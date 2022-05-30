張敬軒演唱會｜王菀之親筆信約定下世再見搞喊軒仔 深厚友情曾變「潮文」﹗
張敬軒演唱會｜王菀送上三份禮物
張敬軒提及和王菀之深厚友情，全因一起經歷不少，更有一次驚險萬分、幾乎冇命的經歷， 張敬軒表示在多年前一次出埠演出，因主辦方溝通出現問題，令他們被困在一個場館內，張敬軒話：「當時以為走唔到，好彩有恩人由香港飛來救我哋，我咁大個仔都未見過咁大把牛肉刀，所以我今晚呢個舞台點可以冇佢，請大家熱烈掌聲歡迎我嘅皇后﹗」Ivana出場即和張敬軒合唱《留白》。
王菀之送禮為宣傳 張敬軒笑唔停
王菀之表示要送張敬軒禮物，她指知道軒仔鍾意飲咖啡，所以送上一個紙袋，並請軒仔向她購入其品牌咖啡豆便有咖啡飲，張敬軒拎住個吉袋，笑爆全場，其後王菀之話鄧麗欣曾在台上為電影《飯戲攻心》宣傳，自己都要為其下月舉行的舞台劇賣廣告，令張敬軒笑唔停口﹗之後王菀之話仲有一份禮物要送，她寫了一封信給張敬軒，並親自讀出﹗
王菀之約定下世再見：我會去搵返你﹗
王菀之讀信：「張敬軒，你過得好嗎？喺冇見嘅日子，我同你同好多人一樣都追尋自己嘅夢想，有時好困難，但冇諗過放棄…」軒仔眼濕濕，王菀之見狀即刻話：「你咪（喊）呀，你咁我讀唔到落去﹗」王菀之繼續：「如果放棄就成定局，但唔放棄一路行落去就仲有希望，所以我哋彼此都要繼續努力。無論將來係點，我都祝福你未來有更多個20年，做你夢想做嘅嘢，生活開心自在﹗幾年前，你喺同一個地方問我『如果下一世遇唔返我咁點算呢？』軒仔已被感動喊了出來，然後王菀之也眼紅紅深呼吸繼續：「我怕你唔記得，依家再答你一次，我會去搵返你﹗」二人相擁，感動全場﹗ 然後王菀之話仲有少少未讀完：「感謝天父賜給大家呢位光芒唔係頭上嘅皇冠，而喺心裡面發出嚟照亮好多人嘅張敬軒﹗」全場掌聲震耳欲聾，二人手拖手唱出《高八度》﹗
張敬軒 王菀之友情變「潮文」
2017年張敬軒和王菀之舉行四場演唱會，軒仔完騷後上載了作者寧若曦撰寫的一篇文章，名為《謝謝你，這輩子做了我的張敬軒/ 謝謝妳，今生當了我的王菀之》，內容講述二人的友情，是一對「比情侶更甜蜜」的朋友﹗關係密切，會互相關心、緊張及愛護著對方，但「好很肯的知道，總是有一個原因，讓兩個人不會走在一起。」而這篇千字文成了「潮文」。
常見問題
關於張敬軒王菀之嘅潮文係邊個寫？
呢篇潮文於2017年張敬軒和王菀之舉行四場演唱會，軒仔完騷後上載作者寧若曦撰寫的一篇文⋯⋯詳情請看
王菀之對潮文有何回應？
王菀之當時有回應此潮文，並留言⋯⋯詳情請看
讀者留言