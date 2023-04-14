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55歲張敏拍片百密一疏 露出身體一個部位突顯歲月不留人

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身為一代港產片女神的張敏已經55歲，近年活躍於內地娛樂圈，更參與新版《倚天屠龍記》的宣傳，不過當年的趙敏與綺夢已經成為過去，雖然面容滑溜保養得宜，但近年張敏每次現身都非常刻意戴上頸巾，原來是為了遮住一個曝露真實年齡的部位。

張敏 現年55歲的張敏，面容保養得宜，皮膚依然白晢滑溜。
現年55歲的張敏，面容保養得宜，皮膚依然白晢滑溜。（圖片來源：微博@張敏CM）
倚天屠龍記｜53歲張敏相隔29年再演趙敏 女神崩壞嚇親網民：不如優雅地老去
當年張敏騎住白馬回眸一笑的畫面讓影迷難以忘懷。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

張敏為後輩拍加油片

曾是一代晶女郎、港產片女神的張敏，息影多年在內地深居簡出，近年她再次活躍起來，除了不時更新微博跟粉絲分享近況，更參與內地劇集，日前她更拍片力撐後輩歌手阿爾法出新歌，不過大家都焦點都落在張敏的面容上。

張敏 為後輩拍片的張敏，這日頸筋盡現。
為後輩拍片的張敏，這日頸筋盡現。（圖片來源：微博影片截圖）
張敏 張敏在沒有頸巾遮掩下，形成樹根頸。
張敏在沒有頸巾遮掩下，形成樹根頸。（圖片來源：微博影片截圖）

張敏驚現樹根頸

近年張敏不時在微博上載靚相，幾乎9成9的照片都是包到上頸，今次拍片撐後輩竟然沒有戴上頸巾，也沒有遮掩住頸部，她的面容依然白滑，氣息亦不錯，可惜頸部的青筋非常明顯形成「樹根頸」，完全出賣了她的真實年齡，非常顯老。其實55歲的張敏已經保養得非常好，今次頸筋盡現真係百密一疏。

張敏 翻看張敏的微博照片，幾乎全部都是著樽領或用頸巾包實，完全看不到她的頸部。
翻看張敏的微博照片，幾乎全部都是著樽領或用頸巾包實，完全看不到她的頸部。（圖片來源：微博@張敏CM）
張敏 即使拍劇的戲服，也是全部包到上頸。
即使拍劇的戲服，也是全部包到上頸。（圖片來源：微博@張敏CM）

相隔29年再演趙敏

由張敏、李連杰同邱淑貞於1993年主演的《倚天屠龍記之魔教教主》，演員陣容強勁，絕對是經典中的經典，當中張敏騎住白馬回眸一笑的畫面更讓影迷難以忘懷。事隔29年(2021年)，由王晶執導，林峯、古天樂及甄子丹主演的新版《倚天屠龍記》於網上播映賀歲，在官方抖音平台發布了一段「趙敏與小昭跨時空同框」的片段，驚見張敏亦有份參與！

張敏在90年代絕對是叱咤香港影壇的絕代女神。
張敏在90年代絕對是叱咤香港影壇的絕代女神。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
倚天屠龍記｜53歲張敏相隔29年再演趙敏 女神崩壞嚇親網民：不如優雅地老去
由張敏、李連杰同邱淑貞於1993年主演嘅《倚天屠龍記之魔教教主》，演員陣容強勁，絕對是經典中的經典。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

女神顏值大跌Watt

新版《倚天屠龍記》於21年在官方抖音號發布了名為「趙敏與小昭跨時空同框」的片段，片中所見新版的小昭與53歲的張敏所飾演的趙敏同框在一起。雖然張敏在服飾造型上能神還原當年的趙敏，不過歲月催人，女神的顏值卻明顯大跌Watt，眼窩有凹陷感之餘，亦老了不少，連網民亦被嚇親，掀起一輪熱議！但其實張敏並沒有真正參與演出電影，只是有份拍攝宣傳影片。

張敏亦有幫手在微博為王晶宣傳。
張敏亦有幫手在微博為王晶宣傳。（圖片來源：張敏微博截圖）
倚天屠龍記｜53歲張敏相隔29年再演趙敏 女神崩壞嚇親網民：不如優雅地老去
原來53歲的張敏亦有份參與演出新版《倚天屠龍記》的宣傅片。（圖片來源：抖音@電影版倚天屠龍記）
張敏再次扮演張敏，但真係變晒樣！
張敏再次扮演趙敏，服飾造型都跟足，但真係變晒樣！（圖片來源：抖音@電影版倚天屠龍記）
倚天屠龍記｜53歲張敏相隔29年再演趙敏 女神崩壞嚇親網民：不如優雅地老去
女神眼窩有凹陷跡象，唔少網民都話嚇親！。（圖片來源：抖音@電影版倚天屠龍記）

張敏曾是一代晶女郎

亞洲電視藝員訓練出身的張敏，1987年被永盛電影公司老闆娘向太發掘，還未畢業便受邀加盟永盛電影公司。兩年後，她憑藉電影《最佳女婿》獲得香港電影金龍獎「最有前途新人獎」。

張敏 港產片女神
當年張敏的美貌在圈中數一數二。(圖片來源：電視截圖)

性感「綺夢」成為經典

看過星爺的戲，那一定對張敏不感到陌生，如《賭聖》、《逃學威龍》系列、《鹿鼎記》、《新精武門》、《九品芝麻官》等等都有過她的演出。相信大家一定記得「綺夢」這個角色吧！

張敏 港產片女神
「綺夢」絕對是當年的經典角色。(圖片來源：電視截圖)
張敏 港產片女神
年輕時的張敏。(圖片來源：新傳媒資料庫)
張敏 港產片女神
張敏與星爺合作無間。(圖片來源：電視截圖)

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撰文：東方新地圖片來源：微博@張敏CM、抖音@電影版倚天屠龍記、新傳媒圖片庫

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