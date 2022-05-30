張敬軒演唱會｜王菀之親筆信約定下世再見搞喊軒仔 深厚友情曾變「潮文」﹗

張敬軒演唱會補場《張敬軒The Next 20演唱會》，尾場壓軸嘉賓請來他的「靈魂相認朋友」王菀之Ivana，張敬軒透露和王菀之是出生入死好朋友﹗王菀之在紅館讀出其親筆信，約定大家下世再見，感動張敬軒及全場，令軒仔當場灑淚﹗