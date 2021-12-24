張敬軒演唱會Deep V露背戰衣華麗登場 爆「姐姐」唔煮早餐幫手剃毛

張敬軒演唱會《The Next 20》於12月23日於紅館揭開序幕，張敬軒父母專程來港撐場，老闆楊受成夫婦、周秀娜、溫碧霞、七仙羽（七師傅）、一班英皇的師弟師妹包括曾樂彤、許靖韻、泳兒、吳浩康、艾妮、李靖筠、黎峻、劉若寶（Polly）、周家怡、衛詩雅、彭秀慧等到場支持，並請來天后陳慧琳作首晚嘉賓，High爆全場觀眾。