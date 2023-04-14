55歲張敏拍片百密一疏 露出身體一個部位突顯歲月不留人
張敏為後輩拍加油片
曾是一代晶女郎、港產片女神的張敏，息影多年在內地深居簡出，近年她再次活躍起來，除了不時更新微博跟粉絲分享近況，更參與內地劇集，日前她更拍片力撐後輩歌手阿爾法出新歌，不過大家都焦點都落在張敏的面容上。
張敏驚現樹根頸
近年張敏不時在微博上載靚相，幾乎9成9的照片都是包到上頸，今次拍片撐後輩竟然沒有戴上頸巾，也沒有遮掩住頸部，她的面容依然白滑，氣息亦不錯，可惜頸部的青筋非常明顯形成「樹根頸」，完全出賣了她的真實年齡，非常顯老。其實55歲的張敏已經保養得非常好，今次頸筋盡現真係百密一疏。
相隔29年再演趙敏
由張敏、李連杰同邱淑貞於1993年主演的《倚天屠龍記之魔教教主》，演員陣容強勁，絕對是經典中的經典，當中張敏騎住白馬回眸一笑的畫面更讓影迷難以忘懷。事隔29年(2021年)，由王晶執導，林峯、古天樂及甄子丹主演的新版《倚天屠龍記》於網上播映賀歲，在官方抖音平台發布了一段「趙敏與小昭跨時空同框」的片段，驚見張敏亦有份參與！
女神顏值大跌Watt
新版《倚天屠龍記》於21年在官方抖音號發布了名為「趙敏與小昭跨時空同框」的片段，片中所見新版的小昭與53歲的張敏所飾演的趙敏同框在一起。雖然張敏在服飾造型上能神還原當年的趙敏，不過歲月催人，女神的顏值卻明顯大跌Watt，眼窩有凹陷感之餘，亦老了不少，連網民亦被嚇親，掀起一輪熱議！但其實張敏並沒有真正參與演出電影，只是有份拍攝宣傳影片。
張敏曾是一代晶女郎
亞洲電視藝員訓練出身的張敏，1987年被永盛電影公司老闆娘向太發掘，還未畢業便受邀加盟永盛電影公司。兩年後，她憑藉電影《最佳女婿》獲得香港電影金龍獎「最有前途新人獎」。
性感「綺夢」成為經典
看過星爺的戲，那一定對張敏不感到陌生，如《賭聖》、《逃學威龍》系列、《鹿鼎記》、《新精武門》、《九品芝麻官》等等都有過她的演出。相信大家一定記得「綺夢」這個角色吧！
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