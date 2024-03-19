張振朗被爆當眾黑面惹猜測 網民代平反但搵唔出證據？
張振朗被爆當眾黑面疑因被舊愛爬頭結婚心情差
有內地網民在小紅書以「深圳山姆偶遇香港明星張振朗」的為題，貼出了一幅張振朗站在超市門口，在人潮中望向鏡頭的照片，拍攝者更指因為不好意思上前打擾，只能遠遠的拍張照片，不過相中的張振朗卻被指正在黑面怒睥拍攝者，似乎心情勁差，與他平日的親民形象判若兩人，引來不少網民猜測他是因為前度陳芷尤宣布婚訊，而心情變得差劣。
網民代張振朗平反但搵唔出證據？
張振朗疑似黑面的相片引來傳媒報道後，拍攝者又貼出另一幅張振朗在同一背景下的照片，試圖為他平反說：「朗哥後面沖我笑了！！！可我沒拍到。」不過相中可見張振朗沒有睥向拍攝者，但同樣有黑面。有網民認同指張振朗本人超Nice，不會黑面睥人，希望拍攝者下次可以上前大方求合照，更有網民只關注到張振朗素顏都好靚仔。
陳芷尤35歲生日曬婚訊雙喜臨門
來自新加坡的前無綫藝員兼張振朗前度陳芷尤（Apple）近日趁著35歲生日大曬結婚喜訊，戴著求婚鑽戒依偎在未有露面的另一半懷中，手拖手站在船頭，帶著一臉幸福笑容，非常Sweet，引來有不少圈中好友和網民都紛紛向她送上祝福。
張振朗曾與陳芷尤拍拖5年 分手後始認愛
陳芷尤曾與張振朗拍拖5年，兩人同為TVB第25期藝員訓練班同學，可算識於微時，但兩人一直未有認愛，即使曾被爆同居、被揭同遊歐洲，女方更帶埋男友返家鄉見家長，但仍堅稱只是朋友關係，直到2018年4月兩人分手，張振朗才自爆原來和Apple已拍拖5年，更突然情深指自己花了近一年時間去平伏甩拖心情。不過到2019年張振朗便和楊偲泳（Renci）高調認愛，兩人拍拖至今亦已有5年。
張振朗上位多女埋身 陳芷尤心淡斬情絲
據知情人士透露，2015年在《愛‧回家》第二輯飾演男主角Anson的張振朗人氣急升，緋聞亦都跟住來。由跑龍套變男二甚至升呢做男主角，劇接劇令兩人聚少離多，而且次次拍劇張振朗都必然同合作對手傳緋聞，包括蔡思貝、劉佩玥、龔嘉欣、陳瀅等，見一個傳一個，陳芷尤終於感到心淡決定斬纜，主動提出分手。
離巢回復自由身 呻TVB有開工冇收工
陳芷尤與張振朗分手後，於2019年離巢無綫，返回老家新加坡發展，其後她曾在訪問中表示在新加坡，開工時間不會長於十二小時，每隔七天有一天休息，而且薪酬比在TVB多，佢話：「唔似喺TVB有開工冇收工！」
張振朗與楊偲泳拍拖5年愈愛愈高調
張振朗與現任女友楊偲泳2019年5月被網民踢爆在日本東京著情侶裝拍拖，之後兩人直認相愛，雖然鮮有貼出合照，但二人近年亦越愛越高調，經常被捕獲，更曾一同出席洪永城與梁諾妍婚禮，以及朋友聚會，楊偲泳更已融入張家，與張振朗一齊慶祝大嫂的生日，關係相當穩定。
楊偲泳曾被封「巨咪陳妍希」
Renci樣貌酷似陳妍希，身材極好，曾被封「巨咪陳妍希」，Renci本來是nowTV及ViuTV經理人合約藝人，曾演出劇集《暖男爸爸》、《男排女將》等，不過2020年約滿後宣告離巢，近年改為主攻電影發展，早前拍住談善言演出《喜歡妳是妳》，大膽扮演女同性戀者，當時Renci表現已經備受讚賞，之後拍住黃子華在電影《毒舌大狀》中擔正要角，飾演霸氣正義女律師方家軍，更是人氣急升。唔講唔知，Renci除咗演技出色，亦是香港排球乙組聯賽球隊匯青的球員，運動了得！
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