張敬軒倫敦演唱會｜Royal Albert Hall 連開三場創紀錄 華麗靚聲贈移英港人
張敬軒降臨 Royal Albert Hall 超級靚聲場地
台上軒仔表示非常珍惜有今次機會跟英國朋友見面，可以處身於這麼美麗的Royal Albert Hall ，一個超級靚聲場地，跟大家分享他的音樂是他的榮幸，他亦把這次當作是自己的一次考試，觀眾是考官，希望每一位觀眾都可以感受到他盡全力的演出，給他掌聲及鼓勵。
關心移民港人 偷偷加入移英港人群組
是次軒仔不單把最經典歌曲帶去倫敦會觀眾，台上更是經常發揮他幽默風趣、妙語連珠讓觀眾歡樂無窮。軒仔自爆開騷半年前，用自己Fb的私人小帳號，偷偷加入了一個叫「移英港人群組」:
「因為好想知道好多離開香港嘅朋友，移民生活係點…大家生活好嗎？」
觀眾即有人大叫「掛住你呀！」軒仔: 「我都掛住你哋，所以咪飛過嚟，我飛過嚟平過你哋咁多人飛番嚟！哈哈。」接下來為大家唱出《披星戴月》，軒仔又關心港人移民是否習慣：「我見到有一啲剛移民過來嘅朋友，可能未習慣，好似有小朋友病咗，唔想食西藥，又冇得睇中醫，我同中醫朋友講， 倫敦有得做喎 ….. 」令現場不少移民朋友又感動又大笑不停。
提前10天抵達倫敦備戰
他又說特意提前十天飛抵倫敦備戰，適應天氣及時差，雖然作用不大，每晚都會凌晨2，3點便瞓醒，發現倫敦冬天又乾又冷，「係街上總是覺得好凍，行過街道公園時，覺得如果身邊有一個可以拍拖嘅人就好啦。寒冷氛圍令我諗番起以前戀愛經歷，送比大家以下兩首歌 :《追風箏孩子》《百年樹木》」
由於去年演唱會不聽話親自不停收歌迷禮物，疑因這樣受到感染生病，故此行軒仔十分小心保重身體及保障他之後帶著父母去玩的難得假期，所以現場不少歌迷送花送禮物，他都叫大家體諒，由工作人員代為接收。
自彈自唱《靈魂相認》
軒仔又形容，這次演唱會，他像將自己洋蔥一樣，一塊塊剝開獻給觀眾，「我42 歲啦，隨著自己年齡的增長，身體會告訴你很多事，可能頭髮沒以前多，聲音沒以前響亮，但這三個晚上，我會全力去演唱會 。」因為反應熱烈加了場，第二場原本是尾場，軒仔細心特別安排第一場沒有嘅環節，自彈自唱歌曲《靈魂相認》送給觀眾。
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、西九音樂節、五月天、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑；喜歡K-pop的你亦有福了，Apink、NCT DREAM亦在香港開演唱會！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
香港有甚麼週末好去處推介？
2023年好戲多籮籮，小編為你整合2023電影推薦及3-6月香港電影上映表，無論是港產片、Marvel、卡通片都應有盡有，更附上必睇劇情和彩蛋介紹！除此之外，更可以參觀博物館，例如太空館、科學館、香港藝術館、M+、香港文化博物館等，更為你整合行山路線、野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！