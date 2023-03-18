張敬軒倫敦演唱會｜Royal Albert Hall 連開三場創紀錄 華麗靚聲贈移英港人

張敬軒一連三場英國《the PRIME CLASSICS HINS LIVE in LONDON》演唱會，於倫敦逾百年歷史的殿堂級場地Royal Albert Hall 展開，軒仔首次倫敦開唱，更成為首位華人歌手在RAH連開三場，演出門票一早被秒殺，現場觀眾來自五湖四海，中國，英國，美國，法國，丹麥都有飛來欣賞，還有五百多名來自香港歌迷特意飛到英國撐場，讓軒仔非常驚訝及開心。