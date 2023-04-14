55歲張敏拍片百密一疏 露出身體一個部位突顯歲月不留人

身為一代港產片女神的張敏已經55歲，近年活躍於內地娛樂圈，更參與新版《倚天屠龍記》的宣傳，不過當年的趙敏與綺夢已經成為過去，雖然面容滑溜保養得宜，但近年張敏每次現身都非常刻意戴上頸巾，原來是為了遮住一個曝露真實年齡的部位。