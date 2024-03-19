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張振朗被爆當眾黑面惹猜測 網民代平反但搵唔出證據？

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現年36歲的張振朗（Owen）近日被網民在內地野生捕獲，但卻發現一向親民的他罕有黑面，令網民都不敢上前求合照，適逢日前張振朗舊愛陳芷尤宣布結婚的喜訊，引來他因為被前度爬頭結婚而心情變得低劣的猜測！

張振朗被爆當眾黑面疑因被舊愛爬頭結婚心情差

有內地網民在小紅書以「深圳山姆偶遇香港明星張振朗」的為題，貼出了一幅張振朗站在超市門口，在人潮中望向鏡頭的照片，拍攝者更指因為不好意思上前打擾，只能遠遠的拍張照片，不過相中的張振朗卻被指正在黑面怒睥拍攝者，似乎心情勁差，與他平日的親民形象判若兩人，引來不少網民猜測他是因為前度陳芷尤宣布婚訊，而心情變得差劣。

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張振朗被網民野生捕獲，但疑似黑面怒睥網民。（圖片來源：小紅書截圖）
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不少網民都力撐張振朗平日超Nice。（圖片來源：小紅書截圖）

網民代張振朗平反但搵唔出證據？

張振朗疑似黑面的相片引來傳媒報道後，拍攝者又貼出另一幅張振朗在同一背景下的照片，試圖為他平反說：「朗哥後面沖我笑了！！！可我沒拍到。」不過相中可見張振朗沒有睥向拍攝者，但同樣有黑面。有網民認同指張振朗本人超Nice，不會黑面睥人，希望拍攝者下次可以上前大方求合照，更有網民只關注到張振朗素顏都好靚仔。

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拍攝者貼出另一幅張振朗在同一背景下的照片，但相中的他同樣黑面。（圖片來源：小紅書截圖）
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張振朗去年只得《靈戲逼人》一部劇集播出，最後失落視帝，近日他重提2021年劇集《拳王》，表示：「希望來年有更加多唔同類型嘅嘢。」（圖片來源：IG@owencheung）
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張振朗憶述當日拍《拳王》時要不斷食嘢操肌操拳睇劇本同冇教訓，再連續拍十日拳賽每日打9粒鐘再loop成幾個月，非常辛苦，連女友楊偲泳都高調大讚他：「堅過石堅！」（圖片來源：IG@owencheung）

陳芷尤35歲生日曬婚訊雙喜臨門

來自新加坡的前無綫藝員兼張振朗前度陳芷尤（Apple）近日趁著35歲生日大曬結婚喜訊，戴著求婚鑽戒依偎在未有露面的另一半懷中，手拖手站在船頭，帶著一臉幸福笑容，非常Sweet，引來有不少圈中好友和網民都紛紛向她送上祝福。

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陳芷尤笑指有人偷了她的心，所以她就去偷他的姓氏。（圖片來源：IG@xoxoapo）
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陳芷尤和未婚夫站在船頭，身後布置了一個有「MARRY ME」字樣的燈牌及大量氣球和大紥玫瑰花，相信正是求婚現場。（圖片來源：IG@xoxoapo）
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更大曬求婚鑽戒。（圖片來源：IG@xoxoapo）
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之後陳芷尤又上載未婚夫視角的影片放閃，搞笑指在對方眼中自己是隻小豬仔。（圖片來源：IG@xoxoapo）

張振朗曾與陳芷尤拍拖5年 分手後始認愛

陳芷尤曾與張振朗拍拖5年，兩人同為TVB第25期藝員訓練班同學，可算識於微時，但兩人一直未有認愛，即使曾被爆同居、被揭同遊歐洲，女方更帶埋男友返家鄉見家長，但仍堅稱只是朋友關係，直到2018年4月兩人分手，張振朗才自爆原來和Apple已拍拖5年，更突然情深指自己花了近一年時間去平伏甩拖心情。不過到2019年張振朗便和楊偲泳（Renci）高調認愛，兩人拍拖至今亦已有5年。

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陳芷尤於2011年參選港姐入行，之後被安排入讀藝員訓練班，與張振朗成為同學。（圖片來源：IG@xoxoapo）
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張振朗和陳芷尤拍拖5年多次斷正，但都否認戀情。（圖片來源：IG@xoxoapo）

張振朗上位多女埋身 陳芷尤心淡斬情絲

據知情人士透露，2015年在《愛‧回家》第二輯飾演男主角Anson的張振朗人氣急升，緋聞亦都跟住來。由跑龍套變男二甚至升呢做男主角，劇接劇令兩人聚少離多，而且次次拍劇張振朗都必然同合作對手傳緋聞，包括蔡思貝、劉佩玥、龔嘉欣、陳瀅等，見一個傳一個，陳芷尤終於感到心淡決定斬纜，主動提出分手。

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陳芷尤2019年離開TVB返老家充新加坡拍電影即變女一。（圖片來源：IG@xoxoapo）
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陳芷尤近年曾為HoyTV拍攝旅遊節目。（圖片來源：HoyTV）

離巢回復自由身 呻TVB有開工冇收工

陳芷尤與張振朗分手後，於2019年離巢無綫，返回老家新加坡發展，其後她曾在訪問中表示在新加坡，開工時間不會長於十二小時，每隔七天有一天休息，而且薪酬比在TVB多，佢話：「唔似喺TVB有開工冇收工！」

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陳芷尤曾是TVB咪神。（圖片來源：IG@xoxoapo）
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擁有34C火辣身形。（圖片來源：IG@xoxoapo）
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以水著造型拍過不少旅遊和遊戲節目。（圖片來源：IG@xoxoapo）
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（圖片來源：IG@xoxoapo）
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（圖片來源：IG@xoxoapo）

張振朗與楊偲泳拍拖5年愈愛愈高調

張振朗與現任女友楊偲泳2019年5月被網民踢爆在日本東京著情侶裝拍拖，之後兩人直認相愛，雖然鮮有貼出合照，但二人近年亦越愛越高調，經常被捕獲，更曾一同出席洪永城與梁諾妍婚禮，以及朋友聚會，楊偲泳更已融入張家，與張振朗一齊慶祝大嫂的生日，關係相當穩定。

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張振朗與女友楊偲泳拍拖多年，一直少有公開放閃。（圖片來源：新傳媒照片庫）
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楊偲泳更已融入張家，與張振朗一齊慶祝大嫂的生日。（圖片來源：IG@owencheung）

楊偲泳曾被封「巨咪陳妍希」

Renci樣貌酷似陳妍希，身材極好，曾被封「巨咪陳妍希」，Renci本來是nowTV及ViuTV經理人合約藝人，曾演出劇集《暖男爸爸》、《男排女將》等，不過2020年約滿後宣告離巢，近年改為主攻電影發展，早前拍住談善言演出《喜歡妳是妳》，大膽扮演女同性戀者，當時Renci表現已經備受讚賞，之後拍住黃子華在電影《毒舌大狀》中擔正要角，飾演霸氣正義女律師方家軍，更是人氣急升。唔講唔知，Renci除咗演技出色，亦是香港排球乙組聯賽球隊匯青的球員，運動了得！

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Renci曾演出ViuTV劇集《男排女將》，亦是香港排球乙組聯賽球隊匯青的球員。（圖片來源：FB@楊偲泳）
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楊偲泳在《毒舌大狀》中飾演霸氣正義女律師方家軍，人氣急升。（圖片來源：《毒舌大狀》劇照）
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Renci樣貌酷似陳妍希，身材極好，曾被封「巨咪陳妍希」。（圖片來源：IG@renciysw）
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楊偲泳一身火辣身材，盡顯傲人曲線，喪吸過萬讚好！男友張振朗都忍不住派Like兼留言大嗌「嘩」（圖片來源：IG@renciysw）
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Renci亦是TVB小生張振朗女友。（圖片來源：IG@renciysw）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：IG@xoxoapo、IG@owencheung、新傳媒照片庫、FB@楊偲泳、IG@renciysw

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