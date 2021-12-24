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張敬軒演唱會Deep V露背戰衣華麗登場 爆「姐姐」唔煮早餐幫手剃毛

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撰文：東方新地

張敬軒演唱會《The Next 20》於12月23日於紅館揭開序幕，張敬軒父母專程來港撐場，老闆楊受成夫婦、周秀娜、溫碧霞、七仙羽（七師傅）、一班英皇的師弟師妹包括曾樂彤、許靖韻、泳兒、吳浩康、艾妮、李靖筠、黎峻、劉若寶（Polly）、周家怡、衛詩雅、彭秀慧等到場支持，並請來天后陳慧琳作首晚嘉賓，High爆全場觀眾。

文：東方新地｜圖：張敬軒演唱會官方圖片
張敬軒演唱會上以一身閃爆皇上外套登場，皇帝的戰衣內是超Deep V及露背裝，一口氣唱出兩首快歌《Do What You Want》和《You》，並由廿位舞蹈員助陣，全場High爆，之後張敬軒再換上一身藍寶石皇子般的露背西裝性感登場，在熒幕營造的香港街頭夜景下獻唱《騷靈情歌》。

張敬軒演唱會 姐姐
張敬軒演唱會以華麗戰衣登場﹗（圖片來源：張敬軒演唱會官方圖片）
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張敬軒華麗戰衣是一盞水晶燈﹗（圖片來源：張敬軒演唱會官方圖片）

張敬軒演唱會以大量Deep V露背登場

張敬軒連唱六首歌後才開口同觀眾打招呼，邊鞠躬答謝邊笑住講：「多謝大家！ 我拜八角先！」全場觀眾即報以歡呼聲，之後張敬軒又笑住話：「正所謂『趁著青春留倩影』，呢啲大Deep V同大露背唔係見得好多次。大家有得影就好影啦﹗」

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張敬軒激罕大Deep V﹗（圖片來源：張敬軒演唱會官方圖片）
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張敬軒今次開騷Deep V又露背﹗（圖片來源：張敬軒演唱會官方圖片）
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張敬軒父母專程來港支持﹗（圖片來源：張敬軒演唱會官方圖片）
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老闆楊受成博士率領一班英皇藝人到場撐張敬軒﹗軒仔在台上感謝楊老闆、CEO Shirley及演唱會部大佬Alex﹗（圖片來源：張敬軒演唱會官方圖片）

張敬軒演唱會 邊唱《青春常駐》邊喊

張敬軒演唱會第二部份，軒仔用舞台劇感覺，身穿白色戰衣，以一首《天才兒童1985》與台上代表著他童年的自己對話，也帶出了每個人也需要好好面對自己的《內在小孩》，引導觀眾反思，令現場不少觀眾震憾及感動。小演員口中的一句「軒仔可否不要老」，令張敬軒唱《青春常駐》唱到最後忍不住眼淚，邊喊邊唱，感動到觀眾一齊喊。

張敬軒演唱會 姐姐
張敬軒演唱會舞台很用心設計﹗（圖片來源：張敬軒演唱會官方圖片）

張敬軒爆「姐姐」幫手剃毛大讚手勢好

上次《盛樂》軒仔有「姐姐」早餐「加持」，今次「姐姐」原來有更大貢獻，軒仔載歌載舞後爆出：「過去演唱會，我只係會剃腳毛，因為趕住換衫換鞋時，怕被拉鍊拉到好痛，但今次啲衫露背Deep V又背心，我唯有剃曬加拿大(胳肋底) 毛﹗」張敬軒笑笑口話呢項「大工程」並不是去美容院，操刀的竟然是屋企的「姐姐」，所以張敬軒在台上特別鳴謝「姐姐」剃，仲笑住話：「佢手勢幾好，『姐姐』會剃住問我『Sir, are you hurt ?』我就答『No， I feel good…』不過臨開騷前一晚，我返到屋企太夜，『姐姐』瞓咗，要自己補幾刀，所以就剃損咗個胳肋底﹗」笑到全場觀眾肚痛。

張敬軒演唱會 姐姐
張敬軒指因疫情無法跟觀眾太親近接觸，而想出一個跟觀眾互動的好方法﹗（圖片來源：張敬軒演唱會官方圖片）
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雖然因疫情關係取消握手環節，張敬軒用大型螢光捧與觀眾們都玩得好開心﹗（圖片來源：張敬軒演唱會官方圖片）

被陳慧琳指好Dry

到嘉賓環節，軒仔第一晚請來天后陳慧琳，Kelly一出場，即換來震憾歡呼，兩人合唱《紀念日》後，Kelly搞笑問軒仔，三年前演唱會請佢做嘉賓，今年又請，係咪圈中人緣唔好冇朋友？軒仔笑答: 「咁我鐘意你嘛！我細細個就聽你啲歌，最鐘意《誰願放手》，呢首歌紀念了我情竇初開，十月芥菜的情懷。」Kelly即化身小小八卦師奶笑問：「嘩，初戀呀？佢放手定你放手？」軒仔被逼供下答：「大家一齊放手囉。」Kelly又再追問：「其實我諗唔通你做咩叫我唱《紀念日》？我同你有咩好紀念？我今晚見你個樣，終於諗到啦，係因為你Dry！呢首歌係我初出道同馮德倫組嗰隊Dry組合推出嘅歌，你重唔係Dry？」笑死觀眾。

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陳慧琳任張敬軒演唱會首場嘉賓﹗（圖片來源：張敬軒演唱會官方圖片）
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合唱《紀念日》﹗（圖片來源：張敬軒演唱會官方圖片）
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近年甚少出席公開場合的陳慧琳驚喜現身﹗（圖片來源：張敬軒演唱會官方圖片）

張敬軒被觀眾起哄娶七師傅：下世投胎做你老公﹗

演唱會期間，張敬軒感謝同公司兄弟姐妹來捧場之外，又多謝女神周秀娜及謝七師父（七仙羽），台下即有觀眾叫軒仔咀七師父，又叫他「娶佢！」軒仔抵死笑稱：「因防疫限制唔咀得！」又話因為防疫規例不可隨便結婚，「下世啦，我投胎做你老公！真係大吉利是，喺紅館個台特別容易講錯嘢！」引爆全場笑聲。此外，張敬軒談到今年樂壇成績時引用姜濤一句:「用作品說話﹗」又指自己雖然在商台叱咤頒獎禮「我最喜愛男歌手」中成為「中青年唯一代表」，但感恩近年能在年輕一代身上學習。

張敬軒演唱會 姐姐
（圖片來源：張敬軒演唱會官方圖片）

要求360纜車拉近觀眾距離

來到觀眾大合唱時間，張敬軒坦言非常喜歡上次容祖兒演唱會有架360纜車，可與山頂位觀眾近距離接觸，所以今次開騷都有架車仔，連接《櫻花樹下》、《酷愛》、《餘震》，這三首歌，他坐著吊車升上山頂同歌迷大合唱，歡樂氣氛滿場。

張敬軒演唱會 姐姐
張敬軒拉近與觀眾距離﹗（圖片來源：張敬軒演唱會官方圖片）
張敬軒演唱會 姐姐
演唱會以《笑忘書》作結，張敬軒最後更把歌詞中的「波棒糖」改為「香港」，答謝香港成就了他的夢想 張敬軒感慨話: 「人生無幾多20年，希望可以自私一次，以自己為創作藍本，將自己真正住在香港19年的經歷放進演唱會。希望每一位觀眾都看得開心。」 （圖片來源：張敬軒演唱會官方圖片）

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