的男藝員一齊扮演孫悟空的徒孫。
張振朗賣力演出
張振朗以輕鬆幽默的手法演繹台前幕後的種種心酸，當中初出道新人受到白眼與不公平對待亦一一展現，張振朗成個人凌空撻落木枱，睇到在場藝員嘩嘩聲，最後更被飾演導演的周嘉洛大鬧「垃圾」，但他依然繼續努力追夢，不輕易放棄。
辛酸經歷感動全場
張振朗哽咽著說：「我哋訓練班出身嘅呢，就算喺一個虛構嘅世界入面，都好想演好每一場戲，我雖然試過做死屍、士兵，精神病人，亦都試過凌晨4點布PA打畀我，佢話監製有個角色想搵我做，可唔可以朝早7點過嚟幫手呀？我話好呀，做啲乜嘢？係做替身。有人問點解夜媽媽仲要聽呢個電話呢？我話如果唔聽呢個電話唔知幾時會再有。好多謝訓練班嘅老師教識我，演戲係冇分啱定錯，只係睇你有幾想做好呢一件事，要幾想？係好想、好想、好想、好想……先至得。我哋訓練班起步可能比其他人慢，但只要有機會一定比其他人跑得快。我係訓練班第25期嘅張振朗。」張振朗說畢全場拍掌，鏡頭仲影住幾位藝員感動到眼濕濕。
網民讚張振朗有Heart
接著其他同台的藝訓班學員亦站起來報上名來，當中包括有份演出的周嘉洛、何廣沛、馬貫東、阮政峰及朱敏瀚等等，鼎爺李家鼎更以藝訓班的武術導師身份現身。張振朗的深情演出一發不可收拾，在台後接受訪問時繼續喊唔停，一次過釋放多年的冤屈。不少網民都覺得好感動，仲話睇到喊。
今年台慶真係好多感動位！
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