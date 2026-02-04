鍾麗緹大女張敏鈞挑戰極寒冰浴 穿細碼比堅尼上圍變形險走光
張敏鈞挑戰極寒冰浴時穿上細碼比堅尼，豐滿身材險些撐爆泳衣，遊走走光邊緣！鍾麗緹大女在冰天雪地中僅穿火辣紅色比堅尼浸冰水，雙手緊抱身體取暖的動作更令上圍變形，視覺效果震撼。這位曾奪《溫哥華華裔小姐競選2021》亞軍的混血美女，完美遺傳母親優良基因，在社交媒體大派福利引發網民熱議。
張敏鈞細碼比堅尼險走光
張敏鈞在IG發文表示新年開始就做瘋狂事，挑戰在冰天雪地下浸冰浴。從照片可見，身處野外的她僅披著厚重黑色大褸，但內裡卻穿上極度火辣的紅色細碼比堅尼。豐滿的上圍幾乎要將比堅尼撐開，視覺效果「迫爆」。更令人咋舌的是，比堅尼小褲採用「極高釵」剪裁設計，讓她性感尺度大開，遊走在走光邊緣，畫面極其惹火。
冰水中緊抱身體上圍變形
在另一張浸冰水照片中，張敏鈞將性感指數推向頂點。儘管身處刺骨冰水，她依然努力做好表情管理，對鏡頭露出甜美笑容。然而身體自然反應卻出賣了她，雙手不由自主緊抱身體取暖。這個將雙臂緊貼胸前的動作，無意中令她本已超有看頭的傲人身材更顯「偉大」，視覺效果加倍震撼，完美演繹何謂「美麗凍人」。
鍾麗緹大女曾奪選美亞軍
張敏鈞精通英語、普通話及法語，在卑詩大學電影系畢業。喜歡唱歌、跳舞、演戲的她，多年前已有意入娛樂圈，曾參加《溫哥華華裔小姐競選2021》並奪得亞軍。不過她未有借媽媽鍾麗緹的名氣，選擇低調在加拿大生活及發展。現年27歲的她完美遺傳母親優良基因，擁有令人稱羨的火辣身材，雖然事業發展未能跟母親相提並論，但在社交媒體上人氣卻非常高企。
與外籍男友Julian享受人生
張敏鈞近日與外籍男友Julian在國外享受人生時，再次於IG大派福利，分享這組挑戰極限的性感照片。一直對娛樂圈深感興趣的她，透過社交媒體展現自己的魅力和生活態度，這次的冰浴挑戰更是引發網民熱議，證明她在網絡世界的影響力不容小覷。
圖片來源：IG@yasmineross_資料或影片來源：原文刊於新假期