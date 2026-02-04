鍾麗緹大女張敏鈞挑戰極寒冰浴 穿細碼比堅尼上圍變形險走光

張敏鈞挑戰極寒冰浴時穿上細碼比堅尼，豐滿身材險些撐爆泳衣，遊走走光邊緣！鍾麗緹大女在冰天雪地中僅穿火辣紅色比堅尼浸冰水，雙手緊抱身體取暖的動作更令上圍變形，視覺效果震撼。這位曾奪《溫哥華華裔小姐競選2021》亞軍的混血美女，完美遺傳母親優良基因，在社交媒體大派福利引發網民熱議。